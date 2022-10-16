Як вийти з тіні успішних чи владних батьків

Алі Франсіс

BBC Worklife

3 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Бути в тіні батьків - проблема не лише дітей знаменитостей. Дітям успішних, владних, а іноді й просто надто темпераментних батьків буває нелегко віднайти власне "я" та усвідомити свою особистість.

Коли Раян вирішив вчитися на педагога, він знав, що його батько засмутиться. 25-річний фахівець зі спеціальної освіти з Меріленда, США, хотів змінити життя дітей на краще. Його батько, іммігрант і досвідчений лікар, вважав, що Раяну слід вивчати медицину.

Батько Раяна наполегливо працював, щоб у його дітей були можливості в США, і він хотів, аби вони використали їх якнайкраще.

Довго Раян був впевнений, що наслідуватиме приклад свого батька. Але коли він почав вивчати природничі науки у коледжі, він зрозумів, що медицина - це не його. Повідомити про це батька було непросто. "Мій тато був дуже розчарований", - каже Раян.

Коли кажуть про проблему життя в тіні батьків, зазвичай мають на увазі дітей мегазнаменитих особистостей. Дочка Вілла Сміта і Джади Пінкетт-Сміт співачка Віллоу Сміт описувала своє дитинство зі знаменитими батьками як "абсолютно, нестерпно жахливе".

Актор Колін Генкс, син Тома Генкса, казав, що йому важко було бути самим собою. А письменниця Челсі Клінтон, донька американських політиків Білла та Гілларі Клінтон, скаржилася, що в дитинстві її часто "висміювали" на ток-шоу.

Але не тільки діти зірок страждають від слави своїх відомих батьків. Такі діти, як Раян, також змушені виживати в тіні своїх успішних батьків.

Батьки, звичайно, впливають на всіх дітей. Діти рано розуміють, що їхнє виживання залежить від того, хто ними опікується, каже Емі Морін, психотерапевтка з Флориди і авторка книги "13 речей, які ментально сильні батьки не роблять ".

Через таку залежність діти можуть пригнічувати поведінку чи риси особистості, щоб отримати "більше уваги, прихильності та схвалення" від своїх батьків.

Якщо батьки багато тиснуть, явно і неявно, на своїх дітей, це матиме наслідки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Віллоу Сміт описувала своє дитинство зі знаменитими батьками як "абсолютно, нестерпно жахливе"

На думку психологів, відчувати тягар батьківського впливу звично для дітей будь-яких батьків: заможних, відомих, успішних і навіть просто вкрай енергійних. Наслідки цього впливу можуть бути значними, кажуть експерти.

Дітям відомих батьків, наприклад, може бути важко усвідомити свою індивідуальність.

У присутності успішного тата чи мами дитина може ніколи не почуватися достатньо добре, попри їхні очікування. А дітям батьків з бурхливим темпераментом буває складно розвинути почуття власного "я".

Дитинство в тіні

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Батьки можуть затьмарювати своїх дітей різними способами, пояснюють психотерапевти. Хтось відчуває себе продовженням батьків, а не окремою особистістю.

Таким людям важко "віднайти справжню свободу волі та цілісність", — каже Алекс Лефф, психотерапевт і експерт зі стосунків із Нью-Йорка.

Діти відомих або дуже успішних людей можуть відчувати, ніби їх завжди будуть знати лише як дітей своїх батьків, а не як окремі індивідуальності. "Це може бути тому, що батьки у будь-якій ситуації привертають більше уваги, ніж вони самі", - каже Морін.

Так було з 29-річною Роуз із Нової Зеландії. У дитинстві вона часто бачила, як незнайомці осипали компліментами її маму, відомого в країні шеф-кухаря.

"До нас постійно підходили люди в супермаркеті чи де завгодно", — розповідає Роуз, яка тепер живе в Лісабоні й працює стратегом бренду. Коли діти дізнавались на шкільних вечірках, ким була її мати, вони завжди казали: "Боже, це твоя мама!"

