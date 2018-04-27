Как Казахстан будет переходить на латиницу

Казахстан переходит с кириллицы на латинское письмо, более распространенное в западных странах. Как будет происходить переход и каковы будут его экономические последствия?

Копірайт зображення Taylor Weidman

Ветреным февральским утром правительство Казахстана приняло небольшую, но очень важную поправку к реформе, которая ранее вызвала бурную реакцию общественности.

"Вот эта замечательная!" - восклицает Ассет Кайпиев, совладелец небольшого ресторанчика в столице Казахстана Астане. Он рассматривает последнюю версию новой азбуки, одобренную президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Новый латинский алфавит вместо кириллицы, которой Казахстан пользовался до сих пор, правительство приняло еще в октябре.

Казахи, однако, встретили нововведение очень критично - редкий случай для страны, где демократия носит номинальный характер, а большинство решений принимаются железной волей президента, который руководит страной уже почти три десятилетия.

Наибольшее возмущение критиков вызвало использование апострофов, которыми было предложено обозначать характерные для казахского языка звуки.

Второй вариант, который понравился Кайпиеву, применяет над дополнительными буквами так называемое "акутовое ударение" (диакритический знак в виде небольшой косой черты).

Так, например, название "Республика Казахстан" в первой версии выглядела Qazaqstan Respy'bli'kasy, а во второй, без апострофов, - Qazaqstan Respýblıkasy.

Вдруг Кайпиев осознает, что ему придется сменить название своего ресторана, который он открыл в декабре прошлого года. Тогда, по первому варианту азбуки, название заведения выглядело как Sa'biz.

Копірайт зображення Taylor Weidman Image caption Совладелец ресторана Sa'biz Ассет Кайпиев поспешил назвать свое заведение по первому варианту латиницы, теперь ему придется менять название

Теперь ему придется переделывать все рекламные проспекты, надписи на подставках для салфеток и меню, а также название ресторана на входе.

Поспешив с новым написанием, Кайпиев не мог предположить, что правительство примет вторую версию. Переход на обновленный вариант орфографии - Sábiz - будет стоить ему около 3000 долларов.

Проблемы, с которыми столкнулись Кайпиев и другие владельцы малого бизнеса, государству придется решать в значительно большем масштабе.

Полный переход на латиницу должен состояться до 2025 года - достаточно амбициозная цель для страны, где большинство населения все еще более свободно говорит на русском языке, чем на казахском.

Родной язык

По данным переписи населения 2016 года, этнические казахи составляют около двух третей населения, тогда как этнические русские - около 20%.

Но годы советской власти привели к тому, что на русском говорят почти все в стране - примерно 94% восемнадцатимиллионного населения. Казахский язык - на втором месте - 74%.

Больше всего говорят на русском в северных провинциях и крупных городах, таких как Алматы и Астана.

Русский здесь используют как на улице, так и в государственных учреждениях. Но на юге и западе страны казахский слышится чаще.

Следствие советской власти - тотальное распространение русского языка в стране

Как и общение на русском в элитных кругах, кириллица в казахском языке также - наследие Советского Союза. После его распада в 1991 году много соседних республик начали сразу переходить на латиницу.

Азербайджан, к примеру, начал печатать учебники латинским письмом уже в первый год независимости, Туркменистан последовал примеру соседа в 1993 году.

Казахстан начинает переход почти на три десятилетия позже, в других экономических условиях, и поэтому предусмотреть расходы намного сложнее.

Стоимость изменений

Сейчас государственные СМИ сообщают, что общий бюджет семилетней программы перехода, разделенной на три этапа, составляет около 218 млрд тенге (664 млн долларов США).

Около 90% этой суммы пойдут на образование - переиздание латиницей учебников, учебных программ, в частности, для уроков литературы.

Общий бюджет семилетней программы перехода составляет около 664 млн. долл. США

По данным государственных СМИ, правительство выделило примерно по 922 тысячи долларов США на 2018 и 2019 годы.

Эти средства пойдут на образование в начальной и средней школе, отмечает Эльдар Мадумаров, профессор экономики из Университета КИМЭП в Алматы.

Перевод учебных комплектов и учебников начнется уже в этом году, а переход на новую азбуку в дошкольных учреждениях и начальных классах школ состоится с 2020 года.

Ежегодно к программе будет присоединяться еще один класс, и к 2025 году все уровни школьного образования уже перейдут на латиницу.

Отдельная статья бюджета (166 тысяч долларов.) выделена на разработку программного обеспечения, которое будет конвертировать кириллический шрифт в латинский. Это запланировано на третий квартал 2018 года.

Еще 33,2 млн долларов пойдет на повышение квалификации учителей средних школ и 1,4 млн долларов - на кампанию в соцсетях, которую планируют провести на финальном этапе в 2024 году с привлечением влиятельных блогеров.

Впрочем, без детальной категоризации бюджета экономисты не берутся оценить прямые затраты на этот грандиозный замысел. (Министры иностранных дел, образования и культуры отказались прокомментировать бюджет).

Неучтенные расходы

Некоторые специалисты опасаются, что во время поэтапного перехода не удастся избежать непредсказуемых расходов.

"Если реформа не состоится должным образом, есть риск, что квалифицированные профессионалы из русскоязычной части населения, в том числе этнические казахи, уедут из страны", - говорит Эльдар Мадумаров.

Масштаб проблемы стал очевидным в конце февраля, когда Назарбаев - который свободно владеет обоими языками - приказал, чтобы все совещания правительства проводились на казахском.

