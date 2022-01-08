"Я курю марихуану, щоби бути кращою мамою"

Джес Станіфорд

BBC Worklife

1 година тому

Автор фото, Danielle Simone Brand

Все більше мам вживають рекреаційний канабіс, щоби впоратися з батьківськими обов'язками. Розповідаючи про свій досвід, вони сподіваються зняти стигму з вживання медичної марихуани.

Через пару років після того, як Каліфорнія легалізувала медичний канабіс для дорослих, Даніель Сімон Бренд вирішила його спробувати.

Даніель, який тоді було 42 роки і яка працювала журналісткою на північному заході США, виявила, що марихуана дозволяє їй "краще почувати себе й робить її щасливішою як фізично, так і ментально".

Вживання легального канабісу стало для неї способом оздоровлення й релаксації. Та незабаром жінка помітила, що ця практика також суттєво допомагає їй у вихованні її двох дітей, яким тепер 8 і 11 років.

"Канабіс допомагає мені переключитися з робочих моментів з усіма труднощами та розчаруваннями, які я пережила за день, на домашні справи, як-от допомога дітям з уроками або готування вечері з донькою".

Згодом Бренд написала книгу про те, як канабіс допомагає їй виконувати материнські обов'язки. Вона розповідає, що вживання марихуани дозволило їй уповільнити темп і знайти час для спілкування з дітьми.

Раніше вона завжди поспішала вкласти їх спати вчасно й викроїти трохи часу для себе.

Але потім жінка усвідомила, що упускає важливі моменти, коли діти прагнуть її уваги й можуть розповісти про школу та друзів.

Автор фото, Danielle Simone Brand Підпис до фото, Даніель Сімон Бренд каже, що чимало жінок вживають канабіс, щоби краще виконувати свої материнські обов'язки

Бренд зазначає, що "канамами" (cannamoms - рух жінок, які розповідають, як вживання медичної марихуани допомагає їм у батьківстві. - Ред.) - не нове явище. Вона знає багатьох жінок, які використовували канабіс, щоби стати кращими мамами для своїх дітей. Але стигма у суспільстві не дозволяла їм вийти з тіні.

У своїй книзі жінка намагається поламати стереотип і стверджує, що "можна бути відповідальними батьками і водночас вживати канабіс".

Легалізація марихуани на рівні штатів у США та загальнонаціональному рівні в Канаді зробили її доступною для багатьох дорослих.

І хоча підрахувати точно, скільки жінок-матерів вживають канабіс, досить складно, популярність таких онлайн-спільнот свідчить, що практика поширюється.

"Як інші п'ють вино"

Дослідниця Хізер Макілвейн-Ньюсад вперше дізналася про рух канамам 2018 року після появи групи з такою назвою у Facebook.

Професорка антропології, яка досліджує вплив канабісу на культуру, зазначає, що сьогодні у Facebook є вже понад два десятки таких груп з тисячами учасників.

За словами дослідниці, рух показав те, про що раніше не говорили: жінки й мами вживають марихуану у повсякденному житті, зокрема газовані напої, їжу, настоянки та інші продукти з канабідіолом (КБД), речовиною, яка міститься у марихуані, але не має наркотичних властивостей.

40-річна американка Латрез Томас розповідає, що вона поєднує канабіс і виховання своїх трьох дітей "так само як інші люди вживають вино".

"Після довгого дня з трьома дітьми, насамперед під час пандемії, я вкладала їх спати й робила собі ванну з солями з канабісом, а також курила канабіс через вейп", - каже Томас.

Томас каже, що на тлі расистських соціальних хвилювань марихуана допомагала "їй, матері чорношкірих дітей, впоратися з тривогою".

"Це не для того, щоб накуритися"

Томас, Бренд та інші канамами вживають мікродози канабісу, рослинний екстракт у дуже малих дозах.

"Люди думають, що ми вживаємо марихуану, щоби накуритися", - сміється Томас, яка має невелику аптеку з виробами з медичного канабісу Releaf Health у Портленді в Орегоні.

