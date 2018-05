Икигай - смысл жизни по-японски

В приблизительном переводе с японского это слово означает ощущение собственного предназначения в жизни. Почему оно делает человека счастливым и как его достичь?

Для большинства японцев в больших городах рабочий день начинается с давки в метро. Японцы в шутку называют это состояние "суши", ведь пассажиры набиваются в вагон так плотно, как рис в известном японском блюде.

Но стресс на этом не заканчивается. Японская корпоративная культура печально известна всему миру сверхурочным рабочим днем ​​и жесткой иерархической структурой.

Перегрузка не редкость - последние поезда в метро в полночь все еще переполнены людьми в деловых костюмах.

Как японцам удается выдерживать такое напряжение?

Возможно, секрет кроется в понятии, которое японцы называют "икигай". Это слово переводится примерно как "счастье жить".

На Западе эта концепция более известна в диаграмме Венна. На ней икигай лежит на пересечении четырех вещей, которые вы делаете в жизни: того, что вы любите, что вам хорошо удается, в чем нуждается мир, и то, чем можно заработать на жизнь.

Японцы шутят, что в час пик они набиваются в вагоны метро, как рис в суши

Для японцев это понятие имеет несколько другое значение. Икигай не обязательно должно быть связано с доходами.

В ходе опроса 2010 года, в котором приняли участие 2000 японских мужчин и женщин, лишь 31% респондентов назвали икигай работой.

Для кого-то смысл жизни, действительно, заключается в работе, но, конечно, не ограничивается ею.

Икигай - это счастье?

Акихиро Хасегава, клинический психолог и доцент Университета Тойо Эйва считает, что икигай является понятием повседневного японского языка. Оно состоит из двух слов: "Ики" - жизнь и "гай" - ценность, стоимость.

Слово возникло в японском языке примерно в период Хэйан (мирный период в истории Японии с 794-го по 1185 год). "Гай" происходит от слова "кай" - по-японски "раковина", которая высоко ценилась.

Есть и другие слова с корнем "кай", к примеру, "яригай" (ценность какого-то действия) или "хатарагай" (ценность работы). Икигай можно рассматривать как общую концепцию, которая охватывает многие жизненных ценности.

Понятию икигай в Японии посвящено много книг, но, пожалуй, одной из самых глубоких и известных является исследование 1966 года.

Его автор психиатр Миеко Камия объясняет, что значение слова "икигай" можно примерно трактовать как "счастье", но есть некоторые нюансы.

Понятие "икигай" содержит надежду, которая позволяет смело смотреть в будущее, даже если сейчас вы чувствуете себя ужасно.

Слово "жизнь" во многих языках означает как жизнь вообще, так и повседневную жизнь.

"Но в японском языке эти понятия обозначены двумя разными словами: "дзинсей" - вся жизнь и "сейкацу" - жизнь в настоящем моменте", - объясняет Хасегава.

Икигай связано именно с повседневной жизнью. Как выяснил исследователь, японцы уверены, что маленькие ежедневные радости улучшают жизнь в целом.

Икигай - это долголетие?

Японцы - нация долгожителей. По данным японского Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, ожидаемая продолжительность жизни в стране составляет 87 лет для женщин и 81 - для мужчин.

Возможно, частично этому способствует философия икигай?

Писатель Дэн Бюттнер считает, что это именно так. Он объездил весь мир в поисках регионов, где живут долгожители, которые он называет "голубыми зонами".

И написал книгу с одноименным названием "Голубые зоны: Как жить дольше - советы долгожителей" (Blue Zones: Lessons on Living Longer from the People Who've Lived the Longest).

Одним из таких мест является остров Окинава, отдаленная южная префектура Японии, где живет больше всего долгожителей в мире.

Хотя диета, наверное, является основной причиной долголетия окинавцев, по мнению Бюттнера, икигай также играет важную роль.

Популярный японский "герлз-бенд" KBG84 выступает на острове Кохама в префектуре Окинава

"К старикам здесь относятся с большим уважением, и они чувствуют себя обязанными передать свою мудрость младшим поколением", - отмечает Бюттнер.

Служение обществу придает им цель в жизни.

По словам Бюттнера, идея икигай знакома не только жителям Окинавы.

"Долгожители других голубых зон мира, в частности Сардинии и полуострова Никоя, имеют похожую концепцию", - добавляет он.

Бюттнер предлагает составить три списка: ваши ценности, вещи, которые вы делаете с удовольствием, и вещи, которые вам хорошо удаются.

То, что находится на пересечении этих трех кругов, и является вашим икигай.

Впрочем, одного осознания недостаточно. У вас должно быть поле деятельности, поскольку икигай - это "цель в действии".

Икигай 92-летней Томи Менаки заключается в танце и пении вместе с другими членами своей группы KBG84, отмечает женщина в интервью Mainichi. Для других - это может быть работой.

Как найти свое икигай?

В культуре, в которой интересы команды ставят выше собственных, главной мотивацией работников является быть полезным для других, завоевывать благодарность и уважение коллег, говорит Тошимицу Сова, гендиректор консалтинговой компании Jinzai Kenkyusho.

Основательница рекрутинговой компании Probity Global Search Юко Такато работает с высококвалифицированными специалистами. Она говорит, что все они считают работу своим икигай, и все они имеют одну общую черту: они очень мотивированы и энергичны.

"Если вы хотите основать собственную компанию, но боитесь окунуться в неизвестное, пойдите и посмотрите на кого-то, кто занимается чем-то похожим", - советует Такато.

Когда вы увидите ваши планы в действии, вы почувствуете уверенность, что и вы сможете их реализовать.

Начать с малого

Это не означает, однако, что философия икигай требует работать тяжелее и дольше. Почти четверть японских рабочих работают сверхурочно 80 часов ежемесячно, часто с трагическими последствиями. Почти 2000 японцев ежегодно умирает от кароши - смертельного переутомления.

Икигай - это нечто иное. Это ощущение, что то, что вы делаете, меняет жизнь людей к лучшему.

Специалистов по управлению уже давно интересует, что заставляет людей находить смысл в своем деле.

Профессор менеджмента из Уортонской школы бизнеса Адам Грант считает важным фактором мотивации ощущение, что ваша работа влияет на благосостояние других, а также возможность видеть, как ваша работа улучшила жизнь других людей.

Этот принцип касается жизни в целом. Вместо того, чтобы бороться с голодом в мире, вы можете начать с малого и помочь нуждающимся, записавшись, например, в местную волонтерскую организацию.

Не только работа

Выход на пенсию часто приносит ощущение потери и пустоты. Это прежде всего касается тех, для кого икигай было сосредоточено исключительно на работе. А также спортсменов, чья карьера обычно длится недолго.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Завершение спортивной карьеры заставило японского чемпиона по легкой атлетике Дая Тамэсуэ переосмыслить роль работы в своей жизни

Японский легкоатлет Дай Тамэсуэ, который в 2012 году завершил спортивную карьеру, недавно отметил в интервью, что задал себе вопрос, чего он собственно хотел достичь, занимаясь спортом.

Его ответ был - изменить мысли людей. После выхода на пенсию он основал компанию, которая поддерживает спортивный бизнес.

История Тамэсуэ показывает, что икигай - достаточно гибкое понятие, которое позволяет адаптироваться к изменениям в жизни.

На концепцию икигай начинают обращать все больше внимания и в западном мире.

И не напрасно, ведь она помогает прожить более значимую и полноценную жизнь.

