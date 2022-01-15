П'янке очікування. Передчуття пиятики діє сильніше за алкоголь

Девід Робсон

BBC Worklife

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вплив алкоголю великою мірою залежить від "ефекту очікування". На що сподіваємось, те й отримаємо. Коли п'яні, і навіть тверезі, наголошує психолог Девід Робсон.

Багато хто з нас дозволяє собі під час свят кілька зайвих келихів. І пояснювати наслідки немає потреби. Одні тихо релаксують, а інші робляться неймовірно товариськими.

Можливо, уявлення про те, що дівчина-тихоня від одного келиха мартіні перетворюється на гуляку, навіяне фільмами і серіалами, але багатьом з нас доводилося хоч раз бачити щось подібне у реальному житті.

З погляду науки, у цьому є загадка. Біологічно, етанол - активний компонент міцних напоїв - не повинен давати такого ефекту.

"За своїми нейрохімічними якостями етанол - депресант, - каже психолог з Університету штату Колорадо Ендрю Лак. - Але насправді алкоголь збуджує центральну нервову систему. Всупереч усім очікуванням, людина стає гучною, розв'язною, іноді - конфліктною".

Щоб знайти розгадку, Лак та інші науковці дослідили, як стереотипи впливають на стан сп'яніння та людську поведінку.

Ми асоціюємо вживання алкоголю з певним життєвим досвідом, що породжує ефект здійснених очікувань. З'ясувалося, що цей ефект діє сильніше, ніж сам алкоголь.

Ця думка може здатися дивною. Але, як я доводжу у своїй книзі, ефект очікувань визначає не лише те, як діє на нас алкоголь, а й практично всі сторони життя.

Найвідоміший приклад - це ефект плацебо. Якщо людина впевнена, що вживає ліки (хоч насправді їй дали нейтральну пігулку), у неї знижуються кров'яний тиск і температура, слабшає біль, тому що мозок починає виробляти болезаспокійливі опіати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Упевненість, що алкоголь робить людину більш розкутою, має самостійну силу

Крім того, очікування посилюють або, навпаки, знижують ефект від спортивних тренувань і дієт, безсоння і джетлагу, стресу й занепокоєння, і навіть впливають на тривалість життя.

Було б дивно, якби вони не торкнулися і нашої реакції на алкоголь.

Експеримент із гострим соусом

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Переконливим доказом може бути психологічний тест, який провів наприкінці 2000-х Лоран Біг із Гренобльського університету. Він хотів перевірити, як алкоголь чи, вірніше, пов'язані з ним очікування впливають на людську агресивність.

Біг запропонував учасникам коктейль - міцний, слабоалкогольний чи безалкогольний. Людину просили сказати, що вона, на його думку, випила. Відповіді далеко не завжди відповідали дійсності.

Потім учасників розбили на пари, поставили перед кожним порцію картопляного пюре та попросили посолити та заправити гострим соусом страву сусіда.

Серед присутніх були актори, які розігрували вороже настроєних хамів - штовхали стільці та погрожували "відірвати голову" тому, хто зіпсує їм страву. Інші учасники про це не знали.

Ті, хто був упевнений, що щойно прийняв алкоголь, значно більше хотіли покарати хамовитого сусіда, додавши в його тарілку гостру приправу. Те, що людина випила насправді, не впливало на її поведінку.

Пов'язані з алкоголем очікування важливіші, ніж сам алкоголь, робить висновок Біг.

Стереотипи формуються зарано. В іншому експерименті Лоран Біг запитав у восьмирічних дітей, що з ними станеться, якщо замість запропонованого холодного чаю вони вип'ють чогось міцного. Звичайна відповідь була: "Посваримося і поб'ємося!"

Автор фото, Alexi Rosenfeld/Getty Images Підпис до фото, Чи можна під впливом алкогольного стереотипу на якийсь час стати мізантропом?

Потім вчений почав досліджувати вплив сп'яніння на самовпевненість. Як і в першому тесті, він запропонував людям коктейлі з різним наповненням. Потім попросив кожного записати короткий відеоролик з рекламою щойно випитого напою, переглянути його та оцінити, наскільки оригінальним, дотепним та привабливим він виглядав.

Ті, хто вважав себе "під мухою", поставили собі вищі оцінки, а що вони насправді пили, значення не мало.

Чи підсилює Red Bull дію горілки?

Деякі алкогольні очікування пов'язані зі специфічними напоями. Так багато людей переконані, що змішування горілки з енергетиками дає особливо сильне сп'яніння.

Кілька років тому Йенн Корніл з університету Британської Колумбії в Канаді поставив учасникам експерименту питання, чи траплялося їм змішувати горілку з енергетичними напоями та до чого, на їхню думку, це призводить.

Потім запропонував їм коктейлі, сказавши кожному, що той п'є суміш горілки з Red Bull, просто горілчаний коктейль або коктейль з екзотичних фруктів, а потім попросив заповнити анкети та пройти тестування, що визначає ступінь сп'яніння.

Як і в дослідах Бега, з'ясувалося, що слова впливають на сприйняття. Ті, хто вважали, що випили горілку з енергетиками, відчували себе менш тверезими.

