Пекарь по фамилии Пекарь. Влияют ли имена на выбор профессии?

Ученые уже достаточно долго исследуют явление номинативного детерминизма - странного совпадения между фамилией человека и его профессией. Некоторые считают это забавной случайностью, тогда как другие приводят неоспоримые доказательства.

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Проктолог по имени доктор Баттс (англ. "ягодицы") или шеф-кондитер с фамилией Бейкер ( "пекарь") - это чистое стечение обстоятельств или все же вселенная каким образом подталкивает людей выбирать профессию, связанную с их именем?

Шутки - шутками, но ученые давно обратили внимание на это явление и даже придумали название для него - номинативный детерминизм.

В серьезном научном журнале New Scientist этому явлению посвящена постоянная колонка.

Номинативный детерминизм - часть более сложной концепции "неявного эготизма", которая гласит, что нас привлекают вещи, которые напоминают нам о самих себе.

Некоторых тянет связать судьбу с человеком, родвшимся в тот же день, а некоторых - переехать в город, чье название созвучно с его именем.

(В гештальт-психологии эготизм означает преувеличенное чувство собственной значимости. - Ред.)

Но существуют ли объективные доказательства того, что ваше имя действительно может повлиять на выбор профессии?

Бретт Пелхэм, профессор психологии из Колледжа Монтгомери в штате Мэриленд (США), абсолютно в этом убежден.

"Имя определяет многие аспекты вашей жизни", - говорит профессор Пелхэм, который исследует феномен неявного эготизма уже несколько десятилетий.

Он уверен, что номинативный детерминизм - не просто стечение обстоятельств.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые давно обсуждают вопрос, влияет ли фамилия человека на выбор им профессии

Еще в 2002 году Пелхэм и его тогдашние коллеги Мэтью Миренберг и Джон Джонс опубликовали в журнале "Личность и социальная психология" результаты исследования, посвященного неявному эготизму.

Ученые решили проверить гипотезу о том, что звучание имени человека может влиять на важные жизненные решения, например, выбор карьеры.

Пелхэм и его коллеги установили, что люди с именами Деннис или Дениз (Dennis, Denise) действительно чаще становились стоматологами, чем владельцы других не менее популярных имен.

Они также заметили, что мужские имена Джордж или Джефри (George, Geoffrey) "непропорционально часто встречаются среди исследователей геологической отрасли наук".

"Лошадиная фамилия"

Семья врачей из Великобритании по фамилии Лимб ( "концовка") уже давно задумывается, могла ли их фамилия повлиять на выбор карьеры.

"Меня часто спрашивают, повлияло ли это на решение стать врачом, да еще и хирургом-ортопедом", - говорит доктор Дэвид Лимб, муж Кэтрин Лимб, также врача.

Когда сыновья, Ричард и Кристофер, поступили в медицинскую школу и стали объектом подобных шуток, семья серьезно задумалась над этим вопросом.

В течение нескольких недель они изучали реестр Всеобщего медицинского совета Великобритании и в конце концов обнародовали "смешной" отчет с примерами удивительного совпадения фамилий врачей с отраслью медицины, в которой они специализировались, или с медициной в целом.

В статье, которую нельзя читать без смеха, перечислены цели группы красноречивых врачебных фамилий.

Урологи с фамилиями Дик, Кокс, Бол (жаргонные названия различных частей мужских половых органов) или Вотерфолл ("водопад") и педиатры по фамилии Бойз ("мальчики"), Хэл ("девчонка"), Чайлд и Киндер ("ребенок") .

Хотя Лимбы и признают, что их исследование не основывается на точном эмпирическом анализе, они выдвинули идею, что красноречивая фамилия действительно могла подтолкнуть их и других врачей к выбору своей профессии.

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"Мое мнение базируется не на изучении номинативного детерминизма, а на моих собственных размышлениях о своей судьбе", - говорит Дэвид Лимб.

"Я уверен, что на многие вещи, которые мы делаем, и решения, которые принимаем, очень сильно влияют подсознательные факторы".

Мода на детские имена

Однако, многих других ученых совершенно не убеждают данные таких исследований или истории из жизни.

Профессор Ури Симонсон из Школы Уортона в Пенсильвании - ярый противник теории неявного эготизма.