Копірайт зображення Taylor Weidman Image caption Урок новой азбуки в Национальной библиотеке в Астане 21 февраля 2018 года

Поскольку русский язык остается lingua franca (языком общения) государственных учреждений, большинству государственных чиновников удобнее разговаривать именно на нем, а не на казахском.

На одной из трансляций из заседаний правительства было видно, с какими трудностями чиновники пытаются высказать мнение казахском. Многие слушали перевод через наушники.

Бюрократическая махина

Немало будет стоить и перевод на новый алфавит государственной документации: паспортов, идентификационных карточек, законодательных актов и нормативов.

Хотя это планируется сделать на втором и заключительном этапах, расходы на перевод не оглашают, говорит Кассимхан Каппаров, директор Алматинского бюро экономических исследований.

Обновления паспортов и ID-карт будет имеет фиксированную стоимость - 60 и 1,5 долларов соответственно. Итак, единственное, что нужно будет сделать, это изменить шрифт в компьютерах.

Больше всего вопросов у Каппарова вызывает третий этап, который начнется с 2024 года и будет предусматривать перевод внутренней деловой документации в центральных и местных государственных органах, а также перевод на латиницу государственных СМИ.

"Чтобы СМИ начали пользоваться новым алфавитом, во-первых, надо научить людей, затем перевести всю ИТ-инфраструктуру. Придется заменить все надписи, бланки, штампы и вывески", - добавляет специалист.

"В государственном бюджете эти расходы не указаны, но по моим оценкам, они могут составлять где-то от 15 до 30 млн долларов".

Копірайт зображення Taylor Weidman Image caption Замена названия ресторана с Sa'biz, по первой версии алфавита, на Sábiz, по второй, будет стоить владельцам 3000 долларов

И это касается только государственного сектора. В частном - эта цифра может вырасти в десятки раз, предприниматели должны будут делать это самостоятельно.

"Насколько это будет трудно, зависит от решения правительства, будут ли требовать переход в течение одного года. С нашим правительством это вполне возможно".

Каппаров также обеспокоен тем, что людям, прежде всего старшему поколению, будут трудно читать и писать латиницей, поэтому коммуникация в государственных учреждениях должно вестись на двух языках одновременно.

"Представьте, что письма придется писать на русском языке, казахском и казахской латиницей, для этого надо будет привлекать переводчиков", - добавляет он.

"Это создает дополнительные расходы и дополнительные осложнения в работе ведомств, но правительство не отражает этого в своем бюджете".

Экономическая выгода?

По мнению Каппарова, переход на латиницу станет достаточно тяжелым для реализации проектом, и он не принесет правительству прямого дохода.

Его следует рассматривать скорее как "программу социального и культурного развития", - объясняет он.

Директор Казахского центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов соглашается с ним. "Это вопрос национальной идентичности, которую мы пытаемся получить, и готовы платить за это".

По мнению других экспертов, языковая реформа замедлит экономическое развитие страны.

Хотя некоторые предполагают, что решение Назарбаева может быть сигналом охлаждения связей с Россией, постепенный переход на латиницу может также ослабить торговые отношения с постсоветскими странами.

Копірайт зображення Taylor Weidman Image caption Жители крупных городов Казахстана, а именно столицы Астаны, в общении предпочитают русский язык

С другой стороны, переход на латиницу будет способствовать интеграции в западный мир. Турция, к примеру, которая перешла на латинский алфавит из бывшего арабского письма в 1928 году, образовала союзы с Европой и довольно успешно двигалась по пути евроинтеграции, пока к власти не пришло автократическое правительство.

"Турция - яркий примером того, как языковая реформа и модернизация правовой системы вывели страну на ее современный экономический уровень", - говорит Барбара Келнер-Хайнкеле, эксперт по тюркским языкам и тюркской истории из Берлина.

Независимая нация

"Для Казахстана, однако, этот переход означает скорее отделение от советского прошлого, - объясняет Келнер-Хайнкеле. - Это политический шаг, который должен продемонстрировать, что он -независимое современное государство, нация".

Именно поэтому изменения, прежде всего, приветствует молодежь.

По результатам исследования, проведенного государственным лингвистическим институтом в 2007 году, 47% казахов в возрасте от 18 до 25 лет поддержали переход на латинский алфавит. В 2016-м эта цифра возросла до 80%.

"Это выбор народа, нации. Новая азбука отражает связь с нашими мечтами и нашим будущим, - говорит лингвист Мураткизы Фазилжанова. - Это начало нашей независимой истории".

Копірайт зображення Taylor Weidman Image caption Директор Национальной академической библиотеки Муналбаева Дауренбековна обсуждает новый алфавит

Председатель Национальной академической библиотеки Муналбаева Дауренбековна проводит открытые занятия по новому алфавиту для библиотекарей и всех заинтересованных.

Она настроена оптимистично, у молодежи точно не будет проблем с изучением нового письма, уверена она.

"Учебная программа для учителей предусматривает ежедневные занятия в течение месяца. И детям хватит только 10 уроков, они учатся быстрее, чем взрослые".

Ассет Кайпиев, владелец ресторана Sa'biz полностью поддерживает реформу, хоть бы с какими трудностями ни был связан переход.

"Мы хотим объединиться с Европой и Америкой, и другими зарубежными странами. Это поможет нам перевернуть страницу нашей истории к следующему разделу", - говорит он.

Собирается ли он менять название своего заведения во второй раз?

"Думаю, что пока я оставлю предыдущий вариант, - говорит Кайпиев, немного поразмыслив. - Изменим его, когда люди начнут свободно читать на новом алфавите".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Capital.

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