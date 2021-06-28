Міцне слівце в офісі? Така лайка може бути корисною

Кейт Морган

BBC Worklife

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Alamy

Лаятися у професійному середовищі вважають неприпустимим. Але погляди на діловий етикет поступово змінюються. Коли і в яких обставинах лайка може бути прийнятною?

Робота не завжди приносить позитивні емоції. Слова колеги або відповідь клієнта іноді змушують нас вилаятися, але зробити це вголос ми собі не дозволяємо (ну хіба що за винятком роботи з дому).

Лайка неприпустима у професійних стосунках, однак на практиці це далеко не завжди так - навіть на рівні високої політики.

На початку травня, коли між Китаєм і Філіппінами зросла напруга через суперечку у Південно-Китайському морі, міністр закордонних справ Філіппін Теодоро Локсін написав приголомшливий твіт зі свого особистого акаунту: "Китаю, друже, як це ввічливо сказати? А не пішов би ти".

Реакція надійшла негайно. Але хоча пан Локсін прибрав свій твіт, він також написав, що "традиційна дипломатія допомагає не завжди". Міністр закордонних справ, безумовно, привернув увагу світу, здійснивши саме те, для чого і був призначений твіт.

Але чи дійсно лайку можна застосувати стратегічно, щоб отримати бажане? Схоже, одне-два влучних слівця іноді чудово допомагають розв'язати ситуацію.

Ці слова існують недарма

Звісно, деякі слова ніколи не можна використовувати як на роботі, так і у будь-якому іншому місці. Мова ворожнечі, расистські, сексистські та образливі висловлювання неможливо виправдати і вони не мають жодного стратегічного застосування.

Втім, існує чимало інших ненормативних висловів, місце яких визначити дещо складніше. Вони ніби й не шкодять нікому, але вважаються неввічливими.

На думку експертки з ділового етикету Діанни Готтсман, будь-яким лайкам не місце у професійному середовищі і вони насправді не потрібні.

"Локсіну не потрібно було казати такого у Twitter, щоби домогтися своєї мети".

Тімоті Джей, заслужений професор психології з Массачусетського коледжу вільних мистецтв у США, який вивчає лайку, не погоджується.

Він каже, що за деяких обставин нічого не може краще розставити акценти, ніж лайливий вислів. Звичайно, для більшості "поганих" слів існують евфемізми, але справжню лайку замінити вони не можуть.

"Якби міністр закордонних справ Філіппін написав щось типу "чорт забирай", він би не висловив своїх емоцій так, як це дозволяє зробити лайка", - каже Джей.

Науковці підтверджують, що вилаявшись, людина відчуває полегшення фізичного або психологічного болю.

Дослідження, проведене в Британії у 2020 році, показало, що лайка дозволяла підвищити больовий поріг та переносимість фізичного болю на третину. Інші дослідження також показали, що можливість вилаятися знижує й психологічний стрес.

Лихослів'я має свою цінність, підсумовує Джей. Якби це було не так, лайки би просто не існувало. "Ми єдина тварина, яка вміє лаятися, - каже дослідник. - Якби ця навичка не була корисною, вона б зникла в ході еволюції".

Що про нас розповідає лайка

Висловлювання зневаги та знеболення - не єдина функція лайки. Ненормативна лексика робить смішнішим анекдот, яскравішою розповідь та допомагає впоратися з негативними емоціями.

Але найважливіша з цих додаткових функцій - соціальна. Наприклад, якщо ви працюєте з групою людей, які час від часу дозволяють собі міцне слівце, вилаявшись, ви ніби стаєте з ними на рівних.

"Я кажу своїм студентам, "якщо я зараз вилаюсь, як ви відреагуєте?" і вони відповідають: "ви станете одним із нас". Отже, лайка допомагає подолати дистанцію між людьми, створює зв'язок".

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Ставлення до лайки залежить від того, хто саме дозволив собі міцне слівце

Розуміння сленгу певної соціальної групи допомагає побудувати стосунки з її членами. Такий сленг може містити ненормативну лексику. Є вислів "лається як матрос", однак Джей зазначає, що кожна соціальна група, "офіціанти чи гравці в регбі", мають свій набір табуйованих слів.

