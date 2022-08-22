У світі бум заморожування яйцеклітин. Чому жінки йдуть на цю процедуру

Кейті Бішоп

BBC Worklife

1 година тому

Автор фото, Shara Seigel Підпис до фото, 35-річна Шара Сейгел, яка розлучилася зі своїм хлопцем під час пандемії, переживала, що втратить шанс стати мамою

Усе більше жінок у світі заморожують свої яйцеклітини. Частково на це вплинула пандемія, але справа не лише в ній.

Коли Шара Сейгел розлучилася зі своїм хлопцем влітку 2020 року, їй довелося переживати не лише через розбите серце. Тепер вона була самотньою 35-річною жінкою у Нью-Йорку в розпал пандемії Covid-19 і вона хвилювалась, що це означатиме не лише кінець стосунків, а й втрату шансу на материнство.

Ба більше, Шара не хотіла поспішати й діяти під тиском бажання завагітніти через вік.

А потім вона побачила в інстаграмі розповідь блогерки, за якою стежила, про те, як заморозити свої яйцеклітини. І Сейґел зрозуміла, що це не така страшна й недосяжна процедура, як їй здавалося раніше, й що це також спосіб "виграти час та мати запасний план".

Вже наступного місяця Сейгел розпочала перший цикл заморожування яйцеклітин. Вона повторила процес у грудні 2020 року, щоб підвищити шанси на життєздатність яйцеклітини. Для народження дитини потрібно ще пройти процедури запліднення та імплантації, але Сейгел каже, що тепер почувається спокійніше.

Під час пандемії у багатьох клініках з лікування безпліддя різко зріс інтерес до заморожування яйцеклітин. Деякі дані свідчать про те, що у США кількість заморожених яйцеклітин зросла на 39% порівняно з рівнем до пандемії, а у Великій Британії влітку 2020 року кількість запитів зросла на 50% порівняно з попереднім роком.

Жінкам, які помітили, що пандемія порушила їхній графік створення сім'ї, або парам, які вирішили відкласти народження дитини через економічну нестабільність, збереження фертильності, ймовірно, здалося порятунком. Однак процедура також має свої нюанси.

Штучне запліднення й вагітність внаслідок нього супроводжуються труднощами - і не дають жодних гарантій. Утім, зростання популярності цієї процедури може змінити уявлення деяких жінок про незалежність та планування сім'ї.

Престижна робота і високий заробіток

Розроблена у 1980-х роках кріоконсервація ооцитів, більш відома як заморожування яйцеклітин, спочатку мала на меті допомогти жінкам із серйозними захворюваннями, лікування яких може зашкодити фертильності.

Серія процедур передбачає збір жіночих яйцеклітин, їхнє заморожування та подальше розморожування для використання в лікуванні безпліддя. Останніми роками збереження яйцеклітин перейшло від процесу медичної необхідності до особистого вибору жінки, яка хотіла би мати дітей пізніше.

Бат-Шева Маслоу, репродуктивний ендокринолог, який провів понад 2000 процедур із заморожування яйцеклітин, каже, що воно дає жінкам шанс на материнство у майбутньому, коли їхня здатність завагітніти почне знижуватися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яйцеклітини виймають і зберігають для використання у майбутньому

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Сейгел, незаміжня жінка за тридцять із вищою освітою, є типовою кандидаткою на заморожування яйцеклітин. Дослідження 2021 року свідчить, що найчастіше планово йдуть на цю процедуру неодружені жінки віком від 36 до 40 років, європеоїдної раси, які мають вищу освіту та працюють.

Багато з них також обіймають престижні посади. "На жаль, заморожування яйцеклітин коштує недешево", - каже Елізабет Кінг, сертифікована тренерка з фертильності із Лос-Анджелеса, яка допомагає жінкам у випадку безпліддя, викидня та вагітності.

Заморожування яйцеклітин не покриває медична страховка і воно коштує у середньому від 8,5 до 10 тис. дол. у Великій Британії та 10-20 000 доларів у США. Тому процедура доступна жінкам, які мають високі зарплати або працюють у певній галузі.

Деякі компанії, як правило, це технологічний сектор, пропонують цю процедуру своїм співробітницям як бонус. "Чимало стартапів і технологічних компаній намагаються таким чином залучити молодь і змусити її працювати наполегливіше, не відволікаючись на створення сім'ї", - каже Кінг.

Утім, останнім часом відкладати вагітність почали й жінки, які мають постійного партнера. Причиною цього стає криза вартості життя, зростання кількості людей, які змінюють роботу, і побоюваннями щодо тривалого впливу пандемії.

За словами Кінг, серед жінок, які хочуть відтермінувати вагітність також усе більше чорношкірих і латиноамериканських жінок.

Впливає на це й тенденція народжувати усе пізніше, а також розвиток репродуктивних технологій. У Сполученому Королівстві середній вік, коли жінка народжувала першу дитину, почав зростати з 1970-х років і зараз досяг рекордного рівня - 30,7 року. У США кількість жінок, які народжують після 40, є найвищим за всю історію.

Причини цього комплексні. Зростання ефективної контрацепції разом із покращенням освіти та участі на ринку праці надали жінкам більше можливостей та вибору.