Роза знала, що їй потрібно прокладати власний шлях. Тож незабаром після закінчення середньої школи вона залишила Нову Зеландію і вирушили подорожувати світом, а потім вчилася у коледжі в Австралії та Франції. "Мені було просто необхідно поїхати і зайнятися своїми справами", — каже вона.

У дітей амбітних батьків може розвинутися страх не виправдати їхніх очікувань, каже Лефф. І тут неважливо, казали їм про це батьки відкрито чи ні.

Батько Раяна, наприклад, ясно дав зрозуміти, що хоче, щоб його син вивчав медицину. За словами Раяна, у нього було відчуття, що він мав відповідати певним вимогам, щоб заслужити прихильність і повагу свого батька.

Через це Раяну було важко приймати самостійні рішення, особливо якщо вони суперечили бажанням його успішного батька. "Він завжди сприймав це особисто, якщо я не відповідав його очікуванням, ніби я був його відбиттям", - каже чоловік.

Іноді такий самий вплив на дітей здійснюють батьки із сильним і складним характером.

Комунікабельні або спонтанні люди можуть несвідомо викликати у дитини відчуття, що їй потрібно наслідувати певну рису характеру, каже Морін. Наприклад, "мама чи тато з харизматичною особистістю можуть транслювати своїй дитині, що вона також має бути такою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Не лише публічні та відомі люди можуть затьмарити своїх дітей, іноді дитина почувається "в тіні" через амбіції або характер батька чи матері

Так відчувала себе Алі, 29-річна підприємниця з Філадельфії. Дівчина каже про постійний тиск бути веселою та екстравертною, як її мама. Мати Алі була надзвичайно товариською та постійно шукала пригод; вона багато подорожувала, ходила на концерти і часто приймала друзів.

Алі, яка була сором'язливою дитиною, каже, що їй було важко відкрити свою справжню природу у тіні матері. Оскільки її мама завжди "гналася за наступним блискучим обʼєктом", Алі часто відчувала, що їй потрібно досягти успіху, щоб отримати увагу та схвалення матері.

"Я хотіла довести усім, що добилася цього сама"

Діти, які ростуть у тіні своїх батьків, стикаються з багатьма проблемами у дорослому віці, каже Лефф, яка працює з дітьми відомих чи соціально впливових людей.

Вона помітила, що її клієнти часто схильні до перфекціонізму, тривоги та високих досягнень, щоб подолати незадоволення собою, яке постійно тяжіє над ними.

Алі багато чого досягла в карʼєрі, вона керує успішним стартапом і є відомою блогеркою у сфері харчування та оздоровлення. Однак у неї завжди було відчуття, що цього недостатньо.

Діти успішних батьків, які працюють у тій же галузі, можуть відчувати тиск, що вони мають прокласти свій шлях.

Це добре відомо Роуз. Вона завжди хотіла бути кухарем, але спочатку відмовилася співпрацювати з матір'ю, щоб досягти власного успіху. Зрештою Роуз відчула, що змарнувала можливість, і почала працювати над спільним проєктом зі своєю мамою.

Однак на роботі вона викладалась "на 400%, тому що хотіла, щоб усі в команді знали, що вона добилася цього сама, - каже вона. - Думаю, мені потрібно було це довести і самій собі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато дітей здатні подолати розбіжності та вийти з тіні батьків

Діти, які ростуть у тіні владних батьків, часто намагаються імітувати їхній успіх, щоб отримати схвалення.

Опитування глобальної рекрутингової платформи Joblist у 2021 році показало, що 65% респондентів обрали кар'єру чи галузь, яку, на їхню думку, хотіли для них їхні батьки.

Такий тиск, незалежно від того, прихований він чи явний, за словами Лефф, "може призвести до того, що дорослій дитині буде важко робити свій вибір у житті". І це стосується не тільки кар'єри, але й "стосунків і зовнішнього вигляду".

