Приховане батьківство. Чому працівники змушені мовчати про сімейні обов'язки

Мелісса Гогенбум

BBC Worklife

Автор фото, Standsome Worklifestyle / Unsplash

Уявлення про ідеального працівника, для якого робота завжди на першому місці, змушує багатьох співробітників корпорацій приховувати свої батьківські обов'язки. Пандемія загострила цю проблему ще більше.

Через пів року після народження дочки я повернулася на роботу - з темними колами під очима, але сповнена ентузіазму проявити себе на новій посаді.

Через кілька тижнів мені знадобилися два відгули через вітрянку в яслах, які відвідувала моя донька, але сказати про це колегам я боялася.

Попри те, що на словах мене всі підтримували, я відчувала сильний тиск.

Раніше робота завжди була на першому місці - для кар'єрного зростання це було ключовим. Повернувшись на роботу мамою, я постійно відчувала стрес через те, що не можу контролювати свій час.

Я переживала, що тепер мене вважатимуть ненадійною, та тривожилася, що ситуація повторюватиметься.

Я нічого не розказувала про дитину в офісі. Мені тоді ніколи не спало б на думку розпочати статтю історією про неї.

За три роки я усвідомила, що робити це важливо, тому що такий стрес переживаю далеко не тільки я.

Багато людей у світі відчувають тиск через те, що корпоративні уявлення про ідеального працівника часто несумісні з батьківськими або іншими сімейними обов'язками.

Найчастіше в цій ситуації опиняються жінки, адже за статистикою обов'язки з догляду за дитиною більше лягають саме на них.

Багато жінок намагається цю проблему приховати, переконуючи колег, що вони можуть працювати в такому ж режимі, як раніше. Інакше, побоюються вони, кар'єру не зробити.

Ласкаво просимо у світ "прихованого батьківства".

Цей термін вперше використала економістка Емілі Остер у своїй статті 2019 року. В ній вона закликала батьків відкрито говорити про труднощі поєднання кар'єри і догляду за дітьми.

Пандемія загострила ці проблеми, змусивши нас перейти на роботу з дому, водночас поєднуючи її з домашніми справами і доглядом за дітьми.

Але чи зміниться ситуація, якщо ми почнемо відкрито говорити про своє навантаження поза офісом?

Гендерні питання в корпоративній культурі

"Приховане батьківство" починається ще з вагітності. Дослідження свідчать, що деякі жінки не афішують свою вагітність. Насамперед це стосується тих, хто працює на посадах, на яких їм доводиться конкурувати з чоловіками.

Вони не хочуть розповідати про будь-що, що могло б перешкоджати їхній професійній діяльності, а іноді навіть навпаки працюють ще старанніше, щоби не виглядати ненадійними.

Після народження дитини історія продовжується. Жінки розповідають, що вони приховують на роботі те, що годують дитину грудьми, оскільки, по-перше, такі розмови - табу, а, по-друге, вони роблять гендерні розбіжності ще помітнішими.

Існує безліч історій про жінок, які доводять, що можуть працювати понаднормово, навіть коли їхня дитина хвора, а також тих, хто навмисно не ділиться фотографіями своїх дітей або взагалі ніколи про них не говорить.

Те, що жінки так поводяться, не дивно. Матерів завжди вважали менш надійними і менш компетентними працівниками. Про їхнє підвищення частіше "забувають", а при прийомі на роботу віддають перевагу жінкам без дітей.

Автор фото, Standsome Worklifestyle / Unsplash Підпис до фото, У багатьох компаніях ідеальний працівник - це той, хто може поставити на перше місце роботу

Навіть коли в корпорації можливий гнучкий графік, ті, хто ним користується, стикаються з упередженнями та витісненням на менш відповідальні посади.

Відомо також, що гендерний розрив у оплаті праці збільшується після пологів, а зарплатня працюючих матерів падає через кожну наступну дитину.

"Є чимало свідчень того, що материнство є одним з основних джерел гальмування в кар'єрі", - каже Ширін Канджі, професорка з Університету Брунеля в Лондоні.

Звичайно, деякі жінки через цей тиск змінюють роботу або йдуть з роботи взагалі. Коли Канджі розмовляла з жінками, які залишили успішну кар'єру, багато хто наводив приклади прихованого батьківства.

Так, одній жінці запропонували попросити родину доглядати за дитиною. Іншій фрілансерці, яка працює на телебаченні, сказали ніколи не згадувати своїх дітей. Вона впевнена, що материнство також вплинуло на обсяг роботи, яку вона отримала.

