Освіта, родина, кар'єра. Чому суспільство вимагає зробити це "вчасно"

37 хвилин(и) тому

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Багато молодих людей відчувають, що "відстають" від життєвого плану, якого від них очікує суспільство. Але хто взагалі встановлює ці рамки й чому вони насправді шкідливі?

Життя Накуля Сінгха складається успішно. У 30 років він закінчує ординатуру в офтальмології Массачусетської клінічної лікарні в Бостоні, наступного року планує вступити в аспірантуру та одружитися зі своєю дівчиною в найближчі пару років.

Так він себе й уявляв своє життя.

"Моя мета була одружитися або принаймні заручитися до завершення ординатури", - каже він.

Ця мета не відповідає жодній внутрішній логіці чи біологічній необхідності. Але озирнувшись навколо, Накуль подумав, що так роблять усі. Та ще й бабуся та дідусь постійно піддражнювали його, вимагаючи, щоби він одружився до їхньої смерті.

Але Сінгх не завжди був впевнений, що його життя піде за планом. Його друзі почали заводити серйозні стосунки одразу після закінчення коледжу, але він залишався самотнім і гадав, чи знайде свою людину.

Він нервувався, чи поступить у хорошу медичну школу, потім - чи візьмуть його у хорошу ординатуру. І певний час не маючи серйозних стосунків, хвилювався, що відстає від решти.

Кожне суспільство визначає кілька важливих життєвих етапів і пов'язує ці досягнення з певним часом.

Наприклад, у західному суспільстві вважається нормою закінчити коледж у 22 роки, одружитися до 30, народити дітей та придбати будинок до 35.

Ми відзначаємо успіх, ставлячи галочки, і турбуємось, якщо не встигаємо зробити щось "вчасно". Але звідки взагалі беруться ці показники, коли й що ми маємо зробити?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Умови, в яких живе молоде покоління, кардинально змінилися, але тиск щодо виконання життєвої програми залишився колишнім

Як виявляється ці строки є абсолютно довільними й вони не такі незмінні, як може здатися. Зміни технологій та економіки, досягнення науки та навіть політичний клімат перетворюють суспільну необхідність у застарілі очікування.

Втім, зрозуміти, звідки беруться ці очікування і як далеко вони від реальності, важливо, щоби виробити власний життєвий план, не озираючись на інших.

Звідки ці норми?

З моменту, коли ми з'являємось на світ, ми починаємо вчитися. Ми вивчаємо мову, яку чуємо навколо й правила нашого суспільства: що дозволено, що вважають хорошим або поганим.

"Це наша вбудована риса: вивчати норми та дотримуватися їх", - каже Джеффрі Арнетт, старший науковий співробітник Університету Кларка в Массачусетсі.

"Здебільшого ми робимо те, що від нас очікують".

Встановлення цих норм - це поєднання соціальних, економічних та технологічних чинників. "Ніхто окремо їх не визначає, але це - результат рішень і розмов мільйонів людей".

Величезну роль у цьому відіграють батьки та родина, насамперед це стосується очікувань щодо шлюбу та народження дітей.

Наприклад, покоління бебі-бумерів на Заході, як правило, одружувалося у 20 років, купувало будинок і незабаром народжувало дітей. Згодом вони перенесли ці очікування та часові рамки й на своїх дітей - міленіалів.

Однак міленіали у США та Великій Британії не вкладаються у ці рамки. Вони одружуються в середньому на сім років пізніше своїх батьків або й зовсім не одружуються.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Більшість жінок покоління міленіалів народжують дітей пізніше, ніж їхні матері

І вік жінок, які народжують вперше, за останні 40 років послідовно зростає. Першу дитину дедалі частіше народжують у 29 років і старше.

Причина в тому, що батьки - не єдиний чинник, який впливає на ці речі. Міленіали народилися у зовсім іншому світі, ніж той, який знали їхні батьки, і влаштовуються вони в ньому інакше.

На відміну від попереднього покоління, народжені у 1990-ті мають кращу освіту. У США 40% міленіалів мають ступінь бакалавра у порівнянні з лише чвертю бебі-бумерів.

Це означає, що вони пізніше починають працювати й пізніше заощаджувати на будинок.

І хоча очікування, що жінка має вийти заміж і народити дитину, не змінилося, уявлення про гендерні норми стали іншими.

"Раніше жінка повинна була знайти чоловіка і вийти заміж, - зазначає Арнетт. - Якщо цього не станеться, що вона буде робити?"