Інші реагують кардинально протилежним чином, повністю відкидаючи "модель успіху" своїх батьків. Таким чином вони намагаються відокремити свою особистість від відомих чи успішних батьків.

Раян поступово відмовився від очікувань свого батька. Після закінчення школи він вирішив вивчати педагогіку замість медицини, а потім зав'язав стосунки, які його родина вважала недоречними.

Потроху він змирився зі своїм вихованням. "Я зрозумів, що не хочу бути схожим на свого батька", — каже Раян. Тим не менш, він визнає, що частина його все ще прагне захоплення батька. "Я дуже намагаюся, щоб це не вплинуло на мої рішення", - каже він, насамперед у питаннях майбутньої кар'єри.

Переваги прикладу для наслідування

Утім, досвід зростання в родині видатних батьків може бути і корисним. Модель успіху батьків може надихати, дати рідкісні кар'єрні можливості та допомогти дитині визначити власні цінності.

Можливість вчитися в успішних батьків корисна для будь-кого, каже Лефф. А спостереження за досягненнями батьків допомагає дітям розвинути впевненість у собі, додає Морін.

Є й інші переваги. Дослідження 2019 року показало, що дитина, яка народилася у заможній родині, а такими зазвичай є сімʼї відомих і успішних людей, має більше шансів досягти успіху у дорослому віці, ніж ті діти, хто добре вчився.

Одне дослідження Гарвардської школи бізнесу 2015 року показало, що дівчата, чиї матері працюють, частіше обіймають керівні посади. І, звісно, протягом століть діти, народжені в успішних батьків, отримували від них підтримку - чи то успадковуючи їхні імперії, чи то отримуючи зв'язки в промисловості. Сьогодні це також актуально.

Тепер Роуз розуміє, яким великим привілеєм було працювати разом з матір'ю. "Моя мама стільки всього знає і має стільки навичок, які з'являються тільки з кар'єрою, якою займаєшся усе життя", - каже вона. Це відкриває двері. "Було б наївним думати інакше", - додає Роуз.

Побачити, що ваші батьки зробили не так, також корисно у визначенні своїх власних цінностей, каже Морін. Спостерігаючи усе дитинство за увагою оточуючих до її матері, Роуз вирішила вести досить приватний спосіб життя, слава - не те, що їй потрібно.

А Раян, який на собі відчув владність свого батька, намагається не нав'язувати свою точку зору іншим. "Я намагаюся не засуджувати людей, яких люблю", - каже він.

Для багатьох вплив батьків залишиться на все життя. Вони відчуватимуть його, незалежно від того, яким буде їхній життєвий вибір.

З тіні батьків можна вийти, каже Лефф, але це потребує зусиль. Дитині потрібно буде створити простір для власного розвитку подалі від своїх батьків або знайти в собі сміливість поділитися своїми почуттями та пережити їх безпосередньо.

Завдяки допомозі психотерапевта Алі змогла без звинувачень розповісти матері про свій досвід дитинства. "Це була справді хороша розмова, тому що ми обоє дуже відкрито говорили про все", — каже вона. Тепер Алі цілком приймає енергійний дух своєї мами. Цей дух вчить її віддавати перевагу розвагам та грі у її житті, насамперед під час створення бізнесу.

Роуз та її мама часто розповідають про цінність кожного з них у проєкті. Вони визнають особистості одна одної. "Я почуваюся досить впевнено у своїх навичках, - каже Роуз. - Наші стосунки зараз просто чудові".

У Раяна ситуація все ще напружена. Він відчуває ніби його батько все ще не схвалює його кар'єру та стосунки, хоча й не так відверто. Раяну вдається уникнути надмірної влади батька, проводячи з ним менше часу. "Це дещо незручно, - каже він. - Але я думаю, що тепер наші стосунки здоровіші".

Прізвища Раяна, Роуз та Алі не називаються, щоб захистити конфіденційність їхніх сімей.

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