Використання такого спільного сленгу допомагає швидше влитися в групу.

Те, як ви лаєтеся, може також вказувати на риси вашої особистості. Але всупереч поширеній думці, лайка робить вас розумнішою людиною в очах інших, а також людиною, якій можна довіряти.

Дослідження, проведене в різних країнах, показало, що людей, які вживають ненормативну лексику, вважають чеснішими і відвертішими.

І хоча в дитинстві нам казали, що лайка свідчить про бідний словниковий запас, дослідження показують протилежне. "Люди, які володіють широким набором синонімів для опису різних ситуацій, також добре вміють утворювати й лайливі слова", - зазначає Джей.

"Майстерне володіння мовою - це ознака інтелекту, а отже, й лайка демонструє новизну, гнучкість та креативність".

Кому можна?

Утім лайка, попри її потенційну цінність, залишається порушенням норм поведінки. А порушувати правила деяким людям завжди легше, ніж іншим.

На нецензурні вислови чоловіків, насамперед на керівних посадах, завжди заплющують очі. Про це скажуть, це ж "чоловіча розмова" або "хлопці такі хлопці". Для жінок стандарти - трохи інші. Як показують дослідження, лайка може сприйматися як більш образлива в залежності від того, хто її використовує.

Коли в ході одного дослідження жінка й чоловік вживали одне і те ж нецензурне слово, поведінку жінки вважали у шість разів більш непристойною.

"Для жінок у професійній сфері це непростий вибір. З одного боку, ви маєте говорити так званою "сильною мовою", лаятися, якщо це роблять ваші співрозмовники, інакше вас вважатимуть пасивною і безвольною.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Правила вигадали чоловіки, вони ж і можуть порушувати їх з мінімальними наслідками

"Але якщо ви додаватимете переконливості своїм словам нецензурними висловами, вас одразу оголосять вульгарною. Живемо у 2021 році, а стандарти в нас все ще подвійні", - підсумовує Джей.

Такий подвійний стандарт стосується не лише жінок. Існує й помітна расова складова. У дослідженнях за участю людей чорної й білої раси, яких просили однаково вилаятися (не торкаючись етнічної приналежності), висловлювання темношкірих учасників вважали більш образливими.

Зрештою, це й питання влади, каже Джей. Історично правила встановлювали білі чоловіки на керівних посадах, тож і порушувати їх без наслідків можуть саме вони. Для решти - ставки дещо вищі.

Лайтеся скільки завгодно - але ризик є

Хоча правила щодо лайки на робочому місці здаються вкоріненими та незмінними, часи стрімко змінюються, вважає Джей. Тепер ненормативна лексика лунає у фільмах, серіалах і соцмережах.

Покоління Z та молодше вже не знають світу без цих фраз, додає він. "Молоде покоління росте в іншому мовленнєвому середовищі, і отже, чутливість буде іншою".

Для них почути нецензурний вислів в офісі вже не буде таким шоком, як раніше. Хоча, можливо, молодші працівники й змінюють поступово офісний етикет, на думку Готтсман, ненормативні вислови навряд увійдуть до ділового мовлення.

"Когось вони ображають менше, але правила є правила", - каже вона.

Треба пам'ятати й про те, що покоління, яке звикло до більш стриманої мови, це ті, хто зараз посідає керівні посади. "Отже, я не радив би вам лаятися, перш ніж ви не почуєте міцне слівце від свого боса", - зауважує Джей.

На думку Готтсман, навіть це не є приводом до лайки. "Якщо ваш генеральний директор використовує нецензурні слова, це не означає, що ви також маєте це робити".

"Це як з алкоголем, вам не обов'язково напиватися з керівником, щоби він почав вам довіряти. У професійному середовищі краще залишатися професійним", - додає експертка з етикету.

Найбільший ризик з лайкою у тому, що ви ніколи не знаєте, яке враження справить ваша поведінка. Ваш бос, звісно, не зупинить нараду, щоби попросити вас стежити за мовою, але певне уявлення може про вас скласти.

"Потрібно бути уважним, щоби відчути реакцію аудиторії. Але ми ніколи не знаємо, кого наші слова можуть образити. Тож ризик є завжди".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайтіBBC Worklife.

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