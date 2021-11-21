Постійно стежити через смартфон. Чим загрожує бум додатків для контролю дітей

Анна Джоунс

BBC Worklife

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Дедалі більше батьків використовують додатки для відстеження дій їхніх дітей. Вони допомагають дорослим зберегти душевний спокій, але чи не завдають вони шкоди сімейним стосункам?

Елейн Спектор хотіла дізнатися, чи повернувся її син цілим і неушкодженим до свого гуртожитку у Техасі після нещодавнього візиту додому. Але замість того, щоб почекати, поки він сам зателефонує чи напише, матуся з Балтімора отримала заспокійливе повідомлення зі свого смартфону.

Як і 32 мільйони людей у всьому світі, Спектор і вся її родина мають на своїх телефонах додаток Life360. Він відстежує місце розташування трьох її дітей, дає знати, коли вони в дорозі, коли безпечно повернулися додому та надає цілу низку інших даних.

"Вони прийшли до школи - дзень. Повернулися додому - дзень, - розповідає Спектор, яка працює патентним адвокатом. - Так ми всі знаємо, хто де зараз".

Сім'я користується додатком вже кілька років, і Спектор каже, що, хоча її молодші діти іноді вимикають геолокацію, її старшому сину додаток ніколи не заважав.

Тепер йому 18, він подорожує всією країною, але думка, що одного дня він може видалити додаток, непокоїть мати.

"Я не хочу бути мамою, яка надмірно опікає своїх дітей, але ми звикли до цього додатку й мені буде складно відмовитися від нього", - каже вона.

"Мені подобається знати, що він безпеці, і мені не потрібно йому докучати дзвінками".

За останнє десятиліття додатки для відстеження членів родини переживають справжній бум. В основі попиту звісно лежить природний інстинкт батьків захистити свою дитину.

Але й відчуття багатьох людей, що світ, як реальний, так і віртуальний, стає все небезпечнішим, також робить свою справу.

Втім, експерти попереджають, що перш ніж встановити додаток варто добре подумати, як ви будете його використовувати та як ви поясните його своїм дітям.

Додатки стають все складнішими щодо даних, які вони збирають, і це порушує питання особистої безпеки.

Непростим є й питання, коли відключати від додатка дітей, які подорослішали.

Геозони та контроль швидкості

Хоча Life360 домінує на ринку сімейного відстеження - наразі це шостий за кількістю завантажень додаток соціальних мереж у магазині iOS App як у Великій Британії, так і у США.

Програм, які дозволяють батькам відстежувати діяльність своїх дітей, існує чимало.

Гіслейн Бомбуса, керівниця відділу цифрових технологій британської компанії Internet Matters, зазначає, що існує принципово два види моніторингу. Вибір між ними "залежить від того, як сильно ви плануєте контролювати свою дитину".

Найпростішими є програми для надсилання геоданих, які встановлюють на телефонах, як-от Find My Friends на пристроях iOS або Google Family для Android.

Автор фото, Life360 Підпис до фото, Додатки, як-от Life360, мають низку функцій, зокрема й контроль водіння авто

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Існують також програми сторонніх розробників, які дозволяють користувачам збирати безліч даних з підключених телефонів.

Це, приміром, геозонування, при якому сповіщення приходить, якщо телефон залишає певну зону. Для батьків, чиї підлітки водять машину, є також контроль швидкості та моніторинг ДТП.

Більш екстремальні додатки, як-от FindMyKids, дозволяють батькам віддалено активувати мікрофон на телефоні дитини й навіть записувати аудіо.

А програма TeenSafe має "невидимий режим", який, як кажуть розробники, дитина не зможе виявити.

Крім цього додатки здатні керувати й цифровим життям дитини, контролювати, наприклад, ігри, в які вони грають, або кількість екранного часу.

Програма OurPact, приміром, дозволяє батькам бачити скріншоти усього, що дитина робить онлайн. А додаток Bark прямо сканує повідомлення у дитячому телефоні, щоби виявити "тривожні дії".

Такі додатки - великий бізнес. Life360, наприклад, оцінюють у понад 1 млрд доларів, додатком користуються у 140 країнах. Хоча багато програм мають безкоштовні опції, більшість із них пропонують перейти на платні облікові записи, щоб отримати додаткові функції або підключити більше пристроїв.

Дані проти довіри

Додатки для моніторингу рекламують як необхідний інструмент для батьків у світі, повному небезпек. Вони припускають, що поки батьки знають, де їхня дитина, вона - у безпеці, а самі діти уникатимуть ризикованої поведінки, знаючи, що за ними спостерігають.

