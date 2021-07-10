Дружба згасає і це нормально. Чому?

Браян Люфкін

BBC Worklife

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

З часом ми припиняємо спілкуватися з друзями та хорошими знайомими. Ми можемо почуватися ніяково через це і навіть відчувати провину. Але насправді ми не маємо триматися за всі стосунки, які в нас коли-небудь були.

Повертаючись до активного соціального життя, ви можете раптом виявити, що є чимало людей, з ким ви не спілкувалися півтора року.

Ви можете виявити й дещо іще: вас ця ситуація цілком влаштовує.

Чи маємо ми погано почуватися через те, що нас більше не турбують стосунки з колишніми друзями?

Ми знаємо, що дружба важлива і навіть корисна для здоров'я, ми знаємо, що друзів потрібно цінувати, а дружні стосунки берегти. Втім, психологи кажуть, що розходитися з часом з добрими знайомими і навіть друзями - цілком природно і ми не маємо почуватися винними.

Якщо ви дійсно за кимось сумуєте, ви завжди можете написати чи подзвонити цій людині. Але робити це лише тому, що ви вважаєте себе зобов'язаним, не варто.

Внутрішнє відчуття

"Якщо ви довго не спілкувалися з другом, і весь цей час у вас не виникало потреби дізнатися, як у нього чи у неї справи, тоді покладайтеся на своє внутрішнє відчуття", - каже Сюзанна Деггес-Вайт, професорка психології з Університету Північного Іллінойсу в США.

"Не кожна дружба має тривати вічно. І залежить це від двох сторін".

На думку Шасти Нельсон, письменниці й спікерки із Сан-Франциско, неможливо підтримувати стосунки з кожним своїм другом, насамперед коли життєві обставини змінюються й у вашому житті з'являються нові люди.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Повертаючись до активного соціального життя, ви можете помітити, що хотіли б відновити дружні стосунки далеко не з усіма колишніми друзями

Пандемія є чудовим прикладом того, як життєві обставини зміщують акценти в дружбі.

Наше коло близьких знайомих звузилося, а підтримувати зв'язок з рештою вимагало додаткових зусиль. Але тепер коли ми маємо змогу знову зустрітися з цими людьми, ми раптом усвідомлюємо, що не сумували за ними.

"Чистка" контактів

Обирати з ким дружити, а про кого забути - це не обов'язково погано чи егоїстично.

Деггес-Вайт називає такий вибір "чисткою контактів" - "хто залишається з нами поруч, кого ми хочемо бачити поруч і ким ми хочемо себе оточити?"

Ландшафт друзів змінюється за певних ситуацій протягом життя. Коли ви їдете на навчання в інше місто або до літнього табору, змінюєте роботу, поруч з'являються нові люди, які більш відповідають вашим теперішнім життєвим обставинам.

І річ у тім, що не кожен може в них вписуватися.

"На кожному етапі життя й у кожному віці ми змінюємось і хочемо бути поруч з людьми, схожими на нас", - каже Деггес-Вайт.

"Але й пандемія багато чого змінила, - зазначає дослідниця. - Вона показала нам, кого ми по-справжньому цінуємо, і з ким почуваємось у безпеці, як психологічно, так і фізично".

Нереалістично вважати, що ми можемо підтримувати зв'язок з усіма - навіть дослідження показують, що неможливо приділяти достатньо часу всім своїм друзям та знайомим.

"Ми цілком маємо право вирішувати, в які стосунки вкладати енергію", - додає Шаста Нельсон.

Відновити спілкування

І все-таки якщо ви хотіли б відновити спілкування з друзями, з якими давно не бачилися, будьте вдумливими і розробіть стратегію.

По-перше, прислухайтеся до свого внутрішнього відчуття, пропонує Деггес-Вайт. Якщо вам дійсно бракує спілкування з цією людиною, це знак, що стосунки варті додаткових зусиль.

Спитайте себе, чи будете ви засмучені через шість місяців, якщо не відновити стосунки з цією людиною? І якщо ви відчуваєте, що так, не соромтеся зв'язатися з цим другом.

Але якщо відповідь "ні", але ви відчуваєте провину, подумайте про те, що це не так провина, як сум від усвідомлення, що ці стосунки залишилися у минулому.

"Стосунки не бувають за принципом "все або нічого", - додає Нельсон. - Якщо ви хочете відновити спілкування з кимось, кого давно не бачили чи не чули, скажіть щось на кшталт "Нарешті, трохи розібралась зі справами. Я часто згадувала про тебе за останній рік і мені дуже шкода, що ми втратили зв'язок".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Якщо ви дійсно сумуєте за старим другом, ви завжди можете з ним зв'язатися, але робити це з почуття обов'язку не варто

"Скажіть, що сумували за людиною і запропонуйте нарешті зустрітися, як давно збиралися", - радить фахівчиня.

"Визнайте, що хотіли підтримувати стосунки, але просто не мали змоги, - продовжує Нельсон. - Це всі розуміють".

Під час пандемії ви могли також відновити зв'язок зі старими друзями, приміром, університетськими приятелями. Це було чудово у момент кризи, але тепер ви почуваєтеся зобов'язаними продовжувати спілкуватися.

"Багато моїх чатів поступово уповільнюються", - каже Шаста Нельсон.

Вона розповідає, що продовжує час від часу писати друзям, щоб показати, що готова до спілкування, але водночас дає зрозуміти, що переписуватися так часто, як це було під час локдауну, не має змоги.

"Я просто кажу друзям, як я радію тому, що вони починають вести активне життя і роблять так багато цікавого, я кажу, що дуже ціную те особливе спілкування, яке склалося між нами під час пандемії, і бажаю їм усього найкращого в їхньому новому житті".

Пандемія глибоко змінила те, як ми спілкуємось і ставимось до стосунків. Однак експерти радять не палити мости надто швидко і так само не намагатися вписати всіх у своє життя.

Ви не маєте почуватися винними, що дружба згасла під час пандемії. І взагалі психологи радять ставитися й до себе, й до інших більш поблажливо. Адже останні півтора року були дійсно не простими для всіх.

"Якщо у вас є друг, з яким ви взагалі не розмовляли протягом тривалого часу, і ви відчуваєте, що ваші стосунки охололи, це - повідомлення, яке він цілком зрозумів, і можливо, це також його повідомлення вам", - підсумовує Деггес-Вайт.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайтіBBC Worklife.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!