Что нам дает способность мыслить гибко

В отличие от аналитического мышления, которое руководствуется логикой и последовательностью, способность мыслить гибко нужна в ситуациях, когда обычные стереотипные решения не работают.

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Идея гибкости мышления, конечно, не нова. Но по мнению физика, сценариста и писателя Леонарда Млодинова, этим навыком стоит овладеть именно сейчас. В нестабильном мире, в котором мы живем сегодня, он нужен как никогда.

Книга Млодинова "Гибкое мышление в меняющемся мире" (Elastic: Flexible Thinking in a Constantly Changing World) описывает навыки, которые помогают развить такой тип мышления.

Он предполагает способность перевернуть мысли вверх дном, в отличие от традиционного мышления, основанного на логике и анализе.

Эти мыслительные процессы включают неофилию (увлечение всем новым), шизотипическое (странное) поведение, богатое воображение, генерирование идей и нестандартные решения.

Ваше мышление гибкое, если вы: умеете отказаться от "удобной" идеи,

принимаете неоднозначность и противоречивость мира,

видите дальше стереотипов,

формулируете привычные вопросы иначе,

подвергаете сомнению укоренившиеся предположения,

полагаетесь как на воображение, так и на логику,

готовы экспериментировать,

терпимо относитесь к проигрышу,

способны генерировать и объединять разные идеи Источник: "Гибкое мышление в меняющемся мире"

Как объясняет исследователь, гибкое мышление нужно не только представителям творческих профессий, но и каждому из нас. Это навык, которому можно научиться и который нужно постоянно оттачивать.

"Каждый, кто хочет выжить и преуспеть в нашем меняющемся мире, должен стать антикризисным менеджером, - говорит он. - К счастью, это умение встроено в наш мозг".

Исследователь уверен, что мы имеем целый спектр мышления.

"Логическо-аналитическое мышление необходимо для решения проблем, с которыми мы уже сталкивались ранее. Потребность в гибком мышлении возникает, когда обстоятельства меняются, и вы имеете дело с чем-то новым. В таком случае обычные методы не помогают".

Млодинов приводит примеры компаний Uber и Google, которые были созданы и функционируют именно благодаря гибкому мышлению.

Что общего у Леонардо да Винчи и изобретателей Pokemon Go? Они мыслят гибко. Это умение совместить несовместимое, пробовать новые вещи и не бояться провала.

Во время работы над "Тайной вечерей" да Винчи надолго отрывался от живописи, чтобы восстановить свои творческие силы, что обычно очень раздражало его патронов.

В своей книге Млодинов отмечает, что разработчики Pokemon Go нарушили стереотип, что геймеры только "сидят и играют". Вместо этого они "использовали имеющиеся технологии по-новому и изменили ход мышления разработчиков игр".

"В современных компаниях - часто это технические стартапы - вы можете увидеть людей, которые валяются на диванах и буквально плюют в потолок", - добавляет Млодинов.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Мечты наяву - полезная практика для тренировки гибкого мышления

"Как правило, у них нет менеджеров, которые бы укоряли их за леность, поскольку руководство компании понимает, что это время чрезвычайно важно для вынашивания и обдумывания новых идей".

Для тренировки гибкого мышления Млодинов предлагает в течение дня найти время, чтобы просто помечтать, пообщаться с незнакомыми людьми, которые не входят в ваш привычный социальный круг.

Он также советует познакомиться с искусством, которое выходит за пределы вашей зоны комфорта, и прежде чем опровергать аргументы оппонента, внимательно выслушать идеи или концепции, с которыми вы абсолютно не согласны.

Олли Каммингс, главный исполнительный директор международной онлайн-платформы Nurole, которая занимается подбором персонала на руководящие должности, отмечает, что сейчас существует большой спрос на специалистов с гибким мышлением.

"Мы наблюдаем две тенденции на рынке труда. Одна касается когнитивного разнообразия. Работодатели все больше заинтересованы в работниках, которые мыслят нестандартно", - объясняет специалист.

"Вторая тенденция - это потребность в специалистах, которые разбираются в цифровых технологиях".

Негативное пространство

Эти навыки хорошо известны Люси Пайпер, креативному директору в международной компании Intrepid Travel. До этого она работала в разных областях, в частности, киноиндустрии, рекламе, копирайтинге и других.

"Сейчас я занимаюсь разработкой бренда и возглавляю несколько проектов", - рассказывает женщина.

"Я постоянно выталкиваю себя из зоны комфорта, - говорит она. - Мой личный девиз - непрерывное стремление к совершенству".

Копірайт зображення Griesham Taan Image caption Писатель, физик и сценарист Леонард Млодинов считает, что гибкое мышление поможет нам ориентироваться в меняющемся мире

"Я часто делаю вещи под влиянием момента. Недавно, например, я снова начала брать уроки игры на гитаре и пианино. Я стараюсь тренировать мышцы, которые я некоторое время мало задействовала".

Она рассказывает, что в своем напряженном графике ежедневно находит время для сфокусированных мыслей. Она называет это "негативным пространством". Это художественный термин, означающий пространство вокруг главного объекта на изображении.

"Я прочитала о пользе такой практики для работы и начала применять ее", - добавляет Пайпер.

Впрочем, как отмечает Леонард Млодинов, гибкое мышление - не панацея от всех проблем.

Мы должны осознавать необходимость как аналитического, так и творческого подхода к решению различных жизненных ситуаций.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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