Сприйняття залежало від очікувань приблизно у половині випадків. При цьому ті, хто прийшов до лабораторії з упевненістю, що енергетики посилюють вплив алкоголю, були набагато більше схильні до самонавіювання, ніж ті, хто не вірив у цю легенду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Очікування диктують поведінку

Аналогічний результат показав тест на схильність до ризику. Учасники грали в комп'ютерну гру, де треба надувати віртуальну повітряну кульку. Чим більшою буде кулька, тим більше грошей отримає гравець, але якщо він перегне палицю і кулька лусне, то втратить все.

Ті, хто вважав, що випив горілку з Red Bull і при цьому вірив у особливі властивості цього коктейлю, більше намагалися досягти успіху.

"Міф про енергетичні напої породжує психологічні очікування, які посилюють суб'єктивне відчуття сп'яніння та підштовхують до певної поведінки", - резюмує Йенн Корніл.

Самонавіювання та реальність

Досліди Бега та Корніла підтвердили залежність поведінки людей від стереотипів свідомості, але були обмеженими за часом та кількістю учасників.

Ендрю Лак відібрав групу з 400 з лишком американців у віці від 18 до 79 років і попросив їх оцінити відомі твердження про вплив алкоголю на людину за чотирибальною шкалою, від 1 ("цілком не згоден") до 4 ("цілком згоден").

Ось кілька прикладів.

Коли я вип'ю:

• Я зроблюсь сміливішим

• Я заспокоюсь

• Я почуваюся сексуально привабливим

• Я стану більш товариським

• Мені захочеться ризикнути

• Я буду гучним і балакучим

• Я сумуватиму

Через місяць він запропонував учасникам експерименту описати, скільки і чого вони пили за цей час і що при цьому відчували.

Відчуття здебільшого співпали з очікуваннями: хто вірив, що алкоголь допомагає розслабитися та підвищує самооцінку, активніше спілкувався з оточенням; хто вважав, що випивка робить балакучим і ризиковим, поводився розкутіше, ніж зазвичай. При цьому ті, хто пов'язував із алкоголем щось хороше, пили більше.

"Переконання - це ментальні фільтри, що спрямовують наші вчинки", - говорить Ендрю Лак.

Як і в лабораторних тестах Бега і Корніла, здебільшого очікування означали не менше, якщо не більше, ніж реальна кількість випитого.

"Багато наслідків вживання алкоголю насправді не пов'язані з його нейрохімічним впливом", - вказує Лак.

Автор фото, Artur Widak/Getty Images Підпис до фото, Стереотипи свідомості формують поведінку

Те, як алкогольні очікування проявляють себе у повсякденному житті, демонструє також дослідження, проведене Крістін Лі з Університету штату Вашингтон та Меліссою Льюїс з Університету Північного Техасу.

Протягом двох тижнів вони що три дні опитували групу студентів про ставлення до алкоголю та реакції на нього.

Вчені дійшли висновку, що "алкогольні очікування мають самостійну силу і не обов'язково пов'язані з фізіологічним впливом на організм".

"Ці очікування можуть бути як позитивними (розслабленість та поліпшення настрою), так і негативними (агресивність, грубість, погана поведінка, за яку людині потім самій соромно)".

"Моктейль" та "виноцебо"

Слід зазначити, що це ці досліди стосувалися помірного споживання алкоголю здоровими людьми. Ті, хто має проблеми, потребують професійної допомоги, і одним переглядом алкогольних міфів у цьому випадку не відбудешся.

Ґрунтуючись на проведених дослідженнях, я сподіваюся, що усвідомлення наявних стереотипів допоможе перейти до здоровішого способу життя тим людям, які не проти випити склянку алкоголю, але хотіли б зупинитися.

Зрозуміло, я проаналізував мої власні стосунки з алкоголем. Як і багато людей, я часто випивав, щоби розслабитися і зробити спілкування з людьми гладшим.

Дізнавшись, що я зобов'язаний цими приємними відчуттями не так алкоголю, як моїм уявленням про нього, я задумався: чи не можна отримати той самий ефект від меншої кількості чарок і без неприємних побічних наслідків?

Ви можете сказати, це навряд чи спрацює без тієї чи іншої форми самообману, але останні дослідження доводять, що це не обов'язково.

Поінформовані про ефект плацебо, люди можуть відчути суттєве послаблення болю, навіть знаючи, що таблетка містить нейтральну речовину. Схоже, розуміння ефекту очікування та його наукової основи здатне потужно впливати на свідомість.

Я не став повним непитущим, але почав експериментувати з меншими дозами: змішувати вино з мінеральною водою, вживати "моктейль" замість порції мартіні та пити слабоалкогольне пиво.

Святкуючи якусь подію або пригощаючи знайомих, я тепер відчуваю не менше радості, ніж моя колишня норма алкоголю. А прокидаючись наступного ранку без похмілля, дякую самому собі за цей вибір.

Повне задоволення від ковтка позитивного мислення? Із задоволенням підніму за це келих!

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Девід Робсон пише на науково-популярні теми. Його нова книга "Ефект очікувань. Як ваші ментальні установки змінять ваше життя" виходить друком на початку 2022 року. Читайте його у твіттері @d_a_robson.

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