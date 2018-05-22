Что нам дает способность мыслить гибко
В отличие от аналитического мышления, которое руководствуется логикой и последовательностью, способность мыслить гибко нужна в ситуациях, когда обычные стереотипные решения не работают.
Идея гибкости мышления, конечно, не нова. Но по мнению физика, сценариста и писателя Леонарда Млодинова, этим навыком стоит овладеть именно сейчас. В нестабильном мире, в котором мы живем сегодня, он нужен как никогда.
Книга Млодинова "Гибкое мышление в меняющемся мире" (Elastic: Flexible Thinking in a Constantly Changing World) описывает навыки, которые помогают развить такой тип мышления.
Он предполагает способность перевернуть мысли вверх дном, в отличие от традиционного мышления, основанного на логике и анализе.
Эти мыслительные процессы включают неофилию (увлечение всем новым), шизотипическое (странное) поведение, богатое воображение, генерирование идей и нестандартные решения.
Как объясняет исследователь, гибкое мышление нужно не только представителям творческих профессий, но и каждому из нас. Это навык, которому можно научиться и который нужно постоянно оттачивать.
"Каждый, кто хочет выжить и преуспеть в нашем меняющемся мире, должен стать антикризисным менеджером, - говорит он. - К счастью, это умение встроено в наш мозг".
Исследователь уверен, что мы имеем целый спектр мышления.
"Логическо-аналитическое мышление необходимо для решения проблем, с которыми мы уже сталкивались ранее. Потребность в гибком мышлении возникает, когда обстоятельства меняются, и вы имеете дело с чем-то новым. В таком случае обычные методы не помогают".
Млодинов приводит примеры компаний Uber и Google, которые были созданы и функционируют именно благодаря гибкому мышлению.
Что общего у Леонардо да Винчи и изобретателей Pokemon Go? Они мыслят гибко. Это умение совместить несовместимое, пробовать новые вещи и не бояться провала.
Во время работы над "Тайной вечерей" да Винчи надолго отрывался от живописи, чтобы восстановить свои творческие силы, что обычно очень раздражало его патронов.
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В своей книге Млодинов отмечает, что разработчики Pokemon Go нарушили стереотип, что геймеры только "сидят и играют". Вместо этого они "использовали имеющиеся технологии по-новому и изменили ход мышления разработчиков игр".
"В современных компаниях - часто это технические стартапы - вы можете увидеть людей, которые валяются на диванах и буквально плюют в потолок", - добавляет Млодинов.
"Как правило, у них нет менеджеров, которые бы укоряли их за леность, поскольку руководство компании понимает, что это время чрезвычайно важно для вынашивания и обдумывания новых идей".
Для тренировки гибкого мышления Млодинов предлагает в течение дня найти время, чтобы просто помечтать, пообщаться с незнакомыми людьми, которые не входят в ваш привычный социальный круг.
Он также советует познакомиться с искусством, которое выходит за пределы вашей зоны комфорта, и прежде чем опровергать аргументы оппонента, внимательно выслушать идеи или концепции, с которыми вы абсолютно не согласны.
Олли Каммингс, главный исполнительный директор международной онлайн-платформы Nurole, которая занимается подбором персонала на руководящие должности, отмечает, что сейчас существует большой спрос на специалистов с гибким мышлением.
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"Мы наблюдаем две тенденции на рынке труда. Одна касается когнитивного разнообразия. Работодатели все больше заинтересованы в работниках, которые мыслят нестандартно", - объясняет специалист.
"Вторая тенденция - это потребность в специалистах, которые разбираются в цифровых технологиях".
Негативное пространство
Эти навыки хорошо известны Люси Пайпер, креативному директору в международной компании Intrepid Travel. До этого она работала в разных областях, в частности, киноиндустрии, рекламе, копирайтинге и других.
"Сейчас я занимаюсь разработкой бренда и возглавляю несколько проектов", - рассказывает женщина.
"Я постоянно выталкиваю себя из зоны комфорта, - говорит она. - Мой личный девиз - непрерывное стремление к совершенству".
"Я часто делаю вещи под влиянием момента. Недавно, например, я снова начала брать уроки игры на гитаре и пианино. Я стараюсь тренировать мышцы, которые я некоторое время мало задействовала".
Она рассказывает, что в своем напряженном графике ежедневно находит время для сфокусированных мыслей. Она называет это "негативным пространством". Это художественный термин, означающий пространство вокруг главного объекта на изображении.
"Я прочитала о пользе такой практики для работы и начала применять ее", - добавляет Пайпер.
Впрочем, как отмечает Леонард Млодинов, гибкое мышление - не панацея от всех проблем.
Мы должны осознавать необходимость как аналитического, так и творческого подхода к решению различных жизненных ситуаций.
Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital
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