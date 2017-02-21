"Лайки" и "шеры" могут стоить карьеры

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Возможно, социальные медиа отбивают у нас желание выражать свои истинные мысли, предполагают исследователи.

Когда Ребекка Альварес опубликовала на своей странице в Facebook озорное семейное фото, она и понятия не имела, чем это может для нее закончиться.

Ребекка - консультант по медиа маркетингу в Лондоне и мать двоих детей. Она - не слишком активна в социальных сетях, и поэтому не ожидала бурной реакции, когда запостила в Facebook забавную фотографию своего малыша с обнаженной попкой. "Это было смешное и безобидное фото, - говорит женщина. - Обычно людям нравятся мои посты".

Родительское осуждение?

Но после нескольких лайков и позитивных комментариев, кто-то написал: "Забавно, но лучше удали этот файл. В мире - немало извращенцев". И вскоре на автора обрушился шквал негатива.

Знакомые начали останавливать ее на улице и просить удалить пост, рассказывает Ребекка. Она получила кучу личных сообщений с предупреждением, что такие снимки опасны, несмотря на настройки приватности в ее профиле в Facebook.

"Меня заставили чувствовать, что я сделала что-то неправильное, что я - плохая мать, - жалуется женщина. - Меня осуждали. Некоторые комментарии больше напоминали публичный позор, чем дружеские советы".

Опыт сделал ее осмотрительнее. "Я, конечно, не прекратила пользоваться социальными сетями, но урок хорошо запомнила", - говорит Ребекка. Она рада, что этот казус не попал на глаза ее коллегам или руководству.

А вот клиентке юриста Клэр Ноулз из компании Acuity Legal повезло меньше. Посты на ее личной странице в Facebook поставили под угрозу карьеру женщины.

"Она неоднократно писала в соцсети, что ее начальник - некомпетентен, она также называла его "идиотом", что уже похоже на виртуальную травлю, - отмечает Ноулз. - Эти сообщения в конце концов увидел ее работодатель, а впоследствии - и руководитель, и женщину привлекли к дисциплинарной ответственности за грубость".

"Все, что нужно было сделать работодателю, это объяснить нерадивой работнице, что такие сообщения могут повредить репутации компании", - добавляет Ноулз.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вы не спасете ситуацию, скрыв или удалив профиль

Клиентка Ноулз, имя которой не называется по юридическим причинам, говорит, что она не собиралась никого травить, а лишь "выпустила пар". Она также отмечает, что не была знакома с политикой компании относительно соцсетей, поскольку не проходила соответствующего тренинга.

Женщина получила письменный выговор. Ее не уволили только потому, что она проработала в этой компании много лет и раскаялась в своих действиях, отмечает Ноулз.

Не жмите бездумно "поделиться"

Если среди ваших читателей в соцсетях есть коллеги, вы должны так же следить за своим поведением, как в офисе или на корпоративе, советует Джеймс Мюррей, заместитель директора международной кадровой компании Robert Walters.

Итак, после первого опьянения свободой и доступностью социальных медиа постепенно приходит отрезвление: не заставляют ли нас соцсети на самом деле замолчать? Недавнее исследование центра Pew Research показывает, что многие пользователи испытывают в виртуальном пространстве скованность и опасаются выражать свое настоящее мнение.

Эта тревога объясняет рост популярности таких приложений как WhatsApp, где можно частно переписываться с друзьям, или Snapchat, в котором автоматически уничтожается сообщения пользователя, а не его репутация.

И помните, что попасть впросак можно и в нерабочее время, если вы опубликуете что-то опрометчиво.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даже собаки уже знакомы с социальными сетями

В июле газета The Telegraph сообщила, что сотрудница Британского Совета Анджела Гиббинс получила выговор за то, что опубликовала пренебрежительный пост о Его величестве принце Джордже. В статье также говорилось о шеф-поваре Алексе Ламберте из британского города Дерби, который хвастался в Instargram, что тайно подкладывает мясо в блюда для веганов. После этого его уволили.

"Поведение персонала компании в соцсетях отражается на ее имидже, даже когда они публикуют в своих аккаунтах, а не на официальной странице компании", - отмечает Крис Ли, руководитель отдела цифровой стратегии и обучения консалтинговой компании Silvester & Finch в Лондоне.

Сотрудники могут ненароком раскрыть конфиденциальную информацию. Кроме того, их высказывания могут негативно повлиять на имидж фирмы.

В 2015 году британская компания Game Retail уволила одного из своих сотрудников за оскорбительные твиты, хотя они и не были связаны с работой. Несмотря на то, что сотрудник сначала выиграл дело о несправедливом увольнении, компания впоследствии подала апелляцию, и суд принял решение в ее пользу.

Инструмент HR

Могут ли ваши сообщения в Facebook, Instagram или Twitter помешать получить работу мечты? На самом деле, да. Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью процесса отбора кандидатов, хотя многие компании не признают этого.

Как свидетельствует исследование HR-специалиста Роберта Уолтерса, 63% работодателей просмотрели страницы кандидатов в профессиональных соцсетях, например LinkedIn. А половина - готовы заглянуть в их аккаунты и в других соцсетях.

Если человек бездумно "постит" и "шерит", он в любой момент может получить неприятности, подчеркивает Стив Нгуйен, консультант по вопросам лидерства и изменений из Далласа в Техасе.

Но на размышления часто просто не хватает времени. "В непреодолимом желании произвести впечатление чем-то забавным или шокирующим, мы поспешно жмем на кнопку "поделиться" и не задумываемся о последствиях", - добавляет специалист.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption В интернете обычно привлекают внимание не самые талантливые, а те, кто громко и беззастенчиво рекламируют себя

Но если риски нам хорошо известны, почему мы все равно продолжаем опрометчивое поведение в соцсетях? Дело в том, что онлайн коммуникация происходит опосредованно через монитор, объясняет веб-психолог и автор книги "Сети влияния" Натали Нахай.

Ощущение расстояния и анонимности создает впечатление безнаказанности, нам кажется, что мы можем комментировать и публиковать все, что угодно. И часто мы делаем что-то, чего не стали бы делать в реальной жизни.

Самореклама и самоконтроль

В интернете обычно привлекают внимание не самые талантливые, а те, кто громко и беззастенчиво себя рекламируют. Самореклама представляет нашу личность фрагментарно. Ведь мы публикуем заметки, которые укрепляют наш желаемый имидж, и молчим о том, что не способствует положительному образу.

Впрочем, последнее десятилетие пользования сетями все же принесло нам больше преимуществ, чем недостатков.

"Нет доказательств того, что соцсети ухудшают наши отношения, заставляют нас отстраниться или снижают способность адекватно воспринимать ситуацию", - отмечает Памела Рутледж, директор Научно-исследовательского центра медиа-психологии в Калифорнии.

Главное это - взвешенный подход и понимание того, какие действия способствуют достижению ваших целей, а какие - наоборот, препятствуют.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.