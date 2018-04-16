"А ты совсем не похож на гея": что такое микроагрессия

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Высокомерная реплика, пренебрежительный комментарий, неуместный вопрос - с проявлениями скрытой дискриминации некоторым людям приходится сталкиваться ежедневно, тогда как сам агрессор часто даже не осознает, что его поведение является оскорбительным.

"Могу ли я поговорить с вашим боссом?" - руководительнице компании.

"Ух ты, мужчин не часто встретишь в этой профессии!" - мужчине, который работает медбратом.

"А ты совсем не похож на гея!" - представителю ЛГБТ, который пришел в вашу компанию на стажировку.

"Итак, откуда вы? ... Нет, я имею в виду, откуда вы на самом деле?" - коллеге с другим цветом кожи в преимущественно "белом" офисе.

"А кто вы по национальности?" - человеку смешанной расы.

Добро пожаловать в мир микроагрессии. Это - брошенный вскользь вопрос, комментарий или действия, которые заставляют других людей чувствовать себя неудобно.

Постепенное накопление таких случаев приводит к низкой самооценке жертвы микроагресии, отчуждению и, наконец, проблемам с психическим здоровьем.

Такое поведение также создает довольно токсичную атмосферу в офисе.

Копірайт зображення Alamy Image caption Митинг против расизма на рабочем месте в Ирландии

Впрочем, решить этот деликатный конфликт вполне возможно, независимо от того, страдаете ли вы сами от такого поведения коллег, или это вы и есть тот самый бессознательный агрессор.

Что такое микроагрессия?

В отличие от откровенно агрессивных высказываний, микроагрессия часто не преследует цель оскорбить человека, хотя именно это и происходит в действительности.

Скрытое предубеждение может выражаться не только в словах, но и в действиях. Каких-то мелких деталях поведения, которые посторонний зритель не только не назовет оскорбительными, но и вообще не заметит.

К примеру, не сесть с кем-то рядом в вагоне метро.

Или прервать коллегу во время совещания. Или считать, что человек одной с вами расы обязательно говорит на том же языке, что и вы, или наоборот - не говорит на вашем языке только потому, что является представителем другой расы.

Или глазеть на кого-то, чья внешность отличается от вашей.

Это заставляет человека, который становится объектом такого поведения, чувствовать себя иным, странным, не таким как все, тем, кого, возможно, стоит остерегаться.

"Когда студент говорит мне: "Доктор Сью, мне очень понравилась ваша презентация, и, кстати, у вас - замечательный английский", я всегда отвечаю: "Спасибо, надеюсь, что да, так как я родился в США", - рассказывает Дералд Винг Сью, профессор психологии и образования из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Он - американец азиатского происхождения, родился в Портленде, штат Орегон.

Действительно ли микроагрессия вредит?

На первый взгляд, проблема может показаться высосанной из пальца.

Кто-то скажет, что микроагрессия - это следствие раздутой до абсурда политкорректности, что она приводит к атмосфере чрезмерной осторожности в общении или способствует "культуре виктимизации".

Копірайт зображення Alamy Image caption Граффити у Лондонского университета в поддержку акции One Day Without Us "Один день без нас" и Всемирного дня социальной справедливости ООН

"Я понимаю людей, которые говорят "ну сколько уже можно жаловаться, посмотрите на реальный мир". Единственное, чего они не понимают - это каков этот реальный мир для человека с другим цветом кожи", - отмечает Сью.

Студент, сделавший доктору Сью комплимент по поводу его английского, был уверен, что говорит ему что-то приятное.

Но такой комментарий на самом деле бессознательно намекает, что Сью, несмотря на то, что он американец, - аутсайдер.

А поскольку доктору Сью приходилось неоднократно слышать такие замечания в течение всей своей жизни, они заставляют его чувствовать себя иностранцем в своей родной стране, говорит он.

В этом и заключается проблема с микроагрессией: ощущение инаковости накапливается медленно, как снежный ком.

Уппала Чандрасекера, директор общественной политики в Канадской ассоциации психического здоровья в Торонто, говорит, что стороннему наблюдателю реакция на микроагресию часто кажется неадекватной.