"Це не так. Я - мама. Я несу відповідальність за багато речей. Я веду бізнес. Я веду дітей до школи й забираю їх, відвідую тренування".

Бренд погоджується з цим. "Мені достатньо невеликої дози, щоби вона трохи змінила моє світосприйняття. Думки, списки справ і все, чим зазвичай заповнений мозок мами, сповільнюються. І я можу бути більш присутньою у теперішньому моменті, більш терплячою, більш креативною зі своїми дітьми".

Автор фото, Latrese Thomas Підпис до фото, Латрез Томас каже, що канабіс допомагає їй впоратися з материнським навантаженням так само, як іншим допомагає вино

За її словами, вживання канабісу у мікродозах практично не має ризику.

Наукові дослідження переваг і ризиків вживання канабісу у мікродозах все ще не є остаточними. Для чітких висновків щодо впливу канабісу на психічне й фізичне здоров'я все ще бракує даних.

Наразі, згідно з дослідженнями, найбільш очевидним ризиком є травми та нещасні випадки, які можуть статися з людиною під впливом марихуани.

Як і будь-яка психотропна речовина, канабіс впливає на здатність ухвалювати рішення та швидкість реакції, що підвищує ризик потрапити в автомобільну аварію.

Брак даних означає, що навіть вживання у мікродозах має застереження.

Дорослі, які раніше не пробували марихуану, можуть ненавмисно вжити більшу дозу, ніж планували.

А оскільки ринок стимулює попит на міцніші продукти, які можуть перевищити індивідуальну толерантність, ризик зловживання канабісом зростає для всіх користувачів.

"Мамі потрібна мікродоза"

Мами, які відкрито заявили про вживання канабісу, чують чимало негативу на свою адресу.

Сама Бренд із цим не стикалася, але читала багато коментарів під дописами інших канамам, в яких їм писали "ти погана мати", "ти подаєш поганий приклад своїм дітям", "ти прославляєш вживання наркотиків", "тобі потрібно накуритися, щоби виконувати батьківські обов'язки" і навіть "у тебе потрібно забрати дитину".

Деякі матері також зазнавали через це цькування, їхніх дітей не запрошували пограти або забороняли дружити з ними.

Томас, чорношкіра жінка з передмістя, каже, що вона далеко не всім розповідає, що вживає канабіс, хоча й вважає лицемірними тих, хто засуджує це.

"Мами приходять на вечірку з дітьми й спокійно п'ють вино у їхній присутності. Але спробуй лише сказати "покурімо", і всі почнуть обурюватися - "у будинку ж діти!" - каже вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Усе більше жінок більше не приховують, що вживають канабіс

Макілвейн-Ньюсад додає: "Сказати, що матусі потрібен келих вина, є цілком прийнятним, але ніхто не скаже, що матусі потрібна мікродоза".

Дослідниця додає, що хоча нам ще мало відомо про довгостроковий вплив канабісу на здоров'я жінок, його негативне сприйняття в суспільстві - очевидний пережиток заборони канабісу в минулому.

"Поки суспільство та політики продовжують дотримуватись переконання, що канабіс - це погано, наука не ставить правильних запитань, як-от "Чи міг би канабіс допомогти лікувати післяпологову депресію?"

"Більше не приховують"

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У країнах, де вживання марихуани легалізували й активно досліджують її вплив на здоров'я, ставлення суспільства поступово змінюється.

"Усе більше жінок не приховують, що вживають марихуану", - зазначає Бренд.

Томас вважає, що її скептично налаштованим сусідам доведеться звикнути до того факту, що багато людей навколо них дуже різного соціального статусу й віку вживають марихуану.

"Люди будуть шоковані тим, скільки людей різного віку, рас і професій роблять це", - каже жінка зі свого досвіду як власниці аптеки товарів з канабісом.

"І серед них також є багато мам-домогосподарок, і це нормально".

"Я з нетерпінням чекаю часу, коли ми зможемо відкрито проводити вечори канамам. Нехай старші діти приглянуть за молодшими, а ми розслабимось і добре проведемо час".

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