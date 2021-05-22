"Тримати все в голові": чому навантаження в родині на жінку все ще більше, ніж на чоловіка

Мелісса Хогенбум

BBC Worklife

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Навіть коли пара намагається порівну розподіляти домашні обов'язки, значна частина когнітивного й емоційного навантаження все одно лягає на жінку. Як це змінити?

Організувати дитяче свято або спланувати медичний огляд, сховати овочі у вечірній страві та спланувати закупівлі. Стежити, чи встигає син за шкільною програмою, чи потрібно доньці нове взуття, коли замінити стару пральну машинку.

Окремо кожне з цих завдань не є складним, але разом вони накопичуються у солідну гору планування та адміністрування.

І якщо ви спитаєте у пар з дітьми, хто з партнерів відповідає за цю роботу, найімовірніша відповідь буде - жінка.

Численні дослідження показують, що жінки у гетеросексуальних стосунках і досі виконують основну роботу по дому та догляду за дітьми.

І навіть коли партнери намагаються розподілити обов'язки порівну, з різних соціально-економічних причин цей розподіл відбувається за гендерною ознакою.

Навіть у тих парах, які начебто досягли рівності у виконанні домашніх обов'язків, планування, контроль і організація справ родини все одно лягають на жінку.

Розуміння цього прихованого навантаження може допомогти парам більш рівномірно розподілити роботу і вивільнити жінкам час на себе та професійний розвиток.

Невидима та необмежена робота

На думку експертів, ця прихована праця складається з трьох категорій. Перша - це роздуми та планування всіх аспектів родинного життя, від організації дитячих свят до покупок.

Друга - відповідальність за емоції в родині. Заспокоїти дітей, коли вони пустують, розрадити, якщо їх щось турбує, допомогти вирішити проблеми у школі.

І третє - поєднання першого і другого пунктів - це підготовка, організація та передбачення всього, щоби родина нормально функціонувала.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дослідження показують, що на мам лягає й основне емоційне навантаження: заспокоювати та розраджувати

У 2019 році соціологиня Еллісон Дамінгер із Гарвардського університету провела дослідження прихованого ментального навантаження на жінок. Під час дослідження 35 пар вона помітила, що чоловіки називали своїх дружин "менеджерками проєкту" і визнавали, що вони тримають руку на пульсі багатьох питань.

Дамінгер виділила чотири етапи когнітивної праці: передбачення потреб, розгляд варіантів їхнього задоволення, вибір варіанту, моніторинг результатів.

Як показали дослідження, жінки несли більшу відповідальність за кожен етап. Навіть якщо певні рішення батьки й ухвалювали разом, жінки стежили за потребами, досліджували варіанти вирішення проблеми та планували.

Іншими словами, батько отримував інформацію про рішення, але мати вкладала зусилля в його планування та реалізацію.

Це приховане навантаження має різні наслідки. Відомо, приміром, що жінки частіше за чоловіків турбуються про дітей, навіть коли вони не з дітьми. Це спричинює додатковий стрес і відриває від речей, на яких слід зосередитися.

Кращі від природи?

Дамінгер дивувало, чому нерівний розподіл навантаження не був причиною конфлікту у досліджуваних нею пар. І через рік соціологиня провела ще одне дослідження. І чоловіки, й жінки пояснювали нерівність у навантаженні тим, що один із партнерів працює довше, або навіть тим, що жінки "краще вміють" планувати наперед.

Учасники дослідження були добре освіченими людьми, але й вони продемонстрували поширений стереотип, який інші дослідження розвінчують.

Жінки не кращі за чоловіків у плануванні, організації та багатозадачності, просто від них цього очікують, і вони зрештою набувають цих навичок.

Утім, є й інші причини, чому ментальне навантаження часто лягає на плечі жінок. Вони частіше мають гнучкий графік роботи, тоді як кар'єра чоловіка розвивається зазвичай лінійно і має жорсткіші рамки.

Це означає, що жінки мають більше часу для догляду за дітьми, займаються ними більше, а отже - змушені більше планувати.

Потужніші гендерні стереотипи, які починаються ледь не з народження, пояснюють, чому гендерні ролі в родині так міцно вкорінені. Так, дівчата зазвичай більше допомагають у хатніх справах, ніж хлопці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одяг дитині також щодня підбирають мами

Ідеал материнства також відіграє роль у цьому рівнянні. Дім часто вважають територією жінки. Вимоги у чистоті і порядку висувають насамперед жінкам.