В своем исследовании 2011 года он воссоздал анализ Пелхэма и отметил, что его результаты были искаженными.

Он опровергает вывод ученого о том, что имя Деннис чаще встречается среди дантистов, чем, например, Вальтер, аргументируя это модой на имена.

Что касается геологов Джордж и Джефри, этих имен действительно много, но не только в отраслях, чье название начинается с префикса "гео-", но и вообще в науке, написал профессор Симонсон в своем отчете.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Теннис Сандгрен - американский спортсмен, который, действительно, играет в теннис

"Феномен созвучия имен и профессий их владельцев является случайностью чистой воды и совсем не стоит дальнейшего рассмотрения", - утверждает он.

Профессиональные фамилии

Профессора Пелхэма, однако, критика не остудила.

Чтобы выяснить, является ли совпадение имен и профессий следствием моды на имена, он решил проследить эту закономерность на примере длительного периода и нескольких поколений. Он хотел также узнать, влияет ли на выбор профессии раса человека.

В 2013 году ему открылся настоящий исследовательский клондайк. В интернете обнародовали данные переписи населения США 1940 года - эта статистическая казна прямо отвечала целям Пелхэма.

Хотя основная статистика становится доступной вскоре после переписи, полные данные записей с именами, адресами, расовой принадлежностью и т.д. публикуют гораздо позже.

Профессор Пелхэм и его коллега Маурисио Карвалло определили 11 фамилий, в этимологии которых явно прослеживаются названия профессий, и попытались исследовать, действительно ли мужчины с такими именами более склонны заниматься соответствующей деятельностью.

Избранные ими фамилии были: Бейкер, Барбер, Бутчер, Батлер, Карпентер, Формен, Мейсон, Майнер, Пэйнтер и Портер.

В упомянутой выше переписи были также данные об этническом происхождении и уровне образования людей, что позволило Пелхэму рассмотреть две очень важные контрольные переменные.

"Мы рассмотрели каждую основную мужскую профессию и установили, что соответствующие фамилии в каждой группе заметно преобладали", - объясняет он.

"Чтобы убедиться, что мы не выдаем желаемое за действительное, мы провели аналогичный анализ переписи населения США 1880 года и английской переписи 1911 года", - добавляет он.

Пелхэм и Карвалло опубликовали выводы своего исследования в журнале "Я и идентичность".

Они отметили, что "мужчины на 15,5% чаще работали в профессии, которая отвечала их фамилии, чем предполагала простая случайность".

Копірайт зображення Alamy Image caption Могло ли ваши имя или фамилия повлиять на выбор профессии?

Более того, у белых мужчин эта вероятность была на 30% больше.

Данные переписи населения 1880 года показали, что мужчины на 11% чаще работали в отраслях, чье название соответствует их фамилии.

Анализ английской переписи также показал "значительное" преимущество.

Поскольку названия профессий в фамилиях исторически отражают род занятий наших далеких предков, может быть так, что и фамилия, и специальность просто передаются следующим поколениям по наследству.

Пелхэм считает, что это маловероятно.

"Даже если предположить, что мужчины следуют профессии своих родителей хотя бы в половине случаев, результат все равно был бы не таким заметным", - объясняет он.

Негативные последствия неявного эготизма

Впрочем, далеко не каждый человек склонен к номинативному детерминизму, прежде всего, когда он или она отрицает какую-то часть своей идентичности.

Пелхэм обнаружил, что некоторые демографические группы, в частности расовые меньшинства и женщины в обществах, где женщина обычно берет фамилию мужа, с меньшей вероятностью будут иметь профессию, которая совпадает с их фамилией.

Женщины, у которых фамилия соответствовала их профессии, как правило, были постарше, находились в браке много лет или были вдовами и имели преимущественно женские профессии, например кухарки.

Так, например, в американской переписи 1940 года большинство поваров с фамилией Кук ( "повар") были именно женщинами. И это несмотря на то, что на рынке труда в то время мужчин было в три раза больше, чем женщин.

Эта тенденция была менее заметной среди чернокожих мужчин.

Это позволяет предположить, что фамилии с этнической этимологией были менее желательным элементом самоидентификации, прежде всего во времена расовой дискриминации.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Capital.

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