Соціологи вже давно зазначають, що робочі місця створені під чоловіків, а не жінок. У робочому середовищі все ще панує уявлення про "ідеального працівника" як такого, для кого на першому місці завжди робота.

"Таке уявлення про те, що жінка буде відволікатися, і підживлює приховане батьківство. Якщо хочеш зробити кар'єру, роби вигляд, що тобі нічого не заважає", - зазначає Даніель Карлсон з Університету Юти.

Ця проблема є спадком переконань, які все ще поширені у таких індивідуалістичних країнах, як США. Хороший батько забезпечує родину, а хороша мати повинна залишатися вдома.

Опитування показують, що ці соціальні установки все ще існують: як жінки, так і чоловіки повідомляють, що робота ускладнює завдання бути хорошими батьками.

Автор фото, Standsome Worklifestyle / Unsplash Підпис до фото, Для багатьох батьків пандемія Covid-19 розмила кордони між професійним і приватним життям

Все ще дуже стійкий стереотип про те, що жінки більш здібні до домашньої роботи і піклування про родину, а чоловіки - для роботи в офісі.

Попри те, що дослідження давно спростували цю ідею, вона і досі має значний вплив на те, як ми поєднуємо оплачувану роботу та сімейне життя.

"Звичайно, тягар поєднання робочих і сімейних обов'язків ліг насамперед на жіночі плечі, адже жінки пішли на оплачувану роботу, але ми не бачимо, щоби чоловіки взяли на себе більшу частину домашніх справ", - пояснює соціологиня Кейтлін Коллінз із Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

Нові виклики

Тепер, коли багато хто працює вдома, батьківство стало помітнішим, ніж будь-коли.

Пандемія розмила кордони між родиною та роботою, спричиняючи безпрецедентний стрес у батьків.

Діти вриваються у робочі відеодзвінки, батьки змушені підлаштовувати зустрічі по роботі під їхній графік і планують завершити робочі справи, коли діти нарешті підуть спати.

Насправді той факт, що догляд за дітьми став таким видимим, може посилити негативне ставлення до батьківства.

Труднощі поєднання батьківських і професійних обов'язків лише роблять дискримінацію батьків ще більш імовірною. Це підтверджує американська організація Center for WorkLife Law.

Працівники, які не мають дітей, часто скаржаться на особливе ставлення до колег-батьків на роботі.

Фахівці стурбовані тим, що наслідки кризи для жінок можуть звести нанівець багаторічний прогрес у боротьбі за гендерну рівність.

Але промінь надії в цій проблемі все ж існує. Наприклад, у Швеції обидва батьки користуються політикою підтримки сім'ї, не відчуваючи соціальної стигми.

Автор фото, Mick Haupt / Unsplash Підпис до фото, Навіть там, де за законодавством чоловіки можуть брати відпустку з догляду за дитиною, вони часто не роблять цього, побоюючись клейма.

У ході свого дослідження Коллінз спілкувалася з багатьма шведськими матерями. Вона виявила, що сімейне життя є пріоритетом, яке створює "культуру підтримки" навколо батьківства.

А тому і чоловіки, і жінки виступають за збалансування роботи і догляду за дітьми. Дослідниця також наводить приклад зіткнення культур, коли шведські співробітники працювали в австралійській фірмі.

Коли одна мати відмовилася від зустрічі у другій половині дня, її шведський бос запропонував не пояснювати причину австралійському керівництву. Вони вважають неприйнятним раніше піти з роботи через необхідність догляду за дітьми.

У своєму дослідженні Карлсон виявила, що реальним змінам сприятимуть два чинники. По-перше, батьківські обов'язки треба зробити більш відкритими, а по-друге, передати більшу частину навантаження чоловікам.

"Що більше ми нормалізуємо догляд за дитиною та інші сімейні обов'язки, насамперед для чоловіків, то меншою буде дискримінацію через сексизм", - зазначає дослідник.

Можливо, це означає, що одного разу я перестану приховувати той факт, що телефоную по роботі під дощем з вулиці, намагаючись не розбудити доньку.

Політика підтримки батьківства - дуже важлива. Тому що навіть там, де за законодавством чоловіки можуть брати відпустку з догляду за дитиною, вони часто не роблять цього, побоюючись клейма.

Поки державна політика не визнає цього, керівники не будуть прикладом, а корпоративна культура не змінить уявлення про "ідеального працівника", батьківські обов'язки приховуватимуть.