Одне дослідження показало, що стан помешкання жінки буквально пов'язували з її професійними і особистісними рисами.

Жінок суворіше судять за те, як вони ведуть господарство. Пригадайте лише жарт: "Та її ж батько вдягнув".

Тобто якщо чоловік помилився, одягаючи дитину, це викликає посмішку, якщо це зробила жінка, вона - погана мати.

Попри те, що догляд за дітьми чоловіком поступово став нормою, відповідальність за результат все одно залишається на жінці, зазначає Дамінгер.

"Якщо щось виходить не так або не вдається, винна завжди жінка".

Наслідки ментального навантаження

Ментальне і емоційне навантаження матерів зрештою має наслідки.

Дослідження показують, що жінки перебувають у більшому стресі та втомленіші. Вони отримують менше задоволення від спілкування з дітьми, ніж чоловіки, чиї обов'язки зазвичай пов'язані з грою та відпочинком.

Одне шведське дослідження показало, що коли жінки вважають розподіл хатньої роботи несправедливим, це призводить до проблем у шлюбі та збільшує ймовірність розлучення.

Жінки можуть спочатку просити по допомогу, але коли їм доводиться робити це постійно, це може набридати. "І це також негативно позначається на стосунках", - зазначає соціолог Деніел Карлсон з Університету Юти.

Дослідник також з'ясував, що нерівний розподіл обов'язків між партнерами призводить до зменшення сексу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Партнери, які порівну розподіляють домашні обов'язки, мають краще сексуальне життя, свідчать дослідження

Коли жінка навантажена вдома, вона має менше часу і фізичних сил для роботи, а тому різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками продовжує зростати.

Наприклад, неповний робочий день працюють переважно жінки, а не чоловіки, а після народження дітей їхні шанси на підвищення або збільшення зарплати зменшуються. Багато хто взагалі йде з роботи.

Говори більше, роби менше

Пандемії дедалі більше привернула увагу до проблеми гендерної нерівності вдома і на роботі. Попри те, що в системі залишається багато проблем, кожна пара здатна розподілити обов'язки так, щоби зменшити тягар, який лягає на жінок і заважає їм розвиватися в інших сферах.

Насправді більшість чоловіків хотіли б брати більше участі в житті своїх дітей, а кожна пара могла б домовлятися про те, хто що робить.

Щоби нові звички прижилися, невидиме потрібно зробити більш помітним. Усвідомлення когнітивного і емоційного навантаження - вже хороший крок уперед, зазначає Дамінгер.

Якщо ми чітко визначимо, скільки планування потрібно для організації кожного аспекту життя дитини й виконання хатніх справ, ми усвідомимо, скільки прихованої роботи ми виконуємо щодня.

На щастя, не всі пари страждають від нерівного розподілу обов'язків. Одностатеві пари традиційно більш рівноправні, ніж гетеросексуальні, адже вони не відповідають очікуваним гендерним ролям.

Це доводить, що навантаження можна розподілити, якщо розмовляти про нього відкрито.

Але й на суспільному рівні ролі жінки й чоловіка потребують серйозного перегляду. Наприклад, стереотип про те, що чоловік має бути годувальником у родині, який змушує чоловіків працювати понаднормово, віддаляючи їх від родини.

Деякі речі можна вирішити й на законодавчому рівні. Дослідження свідчать, що чоловіки, які беруть декретну відпустку, пізніше також більше піклуються про дітей.

Але за відсутності політики, мабуть, найкращий спосіб для жінок зменшити ментальне навантаження - робити менше. Якщо жінка припинить контролювати всі питання, а чоловік не візьме на себе частину відповідальності за них, спочатку може виникати стрес і конфлікти.

Але це стане уроком вже для наступного разу.

Можна лише сказати: "О, минулого разу ми про це забули, і наслідки були поганими".

Беручи на себе дедалі менше обов'язків, ви зможете поступово залучити партнера до їхнього виконання. Спочатку це, звичайно, не викличе захвату у вашого партнера. Але це дозволить вам звільнити більше часу й енергії для себе, і зрештою всі стануть щасливішими.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

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