З іншого боку, слабка політика у галузі сімʼї, відсутність фінансованого державою догляду за дітьми, все більш недоступне житло та економічна нестабільність змушують багатьох жінок відкласти материнство.

Виграти час

Але свій внесок зробила й пандемія.

Автор фото, Laura Pommer Підпис до фото, Лаура Поммер каже, що заморожування яйцеклітин зняло з неї напругу, повʼязану з пошуком партнера

У дослідженні Pew за квітень 2022 року три чверті американців зазначили, що знайти партнера під час пандемії було набагато важче, ніж будь-коли.

До того ж гнучкість віддаленої роботи дозволила запланувати численні візити до лікаря, необхідні для успішного вилучення яйцеклітин. І таким чином, процедура збереження фертильності вперше стало цілком реальною перспективою.

За словами Аніши Патель-Данн, психіатра і головної лікарки американської компанії LifeStance Health, пандемія змусила багатьох людей серйозно переглянули свій життєвий вибір.

Кінг погоджується, що невизначеність і нестабільність під час пандемії стали основним чинником сплеску. Деякі пари також заморожували ембріони з наміром створити сім'ю, коли світ стане стабільнішим або їхня фінансова ситуація покращиться.

Саме такі аргументи мала Лаура Поммер, коли вирішила заморозити свої яйцеклітини. Поммер, яка мешкає у Техасі, розлучилася зі своїм чоловіком лише за місяць до початку пандемії. Життя наодинці у період масової ізоляції дало 37-річній жінці можливість подумати, чого вона хоче від свого нового самотнього життя.

"Я змогла по-справжньому обміркувати, чого я хотіла би від свого життя у майбутньому", - каже жінка. Вона вирішила, що хоче мати біологічних дітей. Процедуру замороження яйцеклітин їй допомогли оплатити батьки.

Реальні шанси

Можливість заморозити яйцеклітини має беззаперечну перевагу. Однак цей процес не такий простий.

І Сейгел, і Поммер розповідають, яким фізично та емоційно виснажливим був процес заморожування яйцеклітин. Перед процедурою пацієнткам тижнями доводиться вводити собі суміш гормональних ліків і відмовитися від будь-яких фізичних вправ.

Важливо памʼятати й про те, що жодних гарантій процедура не дає. Експерти побоюються, що деякі клініки не попереджають жінок, що замороження яйцеклітин далеко не є стовідсотковою гарантією вагітності.

Наприклад, одне британське дослідження, засноване на даних за 2016 рік, показало, що лише 15% заморожених яйцеклітин були використані для запліднення та імплантації. З них лише 13% призвели до вагітності. Іншими словами, це 22 вагітності з 1204 розморожених яйцеклітин.

Фактором успіху є також вік, у якому жінка заморожує свої яйцеклітини. Якщо клітини були збережені до 35 років, шанс народити з однієї з пʼяти яйцеклітин дорівнює 18%. Після 35 - він падає до 7%.

На результат впливає й кількість заморожених яйцеклітин. Репродуктологи зазвичай рекомендують пройти кілька циклів заморожування яйцеклітин (кількість яйцеклітин, отриманих у кожному циклі, дуже індивідуальне: від 15 для жінок віком до 35 років, до 6 для жінок старше 42 років ).

Однак для багатьох людей така кількість процедур фінансово не доступна.

Отже, жінки можуть платити значні суми, які несуттєво збільшать їхні шанси на материнство.

Недобросовісні клініки можуть цим зловживати, не пояснюючи пацієнткам, якими насправді є їхні шанси народити дитину пізніше.

"Не зациклюватись на певних питаннях"

Попри усе це, дані переконливо свідчать, що інтерес до процедури залишається високим, хоча сама пандемія йде на спад. Це, вочевидь, змінить і розширить наші підходи до планування сім'ї.

"Коли і від кого ми народжуємо, скільки дітей плануємо і чи взагалі хочемо дитину, - усе це суттєво впливає майже на кожен аспект нашого дорослого життя. Де ми живемо, де працюємо, як ми витрачаємо та заощаджуємо гроші, а також на наш фізичний та емоційний добробут", - каже репродуктивний ендокринолог Маслоу.

"Репродуктивне планування є частиною планування нашого життя".

На думку експерта, вочевидь, незабаром усе більше жінок народжуватимуть у 30-40 років. Кінг додає, що жінки матимуть дедалі більше контролю над фертильністю, чого у попередніх поколінь не було.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Репродуктивні технології змінюють підходи до планування сім'ї

Утім, експерти також застерігають, що ця свобода буде доступною переважно представницям верхньої частини середнього класу, які зможуть дозволити собі репродуктивні процедури.

До того ж далеко не всі, хто вирішить заморозити свої яйцеклітини, народять у майбутньому дитину, як вони сподівались.

У випадку Поммер процедура змусила її менше перейматися пошуками нового партнера або змінювати свою кар'єру. Тепер вона може зосередитися на розвитку свого бізнесу, а потім, коли все "трохи заспокоїться" народити дитину.

"Я можу бути більш гнучкою і дозволити собі жити, як мені хочеться, не зациклюючись на певних питаннях", - каже вона.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.