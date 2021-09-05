Що замінить Zoom?

Браян О'Коннор

BBC Worklife

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Відеочати стали частиною нашого професійного життя, але чи з'являться зрештою альтернативи Zoom, від якого всі ми дещо втомилися?

Мало що так лякає мільйони працівників, як фраза "Переговорімо швиденько у Zoom".

Після місяців, проведених перед камерою, дивлячись на колег у скриньках, люди втомилися від відеозустрічей.

Хоча багатьом Zoom дав можливість працювати дистанційно, створивши так більш гнучкий графік, онлайн-конференції виснажують та порушують відчуття зв'язку.

І схоже, що в житті помітної більшості змішана або повністю віддалена робота, а з нею й віртуальні зустрічі, залишаться назавжди.

Отже, ми тепер весь час проводитимемо у Zoom?

Можливо, ні. 19 серпня Facebook оголосив про розробку нової технології Horizon Workrooms. Ви вдягаєте VR-гарнітуру й бачите своїх колег у вигляді аватарів у віртуальній кімнаті.

Як стверджує техгігант, технологія допоможе не лише позбутися набридливих дзвінків у Zoom, але й поверне нам "хімію" особистого спілкування.

Це - зухвале рішення. Але чи справді "метавсесвіт" дасть нам можливість відпочити від того, що нас найбільше дратує у відеодзвінках? Чи навпаки стане черговим головним болем, та ще й запамороченням водночас?

Робота у "метавсесвіті"

Попри зручність виходу на зв'язок із будь-якого місця й у будь-який час, відеодзвінки мають один суттєвий недолік.

Вони знижують успіх спілкування, тому що не дозволяють передавати та сприймати жести, рухи та міміку так же ефективно, як при живій розмові.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, За допомогою технології Horizon Workrooms зустріч відбувається у віртуальному просторі, де кожен учасник має свого аватара

Саме цю проблему й намагалися подолати розробники Horizon Workrooms. Теоретично ваш аватар у віртуальному просторі відтворюватиме жести й мову тіла. Вдягнувши окуляри віртуальної реальності, користувачі опиняються у кімнаті нарад.

Вона має дизайн у пастельних тонах, природне освітлення й великі вікна від стелі до підлоги з гарним краєвидом.

Для різного типу зустрічей передбачені окремі столи й додаткові кімнати.

Facebook - не єдина компанія, яка намагається змінити традиційний формат відеозустрічей.

Футуролог у галузі технологій Кеті Гекл розповідає про ще одну альтернативу - голограми. Канадська компанія ARHT Media запустила 3D-дисплей, який розміщує користувачів на зустрічах.

Технологічний стартап Spatial реалізує зустрічі у голографічному стилі через гарнітуру Facebook Oculus Quest.

У березні 2021 року Microsoft запустила інструмент доповненої та віртуальної реальності під назвою Microsoft Mesh.

Mesh - поки ще на ранніх стадіях розробки, але технологія передбачає як використання голограм, так і те, що компанія називає "голопортацією" - віртуальною візуалізацією вашого реального "я" у цифровому просторі.

Побачимось у VR?

Усе це нагадує сцени з науково-фантастичних фільмів, однак чи дійсно ці технології будуть ефективнішими за Zoom та не створять нових труднощів?

"Horizon Workrooms - цікавий і корисний інструмент, - каже Кеті Гекл. - Він не має на меті замінити реальний світ, а радше доповнює його".

Він буде насамперед привабливим для молодого покоління, добре знайомого зі світом віртуальних ігор".

Як робоче рішення кімнати Horizon створюють безпечніше місце для зустрічей, адже вам не треба піклуватися про етикет у Zoom та зовнішній вигляд. Однак Гекл не впевнена, що технологія одразу стане популярною.

По-перше, вартість VR-гарнітурів є досить високою не лише для маленьких, а й для великих компаній.

По-друге, програма все ще не працює бездоганно. Навіть самому Марку Цукербергу довелося вийти з демонстрації Horizon Workrooms, коли рот його аватара припинив рухатися.

І найголовніше - водночас радикально змінити робоче місце для представників різних поколінь складно й потребує багато часу.

Автор фото, Spatial Підпис до фото, Американська компанія Spatial створила інструмент для нарад з голограмами співробітників

Технологію відеочату розробили ще 1964 року, з початку 1980-х років люди передбачали, що відеоконференції стануть звичайним явищем протягом наступних п'яти років.

І цього не сталося аж до пандемії 2020 року, коли Zoom став абсолютною необхідністю.

А втім, Гекл впевнена, що Horizon Workrooms - це чудовий перший крок до революції у робочих нарадах.

Чи такий поганий вже Zoom?

На тлі справжньої лихоманки навколо нових технологій для відеозв'язку професорка антропології Крістіна Воссон застерігає, що не варто недооцінювати ефективність Zoom та новаторство цієї технології.

За її словами, Zoom не перешкоджає кардинально розумінню мови тіла. "Ми здатні зчитувати таку інформацію за секунди", - каже фахівчиня з лінгвістичної антропології.

На її думку, технологія з аватарами принесе більше втрат у якості спілкування. "Одна справа бачити живу людину з реальним обличчям і тілом, геть інша - її аватара", - каже вона.

Воссон впевнена, що наступний етап онлайн-комунікації пов'язаний не з копіюванням живого спілкування, а з винаходом ефективніших інструментів.

Це, наприклад, онлайн-дошка Miro, яка дозволяє користувачам співпрацювати в режимі реального часу.

"Не думаю, що є сенс дублювати фізичний простір. Чому б не визначити сильні сторони саме інтернету та використовувати їх?" - каже вона.

Футурологи погоджуються, що навіть якщо VR та голограми приживуться, ми, скоріше за все, використовуватимемо суміш технологій, а не якусь одну.

Втім, думка, що вже незабаром ми матимемо альтернативи набридливому Zoom, є досить привабливою.

Але щоби поділитися своїми ідеями з цього приводу, поки що доведеться приєднатися до чергової конференції.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

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