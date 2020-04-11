Познайомилися в Тіндері - і на карантин разом

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Як живуть пари, які щойно почали зустрічатися та несподівано опинилася в ізоляції під одним дахом?

Коронавірусна криза стала випробуванням для всіх наших стосунків.

Батьки балансують між роботою і доглядом за дітьми, розділені карантином коханці намагаються підтримувати стосунки на відстані, а ті, в кого немає пари, страждають від самотності більше ніж будь-коли.

Втім, для декого це випробування вийшло на геть інший рівень. Це пари, які опинилися на карантині під одним дахом, але ніколи не жили разом раніше або взагалі лише нещодавно познайомилися в Тіндері.

А соцмережі вже жартують про "корона-кайдани" або "короніалів".

Кілька молодих людей поділилися своїми історіями кохання та міркуваннями про те, чому люди так швидко сходяться в ці неспокійні часи.

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"Багато обійм і ванна з піною"

Сімона Луренс, 33 та Том Кешен, 32, Раглан, Нова Зеландія

Сімона і Том познайомилися в Тіндері за три тижні до початку місячного карантину в Новій Зеландії. Вони жили за дві години їзди одне від одного. Лише після кількох побачень, вони спонтанно вирішили провести карантин разом у будинку Сімони.

"Тільки не викидай мене на вулицю в апокаліпсис, якщо ми не уживемось разом", - пожартував хлопець, коли квапливе рішення було ухвалене.

Як каже Сімона, зараз вони "відриваються на повну". Займаються разом спортом та п'ють хороше вино. Том додає, що вони багато обіймаються та приймають ванну з піною. А також працюють віддалено.

"Єдина проблема - це уникати одночасних відеоконференцій, але ми також багато говоримо про роботу, тому що працюємо в одній галузі", - каже Сімона. Вона - веб-розробниця, а її хлопець - графічний дизайнер.

Вони планують залишитися разом після завершення кризи, хоча їм, можливо, доведеться повернутися до стосунків на відстані.

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"Емоційні часи"

Рорі Боггон, 23, і Кармен Адаха, 23, Гонконг

Кармен Адаха з Нідерландів та британець Рорі Боггон подорожували Азією, де їх наздогнав карантин. Вони провели два тижні разом у готельному номері в Гонконзі, а до цього були знайомі лише шість днів.

"Спочатку ми трохи боялися, що нам не сподобається, але ми поладнали", - розповідає Кармен.

Хлопець і дівчина познайомилися в Камбоджі, але продовжували подорож окремо. Коли кордони почали закривати, обидва поїхали в Гонконг. Батьки Рорі забронювали та оплатили номер в готелі для себе, але відпустку довелося скасувати через кризу.

Коли Гонконг оголосив двотижневий карантин, Кармен і Рорі вирішили чекати його завершення разом.

"Нас захопили почуття, але ми усвідомлюємо, що живемо в різних країнах, коли настане час повертатися, все буде складніше", - каже чоловік.

Вони жодного разу не сварилися. Але це був непростий період для Кармен. У дівчини померла бабуся, а її тітка захворіла на коронавірус.

"Дуже важко бути в такий момент на іншому боці світу, але водночас зустріти хлопця, поруч з яким ти можеш виявити свої справжні почуття. Це дуже особливий період", - каже Кармен.

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"Він поїхав, але ми все ще разом"

Шейді Шекаррізі, 32 роки, Лондон, Велика Британія

Початок 2020 року був чудовим для керівниці проєктами в галузі громадської інфраструктури Шейді Шекаррізі. Вона почала зустрічатися з колегою з іншої команди.

"Наші стосунки розвивалися дуже швидко протягом шести тижнів, поки Лондон не закрили на карантин", - ділиться жінка.

"Ми бачилися щодня. Виходили разом на каву, ланч або випити після роботи і гуляли на вихідних".

Хлопець Шейді гостював у неї, коли оголосили карантин і вони вирішили, що йому є сенс залишитися. Але через тиждень вирішив повернутися до себе. Оскільки він орендував квартиру на іншому кінці Лондона, пара розуміла, що деякий час не зможе бачитись.

"Нам було добре разом, конфліктів також не було, але оскільки це рішення було вимушеним, було трохи незвично, адже ми обоє дуже довго жили самі", - пояснює Шейді.

Тепер вони багато спілкуються у відеочатах, і дівчина сподівається, що вони залишаться разом.

"Для тривалих стосунків важливо, щоб усе розвивалося природним шляхом", - вважає вона.

