Чи буде літо 2021 літом сексу

Браян Люфкін

BBC Worklife

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Тепер, коли вакцинація в Європі йде повним ходом, багато хто мріє надолужити згаяне під час ізоляції. Чи очкує нас гаряче літо насолоди й пригод?

У квітні користувач Twitter поділився фразою, яку випадково підслухав у літаку: "Вакцинація є, епіляція є, крихітко, можна розважатися".

Після понад пів року ізоляції атмосферу найближчих місяців уявити нескладно - люди готові змінити маски на інший вид захисту. Ласкаво просимо до літа 2021: літа сексу!

Поряд із заголовками у ЗМІ, які трублять про "гаряче літо після вакцинації", деякі користувачі додатків для знайомств почали зазначати в біографії профілю, що вони "vaXXXed", тобто вакциновані, але ще й з натяком на готовність до дорослих розваг.

Ці пікантні заяви стали такими поширеними, що деякі експерти почали побоюватися сплеску хвороб, які передаються статевим шляхом.

Але чи дійсно прийдешнє літо буде аж таким "гарячим"?

У багатьох країнах світу Covid-19 все ще бушує, та й пандемія не надто позитивно позначилася на сексуальному бажанні як самотніх людей, так і пар.

На думку сексологів, вакцини й скасування обмежень допоможуть людям відновити своє соціальне життя, й вони шукатимуть радше значущих стосунків, аніж просто сексу.

Нові "ревучі 1920-ті"

Багато людей впевнені, що літо 2021 стане таким же періодом розквіту гедонізму, як було після глобальної пандемії іспанського грипу 1918 року. Дещо й справді вказує на таку можливість.

Наприклад, потік реклами з сексуальним підтекстом, як-от кампанія нідерландського модного бренду Suitsupply, яка обіцяє "нове нормальне життя" із зображенням сплетених оголених тіл. Або проморолик Diesel, моделі в якому пристрасно цілуються.

Підтверджує прогнози й поведінка споживачів. У США продажі презервативів зросли на 23% у квітні у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Так само про темпи продажів, що вимірюються двозначними числами повідомляє й компанія Durex.

Автор фото, Djim Loic/unsplash Підпис до фото, Частота випадкового сексу може зрости після виходу світу з ізоляції

Сексологи припускають, що частота випадкового сексу дійсно може зрости цього літа.

Але головна причина може вас здивувати - це наша колективна травма.

"Коли життя нам нагадує про те, що ми смертні, наша поведінка стає більш ризикованою... ми наче бажаємо насолодитися ним на повну", - зазначає Ешлі Томпсон, доцентка кафедри психології з Університету Міннесоти в США, яка спеціалізується на сексуальності і поведінці людей.

Очікування перебільшені

Утім, Томпсон та інші експерти, які вивчають секс, вважають такі прогнози дещо перебільшеними.

"Багатьох людей лякає повернення до звичайного соціального життя після такої тривалої ізоляції", - каже дослідниця.

Опитування Американської асоціації психологів, проведене у березні, показало, що половина американців відчувають тривогу з приводу будь-якої особистої взаємодії.

Джастін Гарсія, виконавчий директор Інституту Кінсі, найбільшої у світі організації з питань сексу, теж налаштований скептично. Скоріше за все, "ми повернемось до рівня допандемічного життя, отже, очікувати літа розпусти не варто", каже він.

У квітні нове дослідження Кінсі показало, що понад половина з 2 тисяч опитаних американців заявили, що вони не мають інтересу до сексу на одну ніч.

64% респондентів зазначили, що вони менш зацікавлені мати кілька партнерів водночас, ніж це було до пандемії.

"Люди пережили багато горя і травм, - каже Джастін Гарсіа. - У нашому соціальному житті все ще залишається високим колективний стрес і тривога".

Вірен Свамі, професор соціальної психології з Університету Англії імені Раскіна, каже, що "люди шукатимуть безпечних сексуальних зв'язків, але це скоріше буде способом переосмислити те, як і чому ми вступаємо у стосунки з іншими".

"Після року труднощів та стресу ми шукатимемо більш емоційних зв'язків з іншими, платонічних або романтичних, на випадок, якщо нам доведеться ще раз це пережити", - вважає дослідник.

До того ж у нас немає офіційних даних, які підтверджують, що після пандемії початку XX століття сексуальна активність помітно зросла.

"Ми не вивчали секс до середини 1900-х", та й навіть тоді він все ще був забороненою для досліджень темою", - зазначає Томпсон.

Століття тому більшість людей жили далеко не так, як герої роману "Великий Гетсбі". "Це були часи зубожіння для більшості, післявоєнного будівництва. Тож, людям було не до веселощів, вечірок і сексу", - додає дослідниця.

Справжні висновки

На думку експертів, нам варто замислитися не про те, як пандемія вплинула на секс у короткостроковій перспективі, а радше про те, як вона змінила наші стосунки загалом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На думку експертів, ми шукатимемо глибоких і значущих стосунків, а не просто сексу

"Я думаю, що люди збираються більше інвестувати в людей", - каже Гарсія. Він вважає, що літо 2021 буде літом відновлення соціальної активності і соціальних зв'язків.

Дещо почало мінятися ще під час пандемії. Додатки для знайомств, як-от Tinder та Hinge, додали функцію відеозв'язку, щоби дозволити людям спілкуватися у часи соціальної ізоляції

Однак ця функція зрештою стала способом краще познайомитися з кимось, перш ніж зустрітися в реальному житті. "І це навряд зникне тепер", - вважає Томпсон.

На думку експертів, це бажання краще пізнати майбутнього партнера, перш ніж стрибнути у стосунки з ним, є ознакою того, що люди хочуть позбутися самотності.

А ключовою для цього є побудова значущих стосунків, які лікуватимуть нашу психіку після ударів, після завданої пандемією шкоди.

Хоч би як там було, найближчі місяці вочевидь стануть етапом зв'язку з іншими.

"Людська тварина прагне емоційного зв'язку. І він не обов'язково передбачає секс".

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