Чому здоровим невротикам легше пережити важкі часи

Девід Робсон

BBC Worklife

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Тривога загалом шкодить нашому організму, але ми можемо навчитися застосовувати її на власну користь.

Хто такі невротики, чудово відомо. Згадайте, приміром, Моніку із серіалу "Друзі" або будь-кого з улюблених персонажів Вуді Аллена.

Вони постійно чимось переймаються, а якщо приводу перейматися немає, вони переймаються ще більше. Впізнаєте?

У тестах на тип особистості невротизм виявляють такими запитаннями: "Мене легко роздратувати?", "Я тривожуся частіше, ніж інші люди?"

Ці риси згодяться для комедійного персонажа, але радості в життя не додають.

Якщо стрес дійсно шкодить здоров'ю, логічно було б припустити, що невротики довго не живуть.

Однак це не так. Ще пару десятиліть тому дослідник із Каліфорнійського університету в Ріверсайді Говард Фрідман помітив, що люди з високим рівнем невротизму нерідко мають міцне здоров'я та більшу тривалість життя. Хоча були й інші дослідження, які свідчили про протилежне.

Якщо ця риса має такі неоднозначні наслідки, можливо, вона діє на кшталт двосічного меча, подумав Фрідман.

Тривожність сама по собі шкодить організму, але вона може спонукати краще піклуватися про своє здоров'я.

Це насамперед стосується тих особистостей, хто поряд із високим рівнем невротизму має високий показник добросовісності або сумлінності, тобто є дисциплінованим і має силу волі.

Таке поєднання рис Фрідман і назвав "здоровим невротизмом".

Дослідити, як риси особистості впливають на фізичне здоров'я, - завдання вкрай непросте. Однак вченим вдалося довести переваги здорового невротизму. Зокрема, й те, що здорові невротики краще справляються зі стресом в умовах пандемії.

Тривожність з бонусом

Коли ми хворіємо або поранилися, наш організм починає виробляти прозапальні молекули. Вони спричинюють почервоніння та набряки, але це допомагає знищити мікробів і відновити тканини.

Нездоровий спосіб життя, як-от куріння, вживання алкоголю, переїдання та брак фізичної активності, можуть спричинювати хронічне запалення. З часом воно пошкоджує тканини нашого організму, призводячи до артриту, діабету, раку, серцевих захворювань і, можливо, навіть хвороби Альцгеймера.

Отже, рівень прозапальних молекул в організмі може доволі точно вказувати на стан здоров'я тепер і ризик захворювань у майбутньому.

Щоб з'ясувати, чи може особистість людини впливати на ризик хронічного запалення, Ніколас Туріано з Університету Західної Вірджинії вивчив анкети понад 1000 людей середнього віку, які регулярно проходили медичні огляди.

Вчений виявив, що люди, в характері яких невротизм поєднувався з добросовісністю мали нижчий рівень запалення, ніж ти, в кого домінувала лише одна з цих рис. Це підтверджує теорію здорового невротизму.

Здорові невротики, як правило, мають нижчий індекс маси тіла, можливо, тому, що вони гостріше усвідомлюють ризик ожиріння для здоров'я, і тому докладають більше зусиль для підтримки здорової ваги.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Невротичний характер може спонукати вас краще піклуватися про своє здоров'я

Психолог Мір'ям Стігер із Університету Брандейса поблизу Бостона, нещодавно довела, що здорові невротики також краще дотримуються режиму фізичних вправ. "Цей тип невротиків вміє трансформувати свою тривогу про здоров'я у здорову поведінку", - підсумовує дослідниця.

Остаточно довів правильність теорії здорового невротизму нещодавній метааналіз 15 досліджень, проведених у США, Великій Британії, Австралії та Німеччині, які вивчали зв'язок між рисами особистості та ставленням до здоров'я.

Всі вони показували, що сумлінні невротики рідше курять і регулярно займаються спортом.

Конструктивний підхід

Цілком резонно припустити, що події 2020 року додали стресу до і так непростого життя невротиків.

Проте останні дослідження свідчать, що багатьом людям з цією рисою характеру вдалося напрочуд добре впоратися з невизначеністю життя при Covid-19.

Одне з них, проведене в березні цього року серед американських службовців, показало, що невротики швидше поверталися до почуття автономії і контролю над своїм життям, ніж ті, хто мав спокійніший характер.

Більш ранні дослідження в цій галузі також припускають, що здорові невротики мають і менше шансів підхопити вірус.

Адже тривожність змушує їх сумлінно дотримуватися заходів безпеки, як-от миття рук, носіння масок та соціальної дистанції.

Що й казати, Фрідман вітає ці висновки. "Дослідження чітко доводять, що, хоча схильність копирсатися в собі і хронічна ворожість - шкідливі, пильність і тривожність здорового невротизму, поєднані з розсудливістю та відповідальністю, можуть створювати здорові моделі поведінки".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Невротики більш схильні сумлінно дотримуватися заходів безпеки, а тому і шанси підхопити вірус у них нижчі

Як приборкати свій невротизм

Доцентка Університету штату Орегон Сара Вестон належить до тих дослідників, хто не погоджується з тезою, що здорові невротики живуть довше. Так, вони можуть уважніше ставитися до свого здоров'я, проте постійний стрес, в якому вони живуть, нівелює переваги здорового способу життя.

Утім, дослідниця впевнена, що розуміння здорового невротизму допомагає людям усвідомити свої сильні сторони і скористатися ними.

Якщо ви не дуже сумлінний невротик, покращуйте свою самодисципліну, скеровуючи таким чином тривогу у позитивне русло.

Автор фото, Unsplash Підпис до фото, Якщо тривога для нас - джерело мотивації та енергії, ми швидше оговтуємось після складних ситуацій

Можна також спробувати переглянути ставлення до своїх тривог. Нещодавні дослідження показали, що те, як ми сприймає свою тривожність, великою мірою визначає її вплив на наше психічне та фізичне здоров'я.

Якщо ми впевнені, що вона завдає нам шкоди, нам знадобиться більше часу, аби відновитися після стресу. Але якщо тривога для нас - джерело мотивації та енергії, ми працюємо краще і швидше оговтуємось після складних ситуацій.

Можливо, подальші дослідження також доведуть, що стати здоровим невротиком можна, лише змінивши своє ставлення до життя.

Говард Фрідман каже, що ставлення до невротизму потрібно переглянути. "Ми ототожнюємо тривожність зі стресом і вважаємо, що стрес неодмінно спричинює захворювання", - зазначає дослідник.

"Але це - спрощення. Тривога - цілком здорова реакція, насамперед у таких ситуаціях, як теперішня пандемія".

Тож, можлива, ця доба тотального хвилювання стане чудовою нагодою побачити й переваги у нашому збентеженому розумі.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

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