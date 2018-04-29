Трюк, который поможет набирать текст быстрее

Новое исследование показало один трюк, благодаря которому текст на клавиатуре можно набирать с молниеносной скоростью. Но стоит ли ему учиться - эксперты сомневаются.

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Те, кто умеют очень быстро печатать, применяют навык, распространенный среди профессиональных геймеров. Научиться этой технике может каждый - но сделает ли она нашу работу более продуктивной?

С помощью онлайн-теста исследователи из Университета Аалто в Финляндии и Кембриджского университета проанализировали технику ввода у 168 тыс. человек.

И выяснили, что те, кто делает это быстрее, применяют так называемый перекат, при котором следующая клавиша нажимается до того, как отпускается предыдущая.

Как этот трюк используют геймеры

Во многих компьютерных играх игроки левой рукой управляют своим персонажем с помощью расположенных рядом клавиш, а правой - держат мышку.

Например, чтобы переместить героя вперед, вы нажимаете левой рукой клавишу W, или чтобы герой побежал - Shift + W, или Shift + W + Ctrl, чтобы герой бежал и стрелял одновременно.

Чтобы клавиатура распознавала действия правильно, опытные геймеры обычно удерживают нажатыми все эти клавиши одновременно, поочередно отпуская нужную.

"Когда чередование клавиш происходит плавно - пока вы отпускаете одну, нажимаете другую - скорость увеличивается, и количество действий в секунду увеличивается", - объясняет Анна Фейт, аспирантка Университета Аалто, которая работала над исследованием.

Возможно, вы уже освоили этот навык

Доцент кафедры электромеханики Антти Оуласвирта уверена, что учиться этому навыку специально не надо, так как мы приобретаем ее автоматически. Вполне возможно, что вы уже применяете перекат, когда набираете что-то знакомое, например ваше имя или пароль.

Копірайт зображення mikkelwilliam Image caption Чтобы совершать больше действий в секунду, геймеры используют технику плавного перехода с одной клавиши на другую

Хотя 70% участников исследования посещали курсы набора текста "вслепую", исследователи заметили, что со временем у каждого пользователя развивается свой метод.

На курсах печати обычно говорят, что каждую клавишу надо всегда нажимать одним пальцем, но победитель соревнований по набору текста Шон Врона с этим не соглашается. "Все зависит от контекста слова", - говорит он.

Уже в 10 лет он печатал текст со скоростью 108 слов в минуту. "В идеале вы должны нажимать клавишу тем пальцем, который расположен к ней в определенный момент ближе всего".

Важно ли вообще быстро печатать?

Эксперты в области технологий уверены, что к 2022 году голосовой ввод текста в поисковых системах победит печать. Это произойдет благодаря стремительному развитию технологий распознавания голоса, объясняет Бен Вуд, технический эксперт по анализу рынка в компании CSS Insights.

Но, по его прогнозам, печать еще долго будет оставаться главным способом набора текста. Он также считает, что этот навык недооценен.

"Если бы каждый выпускник британских школ овладел техникой печати вслепую, это дало бы стране конкурентное преимущество и помогло бы решить проблему низкой производительности, с которой Великобритания столкнулась сейчас", - отмечает он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Практики быстрой печати опровергают совет, что каждую клавишу всегда надо нажимать одним и тем же пальцем

Шон Врона соглашается, что набор текста - полезный навык, но только в определенной степени.

"На самом деле не так много людей формулируют последовательные и связные мысли быстрее, чем они могут их напечатать", - говорит он.

"Поэтому, очевидно, имеет смысл улучшать свою скорость набора текста со средней в 30-40 слов в минуту до 60-80 слов. В таком случае ваш набор текста не будет отставать от мыслей".

"Любая скорость больше этой - лишь повод похвастаться", - считает Врона.

Настоящая производительность - за пределами клавиатуры

Специалист по производительности труда Крис Бомон утверждает, что быстрый набор текста точно не является важнейшим навыком.

"Если вам ежедневно надо отвечать на сотню электронных писем, а вы печатаете двумя пальцами, тогда, да, возможно, стоит немного потратить времени на тренировку", - говорит он.

"Но мы не проводим каждый день, отвечая на письма. Мы также бываем на рабочих совещаниях, готовим презентации для клиентов, организуем отправку товаров", продролжает специалист.

"Главные навыки эффективного менеджмента, конечно, - когнитивные умения, а не техника набора текста", - говорит Бомон.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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