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"Я переїхала до Швеції, провівши з ним лише два вихідних"

Каміла Порто Араухо, 32 та Деніел Бьйорк, 37, Стокгольм, Швеція

Деніел Бьйорк із Стокгольма познайомився з Камілою, яка народилася в Бразилії, а тепер живе в Португалії, за допомогою додатку Badoo. Пара провела разом два вихідних, а решту часу спілкувалися у чаті та телефоном.

Коли Європа почала закривати кордони, Деніел і Каміла злякалися, що не зможуть бачитися. Але в Каміли закінчився робочий контракт, і вона вирушила в Стокгольм.

"Він дуже допомагає мені впоратися з тривогою і невизначеністю, - каже дівчина. - Він такий спокійний, мені це подобається".

Найскладніше Камілі залишатися самою протягом дня. Швеція не запровадила повний карантин, але дівчина дотримується соціального дистанціювання, поки Деніел на роботі.

Вона вдосконалює англійську і почала вивчати шведську мову, сподіваючись знайти роботу, коли криза завершиться.

Утім, непростий досвід допоміг їй "переконатися на 100%", що вона хоче залишитися з Деніелом. Навіть попри те, що він, як виявилося, хропить.

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"Ми згаяли момент"

Матильда Лалук, 31 рік, Париж, Франція

Матильда Лалук, яка працює у весільній фешн-індустрії, познайомилася зі своїм 29-річним хлопцем в Tinder у середині січня. Протягом шести тижнів пара насолоджувалася романтичними зустрічами в паризьких галереях і ресторанах.

Пара вирішила повести карантин окремо. Матильда не змогла продовжувати роботу і переїхала до будинку батьків на околиці міста. Хлопець, який працює у фінансовій галузі, залишився в квартирі, яку він винаймає з друзями.

"Ми наївно думали, що карантин триватиме два тижні", - каже Лалук.

"Ми думали, що зможемо бачитися, але тепер якщо мама відвезе мене у Париж, нас можуть заарештувати", - розповідає дівчина.

Їм вдається підтримувати стосунки, тому що вони чудово спілкуються телефоном. Однак Лалук шкодує, що вони не наважилися провести цей час разом, і каже, що розуміє, чому інші пари поквапилися переїхати одне до одного.

"Я все ще сподіваюся, що ми зможемо почати жити разом, але криза змінила моє фінансове становище, і що буде далі, на разі важко сказати".

Думка експертів

Хоча глобальна пандемія - це ситуація унікальна, криза часто дозволяє новим парам швидко згуртуватися, пояснює психотерапевт із Нью-Йорка Метт Лундквіст.

"Коли нам страшно, ми тягнемось до когось, кому можемо більш-менш довіряти", - каже фахівець, додаючи, що спостерігав схожі речі після терактів 11 вересня у США.

Для тих, хто вже закохався, початок спільного життя за цих обставин посилює емоції та зближує.

Деякі люди, однак, можуть заперечувати свої справжні почуття, обравши партнера, з яким за звичайних обставин не пішли б на четверте побачення.

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Втім, навіть така ситуація не є поганою, на думку психолога.

"Багатьом дуже важко пережити ізоляцію наодинці, тож психотерапевтам доводиться суперечити своїм звичайним порадам".

"Наприклад, у нормальних обставинах мало хто порадить форсувати стосунки".

Втім, якщо ви вже опинилися під одним дахом з новим партнером або просто другом чи родичем, людиною, з якою ви не звикли проводити багато часу разом, варто дотримуватися правил, радить коуч Ребекка Морлі.

Парам, які разом працюють вдома, вона радить завести спільні ритуали, як-от післяобідня кава або нове хобі на вихідних.

"Це має стати частиною розпорядку дня, тоді вам не доведеться щоразу щось вирішувати і це частково знімає з вас емоційне навантаження", - пояснює Морлі.

Важливо, також продумати план відступу, якщо щось піде не так, додає Лундквіст.

"Під час пандемії ми повинні максимально обмежити свої переміщення. Але раптом ситуація стане небезпечною, якщо ваш новий партнер виявиться жорстоким або маніпулятором, вам доведеться піти".

Коли карантин завершиться, він, як багато інших фахівців, прогнозує сплеск розлучень. Але важливо, щоб жоден з тих, хто розірве стосунки, або навпаки кинеться у вир нових, втомившись від самотності, не обирав першого ліпшого.

"Щоб побудувати здорове партнерство, потрібно працювати над собою і над стосунками".

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