Звичайно, відомі випадки, коли за допомогою додатку батьки знаходили підлітків, які потрапили в аварію або навіть були викрадені.

Втім, за словами Соні Лівінгстон, професорки кафедри медіа та комунікацій в Лондонській школі економіки та політичних наук, немає "жодних доказів, що будь-яка з цих програм гарантує дитині безпеку".

Як експертка з цифрових прав та безпеки дітей, яка написала кілька книг про батьківство у цифрову епоху, Лівінгстон вважає, що популярність таких програм є цілком зрозумілою. Адже у заголовках ми тільки й читаємо про "жахливу небезпеку для наших дітей".

Але вона стверджує, що у довгостроковій перспективі такі додатки можуть мати шкідливі наслідки, не в останню чергу для стосунків між батьками і дітьми.

За словами Лівінгстон, програма, яка дозволяє стежити за діями дитини, насамперед без її відома, може серйозно підірвати довіру. Це може спонукати дітей до більш ризикованих дій або спроб уникнути контролю.

Крім права на безпеку діти також мають право на приватність, передусім коли вони починають дорослішати.

Шукати підлітків і навіть доросліших людей, які страждають від нав'язливого батьківського контролю, не треба довго. Таких історій чимало на сайті Reddit.

Одна з останніх публікацій у розділі Insane Parents (Божевільні батьки) оповідає: "Моя мама побачила, що в додатку Life360 було вимкнено геолокацію, і вона почала погрожувати вимкнути мій телефон або заборонити сідати за кермо. А забула сказати, мені 20 років".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Батьки природно хочуть убезпечити своїх дітей, але нав'язливий контроль може мати зворотний ефект

Інший користувач сайту скаржився, що мати змусила його поставити додаток, тому що купила йому телефон. "Я практично весь час вдома, якщо я не на заняттях, куди вона мене відвозить. Навіщо їй відстежувати моє місце розташування, коли я буваю лише в двох місцях?"

Лівінгстон також стривожена й "величезним" обсягом даних, які збирають технологічні компанії, що стоять за цими додатками. Хоча Life360 обіцяє користувачам "повний контроль та прозорість" над їхньою інформацією, багато додатків відкрито повідомляють дані, наприклад, страховим компаніям.

Лівінгстон зазначає, що навіть серед експертів немає розуміння того, як ці дані використовують або як їх можуть використовувати в майбутньому.

Елейн Спектор зазначає, що її "не турбує" збір даних і, на її думку, переваги додатку є більшими за будь-які ризики. Але Лівінгстон застерігає батьків добре подумати не тільки про безпосередні ризики, а й про те, як технології можуть розвиватися протягом наступного десятиліття.

Дані, зібрані сьогодні про семирічну дитину, теоретично можуть ввести в якийсь "блискучий алгоритм" у майбутньому, й через них людина може зазнати дискримінації.

Кордони й баланс

Утім, якщо батьки впевнені, що додаток є для них правильним підходом, ризики можна мінімізувати, пояснює Лівінгстон.

Важливо, щоби батьки й діти разом ухвалили рішення про використання додатку після відвертої розмови. Вони також повинні пояснити дитині, що додаток не замінить їхні довірливі стосунки.

Переконайтеся, що дитина знає, як саме працює програма, які межі ви встановлюєте й чому, і як себе почуває дитина з цією програмою.

Дуже важливо адаптувати налаштування з часом, коли дитина дорослішає й потребує більшої незалежності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поговоріть відверто з дітьми про використання додатку, а також змінюйте його налаштування, коли діти дорослішають

Однак Лівінгстон стурбована тим, що навколо таких додатків існує чимало невідомого. "Ми просто не знаємо, яким виросте покоління дітей, за якими постійно спостерігали, яким ніколи не доводилося загубитися та знайти шлях", - каже дослідниця.

Спектор пишається тим, що її родина веде такий "відкритий діалог", який радять експерти, і вона також ніколи не була "поліцією" для своїх дітей.

Але вона зізнається, що їй було б непросто відмовитися від цих регулярних повідомлень з Life360. Їй спокійно, коли вона бачить, де зараз її діти.

Але вона також знає, що настане час, коли її син відмовиться від цієї функції. "Коли він це зробить, я поважатиму його вибір. Це буде важко, але це не перша важка річ, яку доводиться пережити батькам".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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