"Почему он так разозлился? Это была всего лишь шутка или комплимент". Но человек реагирует не просто на то, что произошло сегодня. Он реагирует на то, что происходит в его жизни на протяжении не одного месяца или даже года.

"Мы всегда помним, когда впервые подверглись дискриминации, - говорит Чандрасекера. - Это - болезненный момент, и впоследствии наше сознание вытесняет его. Но в следующий раз, когда мы чувствуем предвзятое отношение к себе, наша психика реагирует автоматически".

Скрытая дискриминация со временем накапливается и приводит к стрессу и тревоге в лучшем случае, или к наркотической и алкогольной зависимости - в худшем.

Как противостоять микроагрессии?

Как вести себя, когда вы попадаете в такую ​​ситуацию или становитесь ее свидетелем на работе?

"Лучшее, что вы можете сделать, как сторонний наблюдатель, это признать, что дискриминация имела место", - говорит Чандрасекера.

"Человек в такой момент чувствует себя очень одиноко. И реагирует слишком эмоционально, потому что это, наверное, случилось в его жизни не впервые".

"Спросите, все ли у него хорошо и не хочет ли он об этом поговорить", - советует специалист.

Если жертвой микроагрессии стали вы, доктор Сью рекомендует ответить агрессору таким образом, чтобы разоружить его и одновременно дать понять, что он сделал не так.

Как, например, ответ доктора Сью студенту о том, что США являются его родной страной.

Доктор Сью специализируется на расизме и мультикультурных отношениях и говорит, что никто в нашем обществе не застрахован от предубеждений в отношении расы, пола или сексуальной ориентации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чтобы преодолеть микроагрессию в повседневной жизни, те, кто не относится к маргинальным социальным группам, должны признать ее наличие вслух и предложить поддержку. Надпись на плакате "Молчание белых - преступление"

Если кто-то упрекнет вас, что ваш комментарий является оскорбительным, не становитесь сразу в оборонительную позицию и не реагируйте эмоционально. Выслушайте терпеливо, спросите, какие именно слова или действия обидели человека.

"Очень важно, чтобы каждый из нас осознал свои предубеждения. Когда они становятся явными, их легче преодолевать", - добавляет он.

Важным шагом является также создание онлайн-платформы, которая позволит высказаться всем, кто постоянно подвергается незаметному влиянию микроагресии.

В 2010 году такой сайт появился. Это - Microaggression Project.

По последним подсчетам, на сайте зафиксировано более 15 тыс. случаев скрытой дискриминации, которой подверглись участники проекта.

"Среди них - представители практически любой маргинальной группы западного общества, например расовые меньшинства, женщины, ЛГБТ-сообщества, социально-экономические классы, мигранты и люди с инвалидностью", - пишет один из основателей проекта Дэвид Чжоу.

"Мы пытаемся сделать так, чтобы эти голоса были услышаны и чтобы об опыте этих людей стало известно как можно больше", - добавляет он.

А что должна сделать ваша организация?

По мнению Чандрасекеры, работники, страдающие от микроагрессии, как правило, не реализуют себя на 100% и склонны пропускать работу.

Поэтому HR-отделы должны серьезно относиться к жалобам сотрудников по поводу таких случаев, а не отмахиваться от них, считая, что человек слишком близко воспринял невинный комментарий.

Чандрасекера также отмечает, что в Канаде ежедневно более 500 тыс. работников не выходят на работу из-за проблем с психическим здоровьем. Она признает, что постоянное чувство унижения на работе является проблемой психического здоровья.

Чжоу добавляет, что микроагресия влияет на "все этапы профессионального развития от приема на работу до продвижения по службе, и охватывает абсолютно все профессиональные отрасли".

К тому же, для многих людей микроагрессия не ограничивается офисом. И хотя это слово было занесено в Оксфордский словарь лишь в 2015 году, сама проблема не нова.

"Представители социальных меньшинств всегда чувствовали ее проявления, даже если и не знали специального названия для нее", - добавляет он.

"В процессе определения своего места в обществе они постепенно осознают значение этих случаев, что свидетельствует о том, что явление микроагрессии вполне реально", - заключает Дэвид Чжоу.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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