Тепер жінки набагато частіше здобувають освіту та кар'єру. З середини 1990-х років університет відвідувало більше жінок, ніж чоловіків. Якщо у 1966 році працювали лише 40% жінок у віці від 22 до 37 років, у 2020-му - 72%.

Інтерес до освіти та кар'єри змінив час, коли жінки народжують дітей. Аналіз New York Times показав, що жінки з вищою освітою народжують у середньому на сім років пізніше, ніж жінки, які не навчалися у коледжі.

Досягнення науки та техніки також мали великий вплив на ці очікування. Так, приміром, контроль над народжуваністю дозволив жінкам почати сексуальну активність за роки до того, як вони планували вийти заміж або мати дітей.

"Це дає людям набагато більше можливостей у рішеннях про шлюб та батьківство, - каже Арнетт. - Це справді революція".

Зараз вважається цілком нормальним почати досліджувати сексуальність за десятиліття до шлюбу, але до другої половини XX століття це було абсолютно безпрецедентним.

Втім, попри те, що економічні та освітні реалії кардинально змінилися, наші соціальні очікування не встигли за ними.

Тиранія повинності

Нові покоління відчувають стрес. Вони все ще відчувають, що мають відповідати нормам своїх батьків і дідусів, навіть якщо ці очікування більше не актуальні.

Одне опитування показало, що багато людей старше 25 років все ще планують одружитися, народити й купити будинок до 30, хоча число тих, хто дійсно може це зробити, зменшується з кожним поколінням.

Цей розрив між тим, що люди очікують досягти, й тим, що можливо у сучасному фінансовому та освітньому кліматі, має величезний вплив на їхнє психічне здоров'я. "Загалом великі розбіжності між тим, чого люди хочуть, і тим, що вони дійсно роблять, дуже погано впливають на здоров'я й добробут", - зазначили автори опитування.

Дослідники також припускають, що нездатність досягти основних життєвих цілей у визначені для себе часові рамки може пояснювати зростання самогубств та зловживання наркотиками.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Купівля будинку - важлива віха, але економічні чинники значно ускладнили досягнення цієї мети молодшим поколінням

Шарлотта Хаусден, професійний психолог із Британії, називає цей соціальний тиск "тиранією повинності".

Вона радить людям, які відчувають стрес через те, що вони відстають, пам'ятати, що вони не самотні. Багато людей переймається тим, що вони не відповідають стандартам суспільства.

Вона каже, що люди схильні перебільшувати, стверджуючи, що "всі одружуються" або "у всіх більше грошей, ніж у мене". Але це не так. "Деякі люди мають більше грошей. Деякі люди одружуються".

Вона також попереджає, що досягнення цих цілей - отримання високооплачуваної роботи або покупка гарного будинку - не обов'язково зробить вас щасливими.

"Важливо знайти своє місце", - наголошує психолог.

Вона радить добре замислитися над тим, чого насправді хочете ви, а чого очікують ваші батьки чи родина.

Хаусден радить зосередити увагу на тих досягненнях, які приносять вам задоволення, а не на тому, що відповідає батьківським чи соціальним очікуванням.

Але дослідниця визнає, про це легше сказати, ніж зробити.

У 25 років Сінгх багато переймався через те, що він безнадійно відстав від своїх друзів. Але з віком він почав набувати все більшої впевненості у власному шляху.

"Мені не траплялося людини, з якою я хотів би розпочати спільне життя, і це нормально", - каже він.

"Я вкладався у роботу і намагався стати людиною, якою мріяв стати".

За його словами, йому також пощастило у тому, що його родина не тиснула на нього з приводу одруження.

І все одно, він визнає, що не почувався б таким впевненим і розслабленим, якби не знайшов свою дівчину і не почав би виконувати очікуваний "життєвий план".

"Я думаю, мені було б набагато важче відчувати себе задоволеним", - додає він.

Утім, вже є свідчення того, що суспільні очікування щодо того, коли треба осісти й народити дітей, починають змінюватися.

Опитування населення США показало, що переважна більшість американців вважають ознаками дорослості закінчення школи та працевлаштування, а не одруження чи народження дітей.

Вже менше засудження викликає життя з батьками після закінчення коледжу й більше уваги приділяється освіті та фінансовій безпеці.

Так, суспільні очікування змінюються, навіть якщо вони й здаються непорушними.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

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