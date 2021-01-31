Чому деяким людям подобається носити маски

Еліс Робб

BBC Woklife

Автор фото, Getty Images

Деяким людям маска не тільки не створює дискомфорту, а й навпаки - подобається. Маска дозволяє уникнути ніякових поглядів або сховатися від випадкових зустрічей зі знайомими. Але чи дійсно це хороший спосіб долати соціальну тривожність?

Відсиджуватися вдома було для Джея Лі нескладно. Замовити їжу та подивитися фільм завжди було його улюбленим способом провести вечір. Лі, 32-річний власник малого бізнесу з Лестера, називає себе інтровертом.

2020 рік був для нього також непростим - навесні він втратив роботу у великому банку. Однак однією з помітних переваг нового життя стали для Лі маски для обличчя.

Лі завжди боявся випадкових зустрічей зі старими друзями та знайомими у місті, вважаючи їх "дуже ніяковими". Походи за продуктами він планував так, щоби зменшити ризик наштовхнутися на когось зі знайомих.

"З моменту, коли я почав носити маску, незручні контакти з друзями та родиною помітно зменшились", - розповідає чоловік. Зараз він ходить у магазини, коли хоче, не турбуючись про те, що може когось зустріти.

Лі сподівається, що і після закінчення пандемії носити маску буде соціально прийнятним.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для багатьох маски стали психологічним і фізичним бар'єром, який захищає від оцінних поглядів перехожих

Необхідність одягати маску в громадських місцях більшість із нас дратує. Ми змирилися з цієї жертвою, адже маски - один з найефективніших способів уповільнити поширення Covid-19. Але ми з нетерпінням чекаємо, коли нарешті зможемо їх зняти.

Від маски запотівають окуляри й не дихає шкіра, маска ховає наші посмішки та заважає впізнати друзів.

А втім, дехто з різних причин потайки радіє можливості прикрити обличчя. Але чи корисний це механізм подолання психологічного дискомфорту і що буде, коли пандемія завершиться?

Сила анонімності

Для когось полегшенням стало те, що більше немає потреби дотримуватися високих стандартів зовнішнього вигляду. Маска дозволила відмовитися від щоденного макіяжу або гоління, що заощаджує гроші та час і позбавляє стресу.

Комусь прикриття роту дало несподіване відчуття свободи. Так, деякі офіціанти та продавці маленьких крамниць розповідають, що їм більше не потрібно вимушено посміхатися клієнтам і це зняло з них емоційне навантаження.

Носіння маски "вивільняє цінні когнітивні ресурси", - пояснює Кетрін Стамуліс, психологиня і консультант з питань психічного здоров'я з Нью-Йорка.

"Під час пандемії ми й так переживаємо стрес, а маска дає можливість розслабитися принаймні з приводу своєї зовнішності, позбавляє від зайвої уваги та цькування. Ваш мозок більше не зайнятий думками з цього приводу, і ви можете медитувати або міркувати про що завгодно".

Є й ті, для кого маски стали своєрідним психологічним і навіть фізичним бар'єром безпеки.

Саурав Датт, 38-річний автор і бізнес-консультант із Ворвіка, радіє "щиту від поглядів, ніякового роздивляння та оцінювання перехожими".

До пандемії його шлях на роботу включав довгий піший перехід фінансовим центром Лондона, і він іноді хвилювався, що про нього думають перехожі, чи оцінюють вони його одяг або зовнішність.

Але тепер, каже він, "я можу цим не перейматися, ризик контакту з іншими людьми мінімізувався. Тепер вони бачать тільки твої очі".

Анонімність маски дає йому відчуття захищеності, а також він тепер відчуває більший зв'язок із незнайомцями на вулиці.

Автор фото, Mariah Solomon/Unsplash Підпис до фото, Чи потребувала ваша робота обов'язково посміхатися? Маски дозволили багатьом у сфері обслуговування позбутися вимушених посмішок

Маска стала для Датта символом вразливості, вона нагадує йому про те, що ми всі маємо дещо спільне.

"Ми живемо в суспільстві, яке суворо оцінює зовнішність, естетичність, але ми всі живі люди і ми вразливі".

Стамуліс пояснює, що маски зменшують напругу випадкових зустрічей для людей із соціальною тривогою. "Такі люди можуть непокоїтися через те, що мали невідповідний вигляд та вираз обличчя або щось не те сказали", - пояснює фахівчиня.

Але коли ви у масці, вашу міміку складніше розпізнати.

Маска також дозволяє приховати зовнішні прояви тривоги, як-от заїкання та шаріння.

Зникає необхідність підтримувати світську розмову та обмінюватися люб'язностями.

"Анонімність наділяє впевненістю", - додає Рамані Дурвасула, клінічна психологиня і професорка психології з Каліфорнійського державного університету в Лос-Анджелесі.

Хоча маска залишає відкритим наше тіло, волосся та очі, вона прикриває рот, приховуючи нашу емоційну міміку.

"Людині, яка боїться що її емоції хибно інтерпретують, маска допомагає подолати соціальну тривогу та почуватися у безпеці".

Соціальна взаємодія важлива

Хоча маски дають тимчасовий захист від стресових соціальних ситуацій, фахівці стверджують, що це не найкращий спосіб впоратися з психологічним тиском.

"Інтровертам може подобатися те, що їм більше не треба починати розмову із незнайомими людьми, однак у тривалій перспективі вихід із зони комфорту дозволяє сформувати хороші стосунки", - зазначає Стамуліс.

Це стосується й її пацієнтів-підлітків, яким більше подобаються заняття в "Зумі", тому що їм не треба спілкуватися наживо з однокласниками та вчителями. Але згодом їм все одно доведеться працювати над своєю соціальною тривожністю.

Автор фото, Waldemar Brandt/Unsplash Підпис до фото, Пасажири потягу або автобусу, які заводять бесіду зі своїми попутниками, почуваються щасливішими, ніж ті, хто сидять мовчки

Вона попереджає й дорослих: "Ви втрачаєте можливість соціальних контактів, які насправді дуже корисні. Соціальна взаємодія - чи то швидка розмова або обмін посмішками - вивільняє ендорфіни та знижує рівень кортизолу".

Навіть короткий обмін фразами з незнайомцями у громадських місцях може підвищити нам настрій.

Одне дослідження показало, що пасажири, які заводять бесіду зі своїми попутниками, почуваються щасливішими, ніж ті, хто сидів мовчки. Навіть, якщо вони інтроверти.

Стамуліс, однак, додає: "Що хоча маски й не дуже сприяють нашому емоційному розвитку та встановленню зв'язків, але у цей складний час деяким людям вони можуть полегшити життя".

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