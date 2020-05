Як скоротити екранний час, коли все життя - у смартфоні

Копирайт изображения Getty Images

Пандемія коронавірусу остаточно "приклеїла" нас до смартфонів та інших пристроїв. Але як скоротити екранний час, коли комп'ютер і інтернет стали життєвою необхідністю?

У вимушеній самоізоляції інтернет для багатьох став єдиним джерелом розради.

Так, лише за перший тиждень карантину перегляди Instagram Live збільшилися вдвічі, групові відеодзвінки у месенджері Facebook зросли на 70%, а додатком WhatsApp почали користуватися на 40% більше.

"Зануритися у смартфон - це поширений психологічний механізм подолання невідомого", - каже Дорін Доджен-Мейгі, психолог зі штату Орегон та авторка книжки Deviced!: Balancing Life and Technology in a Digital World ("Як знайти баланс між технологіями і життям у цифровому світі").

"Ми залишаємось на зв'язку з нашими екранами та новинами, які вони надають, сподіваючись, що це допоможе нам знизити тривогу".

За кілька тижнів до початку кризи в Нью-Йорку я видалила Instagram.

Мені набридло бездумно гортати додаток, стоячи у черзі в магазині або чекаючи на потяг у метро.

За тиждень я усвідомила, що хапаюся за телефон набагато менше, і це дало мені дивне відчуття свободи.

А потім почався карантин. І мені закортіло побачити, як дають собі раду інші люди. Я знову завантажила Instagram. Цього разу додаток не здавався марнуванням часу, адже фізичної можливості спілкуватися не було.

Я мала зв'язатися зі своїми друзями з усього світу, мені були потрібні поради шеф-кухарів щодо приготування страв із залишків їжі та інформація про те, де придбати маски.

І коли зрештою я подумала, що отримую щось позитивне від гортання стрічки соцмереж, відчуття несподівано зникло.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ми потрапляємо у замкнене коло: хапаємося за смартфон, щоби бути в курсі новин, але це спричинює ще більшу тривогу

На другому тижні карантину, щоразу коли я бралася за телефон, мене поглинав шквал тривожних новин.

Утім, вимкнути смартфон не так просто. Як влаштувати цифровий детокс, коли весь наш світ сфокусувався у телефоні, коли все життя, як робота, так і відпочинок, обертається навколо екрану?

Проведіть межу

Хоча ми знаємо, що проводимо у телефоні більше часу, ніж хотілося б, нам важко обмежити користування ним.

Наради та тренування в Zoom, FaceTime і навіть додатки для медитацій - всі вони не дозволяють відволіктися від екрана.

"Щонеділі, коли Apple випускає звіт про кількість екранного часу, я бачу хвилю стурбованих твітів і коментарів людей. Їх жахає те, що вони проводять у соціальних мережах по 12 годин на день", - каже Таня Гудін, засновниця руху цифрового детоксу Time To Log Off та авторка книжки Off and Stop Staring at Screens ("Вимкніться та припиніть дивитися в екран").

Щоб зменшити тривожність, пов'язану з використанням технологій, Гудін пропонує провести чітку межу між корисним часом онлайн і його марнуванням.

Якщо ви дивитеся у соцмережах відеоролики з тренування, екскурсії музеями або кулінарні уроки, це непогано.

"Втім, якщо ви це робите з нудьги або через тривогу, це не принесе користі", - додає фахівець.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Zoom-конференції стали неодмінною частиною нашого робочого і соціального життя, але вони також збільшують час, проведений перед екраном

Таня Гудін також рекомендує організувати чіткий розпорядок дня. "Коли дорога на роботу і додому більше не поділяє день на завершені етапи, треба створити їх самостійно".

Щоби розрізнити роботу та відпочинок, Гудін радить використовувати різні пристрої для різних видів діяльності. "Ноутбук, приміром, для роботи, а телефон - для розваг".

Оберіть якість

Замість того, щоби споживати все, психолог Доджен-Мейгі пропонує шукати захопливий та змістовний контент. На щастя, у розпал пандемії корисного контенту в соцмережах більше, ніж будь-коли.

Авторка кулінарної книги та шеф-кухарка Елісон Роман є однією з багатьох творців якісного контенту.

"Я рада, що знайшла місце, де я можу бути корисною людям", - каже Роман, яка має понад 500 тис. підписників в Instagram і 400 тис. у Twitter.

"Я завжди намагалася створювати прості рецепти, які можна втілити в життя", - каже вона. На своєму каналі в YouTube, а тепер і на сторінках Instagram вона розповідає, чим можна замінити інгредієнти, якщо ви не можете їх знайти на карантині.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі експерти радять використовувати різні пристрої для різних справ

Елісон Роман не впевнена, чим саме пояснюється ажіотаж в її соцмережах: її особистою популярністю чи інтересом людей до приготування їжі під час пандемії.

"Більше людей готують і більше людей розпитують", - каже Роман. Їх цікавить, приміром, як правильно порізати гриби або чи можна використовувати кисле молоко, після того як завершився його термін придатності.

Офлайн

Хоча уявити наше життя тепер без відеоконференцій практично неможливо, вигорання від них є цілком реальним. Щоби пом'якшити негативний вплив екрана, важливо не забувати й про інші способи спілкування.

"Телефонний дзвінок все ще існує, - каже Таня Гудін. - Розмова телефоном сам на сам - все ж таки приємніший досвід, ніж коли ви кричите десятьом людям одночасно у Zoom".

"Є чимало занять, які не передбачають екран", - каже вона.

Можна виписати друковані журнали або складати пазли. Багато людей також почали більше читати.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Книжки - дієвий спосіб знизити тривогу і відпочити від смартфона

"Книжки, які не стосуються пандемії, це чудовий спосіб зануритися в захопливу історію і відволіктися".

"Наші продажі збільшилися до рівня літніх відпусток, найвищого за весь рік", - каже Коллін Кабіле, менеджер з маркетингу та комунікацій бруклінської книгарні Books Are Magic.

Минулими вихідними я дві години провела на дивані з книжкою, дочитуючи роман. Я вимкнула телефон і дозволила собі перенестися у вигаданий світ, в якому немає коронавірусу. Мене не відволікали навіть безупинні сирени швидких за вікном.

Того вечора, відправивши кілька текстових повідомлень, я вимкнула доступ до всіх додатків на 12 годин і залишила телефон в іншій кімнаті.

І відчуття свободи знову повернулося до мене, як було тоді, коли я видалила Instagram.

Саме тоді прийшло усвідомлення: я багато чого не можу зараз контролювати, але я точно можу вимкнути телефон.

