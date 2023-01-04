Україна створила систему управління боєм, на яку Пентагон витратив 10 років і мільярди доларів - ЗМІ

46 хвилин(и) тому

За 10 місяців повномасштабної війни Україна створила бюджетну версію американської віртуальної системи управління боєм MacGyver, пише The Wall Street Journal.

Журналісти видання стверджують, що українська розробка реалізувала ідеї, на які у Пентагоні витратили десятки років і мільярди доларів — авіація, розвіддані та сухопутні сили об'єднані у цифрову мережу.

У цій системі всі дані позначені на віртуальній цифровій карті, що відображається на екрані планшета.

Така система у прив'язці до мережі літаків та безпілотників повітряної розвідки, а також космічних супутників НАТО, безумовно, дає ЗСУ перевагу над масивним й неповоротким військом РФ, пише видання.

Британський підполковник Глен Грант, який з 2014 року працював над оборонною реформою у ЗСУ, вважає, що західні військові, порівняно з українськими, "надто повільні й важкі". Вони не здатні приймати рішення швидко.

"Досвід України дає Заходу цінні уроки, зокрема, що необхідно експериментувати та залучати невійськових експертів", - кажуть американські фахівці.

Українцям вдалося швидко "оцифрувати війну". Система дозволяє більш точно й скоординовано завдавати ударів та відбивати атаки супротивника. Створювали її буквально "на коліні", підкреслюють автори статті.

Видання також процитувало міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який нещодавно заявив, що ворог готувався до повноцінної технічної війни 20 років, а Україна здійснила технологічний стрибок за 10 місяців.

Автор фото, DroneUA

Американське видання навело кілька прикладів, як українським військовим вдалося "оцифрувати війну". Журналісти нагадали, що захисники України успішно модифікують дрони, які скидають гранати прямо в окопи російських сил.

Технічно підковані українці поновили методи партизанської війни в умовах цифрової доби, пише відання. Українські інженери-програмісти підключаються за допомогою мереж компанії SpaceX та зашифрованого месенджера Signal. Саме вони створили мобільні додатки, 3D-принтери та модернізували дрони для успішного застосування у війні проти РФ.