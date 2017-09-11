Как выжить тихоне в эпоху позеров и хвастунов?

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Умение выгодно подать себя кажется сегодня единственным путем к успеху, а выскочкам, похоже, достаются все лавры. Однако как быть тем, кто от природы не склонен хвастаться?

Дидрик Деге Диммен ныряет в ледяную прорубь в городе Оулу на финском побережье Балтийского моря и выныривает под громкие аплодисменты зрителей.

Стоя по пояс в студеной воде, 24-летний норвежец представляет комиссии ведущих инвесторов стабилизатор для смартфонов.

На торсе мужчины - татуировка с названием его стартапа.

Возможно, это дерзкое выступление и противоречит негласном "закону Янте", требующему нордической сдержанности.

Но оно гарантирует Диммену первую премию на конкурсе Polar Bear Pitching 2016 года - 10 тыс. евро и место в Кремниевой долине, плюс рекламу на весь мир и новые знакомства.

Копірайт зображення Jarmo Kontiainen Image caption Норвежский предприниматель Дидрик Деге Диммен ныряет в прорубь на конкурсе стартапов Polar Bear Pitching

"Очень удачный маркетинговый ход", - говорит норвежец.

С момента основания компании FlowMotion Technologies в Осло два года назад, он привлек 1,3 млн долларов инвестиций, конечно же благодаря активной публичной деятельности компании.

Возможно, прыжки в ледяную воду с обнаженным торсом - несколько экстремальный способ получить финансирование.

Но это вполне соответствует тенденции в современной профессиональной среде, согласно которой самопрезентация и умение выгодно показать себя становятся жизненно необходимыми навыками.

Тендеры, конкурсы или "битвы" стартапов распространяются по миру. В поисках финансирования предприниматели прибегают к довольно оригинальным мерам.

Теа Мирвольд, например, представила свою платформу для онлайн-курсов Teach Me Now, разместив рекламную надпись на заднем стекле гоночного автомобиля, мчавшегося со скоростью 180 км/ч.

И 27-летняя предпринимательница выиграла финал конкурса Infiniti Speed ​​Pitching в 2015 году в Гонконге, получив 40 тыс. долларов наличными на развитие своего проекта.

Копірайт зображення INFINITI Speed Pitching Image caption 27-летняя предпринимательница Теа Мирвольд из Дубая выиграла 40 тыс. долларов, представив свой стартап на заднем стекле гоночного автомобиля

Конечно, позировать ради инвестиций - это одно дело, но исследования показывают, что число скромников сокращается в целом.

27-летнее наблюдение за студентами американских университетов в 2008 году показало, что уровень нарциссизма заметно вырос.

Эти результаты дополняют предыдущие исследования, свидетельствующие о росте и других индивидуалистических черт, например высокой самооценки и экстраверсии.

Самый громкий получает все

В формировании нового идеала поведения "смотрите, это я" немалую роль сыграли реалити-шоу, говорит Джонатан Гиршон, PR-стратег Кремниевой долины, который запускал Sony, Apple и Pioneer.

Расцвет реалити-телевидения произошел после забастовки гильдии американских сценаристов 10 лет назад, которые требовали высоких процентов от продаж ТВ-продукции на DVD и в интернете.

Реалити-шоу принесли бешеную славу Пэрис Хилтон, семьям Кардашьян и Дженнер, объясняет Гиршон. "Благодаря им жизнь напоказ прочно вошла в моду", - добавляет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Идея жизнь напоказ приобрела популярность благодаря звездам реалити-шоу, например Ким Кардашян и Пэрис Хилтон

Рост популярности звезд YouTube и Instagram все больше подчеркивает важность умения выделяться на фоне остальных.

По мнению Джонатана Гиршона, идея шумной самопрезентации начала рождаться в деловой среде в середине 90-х.

"А в последнее время появляется столько новых компаний, что если вы громко не прокричите о себе, вас и не заметят", - говорит он.

Кажется, ваши оригинальные идеи, упорный труд и талант больше никого не интересуют, если вы, конечно, не заявите о них уверенно и громко.

Но что делать, если это - совсем не ваш стиль?

Нации индивидуалистов vs скромников

По мнению Гиршона, эта тенденция не принесла ничего хорошего. "Многие компании, которые громко себя рекламируют, продают наименее эффективные технологии и имеют далеко не лучшие бизнес-планы", - говорит он.

Представители менее индивидуалистических культур тоже оказываются в невыгодном положении.

"Восхваление своих успехов в Японии или скандинавских странах не сделает вам чести, - добавляет он. - В этом и проблема, поскольку в США и Великобритании такое поведение давно вошло в культурную норму".

Если во время собеседования или тендера в США вы будете стыдливо молчать о своих успехах, сделки не будет, говорит Шарлин Соломон из учебной онлайн-платформы RW3 CultureWizard.

Копірайт зображення Paul Hackett Image caption В голове тихонь нередко возникают хорошие идеи, но слышат, как правило, самых шумных, отмечает консультант по вопросам карьеры Рос Тейлор

Во многих компаниях считают, что лучшим лидером может быть только экстраверт, поскольку он будет смело отстаивать интересы дела.

"Но дело в том, что тихие интроверты-созерцатели часто рожают блестящие идеи и мыслят более творчески", - отмечает психолог и консультант по вопросам карьеры из британского Университета Стретклайда Рос Тейлор.

Сдержанный человек может стать отличным лидером, иногда лучше его более шумных коллег.

Недавнее исследование с участием более двух тысяч руководителей выявило, что интроверты чаще превосходят ожидания советов директоров и инвесторов, чем харизматичные экстраверты.

А если я не умею?

Но как быть, когда вы чувствуете, что должны привлечь к себе внимание, но просто не умеете этого делать?

Из своего опыта карьерного консультанта, Тейлор знает, что научиться уверенности в себе может каждый. Стоит тихоням приложить лишь немного усилий, и они легко становятся душой компании.

Джонатан Гиршон, который был в жюри конкурса Polar Bear Pitching, рассказывает, как ему однажды пришлось подбадривать стеснительных участников.

"У меня были клиенты в Швеции, которые разработали невероятную технологию распознавания лица.

Их продукт был лучше всех остальных на рынке, но когда они выходили на сцену, они говорили, что это - "довольно неплохая технология". В конце концов у меня лопнуло терпение, и я научил их говорить: "Мы сделали уникальную вещь".

По мнению Гиршона, однако, учиться громко кричать надо не всегда.

"Иногда, когда все вокруг кричат ​​о своих успехах, услышат именно того, кто говорит тихим голосом", - говорит он.

"Если у компании действительно замечательный продукт, и она рассказывает о нем спокойно и информативно, ее обязательно заметят".

"Все же пиар - это не игра в кто кого перекричит. Это шахматы", - добавляет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.