Робота не рухається? Допоможе метод Гемінгвея

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Письменник відомий не лише літературними шедеврами, пристрастю до сухого мартіні та шаленим шармом - він також винайшов прийом, який допомагає подолати лінощі та підвищити продуктивність.

Невиправний плейбой, володар вбивчо чарівних вусів і колекціонер шестипалих котів.

Кажуть, він міг випити 17 дайкірі за вечір, працював на КДБ під прізвиськом "Арго" і одного разу спав з ведмедем. І він також написав кілька найвідоміших творів усіх часів.

Це - Ернест Гемінгвей. Як виявляється, він також автор дотепного психологічного прийому, який допомагає подолати зволікання.

В інтерв'ю журналу Esquire 1935 року тоді ще молодого письменника спитали: "Скільки на день потрібно писати?"

Гемінгвей відповів: "Найкращий спосіб - це завжди зупинятися, коли робота йде добре і коли ти знаєш, що буде далі. Якщо ви робите це щодня, коли пишете роман, письменницький глухий кут вам не загрожує".

Але чи працює цей метод насправді?

На жаль, порада письменника залишилася без уваги, і сьогодні його найвідомішим афоризмом, закарбованим на сувенірних магнітиках, є "відвага - це шляхетність у складній ситуації" (з цим, звісно, не посперечаєшся).

Так було, доки в 2017 році дослідник Йошінорі Ояма з Тібського університету в Японії не вирішив перевірити цю теорію.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Метод Гемінгвея можна застосувати до будь-якої справи, зокрема навчання

Оямі було насамперед цікаво, чи може метод Гемінгвея стати корисним й іншим людям, не лише письменникам.

Через рік до нього приєднався Еммануел Манало із Кіотського університету, і науковці взялися за роботу.

Віра в себе

Основною передумовою дослідження було припущення, що роботу, над якою ви працюєте зараз, корисно переривати.

Але дослідники додали ще два чинники: ви повинні відчувати, що близькі до завершення завдання, і завдання має бути достатньо важливим, щоб вам хотілося його завершити.

На першому етапі дослідження Ояма дав 260 студентам магістерської програми копітке завдання вручну скопіювати газетний текст у спеціальну таблицю.

Коли перші кілька учнів повідомили, що закінчили роботу, Ояма попросив решту зупинитися. Він запропонував їм підрахувати, скільки знаків у них залишилося, і спитав, чи хотіли б вони продовжити.

Як і очікували науковці, студенти, в яких залишилося менше тексту, були помітно більш вмотивовані завершити завдання.

Оптимізм є ключовим фактором, підсумували дослідники.

"Чим ближче ми до завершення того, що раніше нам не вдавалося зробити, то більшою стає віра в себе".

Закрити гештальт

Ще один чинник пояснює гештальтпсихологія - напрямок, який розробили австрійські та німецькі психологи на початку XX століття.

Вони вважали, що люди сприймають світ через певні зразки (патерни), і тому ціла картина є важливішою за її окремі частини.

"Коли у нас є частини чогось, ми завжди хочемо створити ціле", - каже Манало.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Коли кінець справи близький, мотивація завершити її зростає

Так само і тут, ми прагнемо завершити роботу, насамперед, коли ми близькі до мети.

Корисне переривання

Якщо в момент, коли людина близька до завершення, перервати її, виникає відчуття невдоволеності. Щоби позбутися його, ми іноді робимо не надто корисні речі.

Під час одного експерименту дослідники Стенфордського і Єльського університетів показували учасникам невеликий відеоролик, в якому комік розповідав анекдот.

Одній групі досліджуваних відео показали до кінця, друга група кінцівку жарту не почула.

Далі учасникам запропонували зробити кілька уявних покупок онлайн. Їм пояснили, що це потрібно для іншого дослідження.

Учасники, яким не дозволили додивитися відео в першій частині експерименту, були більш схильні щось швидко придбати.

"Коли щось заважає людям досягти певної мети чи завершити завдання, вони частіше вдаються до швидких і необдуманих рішень в іншій галузі.

"Незадоволена потреба завершити справу змушує їх позбутися цього відчуття за допомогою інших, не пов'язаних з цією справою рішень".

На думку Оями і Манало, метод Гемінгвея можна застосувати для досягнення будь-якої мети, незалежно від того, велика вона чи мала.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гештальтпсихологія стверджує, що в сприйнятті світу важливішою є ціла картина, ніж її окремі частини

Цей метод також може бути корисним для науковців, які працюють над дисертацією. За деякими даними, кожен третій аспірант в Європі не завершує своє дослідження після шести років роботи над ним.

Якщо роботу над дисертацією розділити на кілька частин, метод Гемінгвея спрацює для завершення кожної з них.

Цей прийом може також допомогти в опановуванні нового матеріалу в школі. Але важливо пам'ятати, що Гемінгвей говорив про корисне переривання, тобто таке, коли ви чітко усвідомлюєте, яким буде наступний крок.

Якщо учні не зрозуміли повністю новий матеріал, а вчитель каже: "Достатньо, ми повернемось до цього завтра", це - не правильно, пояснює Манало.

Якщо ми прагнемо пити, як Гемінгвей, одягатися, як він, писати, як він, і обставляти, як він, свої будинки сумнівними меблями, тоді чому б нам також не планувати свою роботу так, як радив письменник.

Зрештою, Гемінгвей дав нам неоціненну пораду, хто ми такі, щоби не слухатись?

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

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