Кровь, ваниль, виагра: неожиданные вещи, которые дороже золота

Драгоценные металлы больше не являются единственным мерилом ценности. Многие вещи в нашем повседневном быту стоят дороже золота или серебра.

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В следующий раз, когда будете пробовать йогурт или мороженое, присмотритесь к крошечным темным вкраплениям в них.

Это - семена ванили, которые получают из высушенных и ферментированных специальным образом стручков трех видов ванильных орхидей, растущих в тропических низменностях.

Насыщенный сладковатый аромат пряности используют в пирожных, кремах, шоколаде и разнообразных десертах.

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Семена ванили стоят дороже, чем кусок серебра такого же веса.

Да, вы не ошиблись. Приправа, изготовленная из стручков, нередко с высушенными дождевыми червями внутри, стоит дороже, чем блестящий драгоценный металл.

Тот самый, который так любили пираты и который теперь используют в производстве ювелирных украшений, электроники и медицинских приборов.

Ваниль

Цена ванили уже второй раз с 2017 года достигла рекордной отметки в 600 долларов США. Это произошло после того, как циклоны повредили большую часть плантаций на Мадагаскаре, откуда происходит три четверти всего импорта ванили в мире.

Для сравнения, стоимость серебра сейчас составляет 538 долларов за кг.

Цену на пряность поддерживает и высокий спрос на нее, что заставляет некоторых производителей мороженого сокращать или вообще отказываться от производства продукции с ее вкусом.

Впрочем, ваниль - далеко не единственный повседневный продукт, который стоит дороже серебра.

Ниже - о некоторых других вещах, которые совершенно неожиданно оказались более ценными, чем драгоценный металл.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спрос способствовал такому скачку цен на ваниль, что некоторым производителям мороженого приходится отказываться от этого вкуса

Шафран

Одной из самых дорогих пряностей в мире является шафран, который собирают вручную, извлекая только шесть тонких нитей с каждого цветка растения.

Чтобы получить килограмм ароматных золотистых нитей, которые так ценят шеф-повара, нужно около 150 тысяч цветов. Часы кропотливой работы сборщиков пряностей, а также время, необходимое для сушки и ферментации шафрана, делают его цену заоблачной.

В магазинах шафран продают по цене от 5 до 25 долларов за грамм, в зависимости от его происхождения. По некоторым оценкам, средняя рыночная цена составляет где-то от 2 до 15 тысяч долларов за килограмм.

Последние исследования также показывают, что шафран может лечить депрессию, защищать сетчатку глаза и способствовать похудению.

Неудивительно, что шафран часто пытаются подделать. За ценную пряность выдают окрашенные шелковые нити, нити из свеклы или части других растений.

Количество шафрана, который экспортируют только из одной Испании, намного превышает официальный объем производства пряности во всем мире.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отбор тонких нитей из цветков шафрана - кропотливая и непростая работа

Человеческая кровь

В теле взрослого человека - примерно 4-5 литров крови. Кровь имеет жизненное значение для организма - потеря всего 1-1,5 литра крови является смертельной. Так что наша собственная кровь чрезвычайно ценна, но если нам нужно приобрести чужую кровь, какова будет ее цена?

В зависимости от страны, примерно пол-литра человеческой крови может стоить 375 долларов. Это - 833 доллара за кг, то есть почти вдвое дороже серебра.

Если вам нужно получить определенный тип клеток, цена может быть ниже - в Великобритании эритроциты стоят примерно 370 долларов за кг.

Но цена на кровяные клетки, которые были заморожены и сохранены, а затем разморожены и промыты, может достигать 2400 долларов, что почти в 4,5 раза дороже серебра.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Потеря всего 1-1,5 литра крови является смертельной

Нехватка доноров крови, а также множество анализов, которые должен сдать пациент перед переливанием крови, повышают ее стоимость.

Конечно, для тех, чью жизнь спасла кровь другого человека, это - небольшая цена.

Кофе

Покупая латте в Лондоне, американо в Нью-Йорке или в модной кофейне любого другого города, вы, конечно, не раз возмущались баснословной цене напитка.

Впрочем, не весь кофе производят одинаково. И стоимость некоторых видов действительно превышает стоимость серебра.

Например, копи-лувак - разновидность кофе, который получают из фекалий малайских пальмовых куниц, после того как они попробовали плоды кофейного дерева.

Уникальный вкус кофейным зернам придают ферменты и бактерии желудочно-кишечного тракта животного.

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Если зерна собирают из фекалий диких животных, цена на копи-лувак может достигать 660 долларов за кг.

Впрочем, популярность напитка вызывает обеспокоенность среди защитников животных.

Даже сам Тони Уайлд, человек, познакомивший Запад с этим кофе, призывает прекратить торговлю им из-за браконьерства и ужасных условий, в которых держат животных.

Не меньше смущает и тот факт, что, по мнению некоторых специалистов, вкусовые качества кофе копи-лувак не слишком отличаются от обычных сортов.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Самый дорогой кофе в мире стоит 1800 долларов за килограмм

Несмотря на безумно завышенную цену, копи-лувак - не самый дорогой кофе в мире.

Это звание принадлежит сорту "блэк айвори". Его производят из кофейных зерен, пропущенных через пищеварительный тракт азиатского слона. Килограмм "блэк айвори" стоит около 1800 долларов.

Любители чая также не будут разочарованы. Среди сортов чая есть такие, которые могут заметно облегчить кошелек, например, черный чай Да Хун Пао (разновидность улуна), который выращивают в китайской провинции Фуцзянь.

Впрочем, попробовать оригинальный Да Хун Пао вряд ли удастся, поскольку его выращивают лишь на нескольких кустах в горах Уи, возраст которых насчитывает около 350 лет.

Да Хун Пао, который продают в Китае, это - молодое поколение растений, которые произошли от этих кустов и которые выращивают в той же климатической зоне.

В 2002 году 20 г чая Да Хун Пао продали за 28 250 долларов. То есть, цена за килограмм составила бы более 1,4 млн долларов.

Последний урожай с оригинальных кустов собрали в 2005 году. И, следовательно, несколько граммов настоящего Да Хун Пао, осевших в частных коллекциях, будут стоить все дороже.

Виагра

Говорят, любовь не купишь за деньги, но краткий миг счастья - по крайней мере, в виде маленькой голубой таблетки - вполне возможен.

Виагру разработала в 1989 году фармацевтическая компания Pfizer для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, но в ходе тестирования ученые заметили необычный побочный эффект.

Через девять лет препарат был лицензирован как средство от эректильной дисфункции у мужчин, и он быстро стал одним из крупнейших источников прибыли компании.

В пик продаж препарата в 2012 году виагра принесла компании 2 млрд долл.

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В начале этого года Pfizer объявила о повышении цены на препарат на 39% по сравнению с январем 2017 года. Как сообщает The Financial Times, цена на 100 мг таблетку выросла с 57,94 до 80,82 доллара.

Компания уже начала производить более дешевый дженерик в виде белых таблеток и подписала соглашение, которое позволит и другим фирмам производить аналог виагры.

Конечно, виагра не самый дорогой медицинский препарат. Некоторые лекарства от редких генетических заболеваний могут стоить десятки тысяч за месячный курс.

Один препарат для лечения паразита, который вызывает токсоплазмоз, стоит 750 долларов за одну таблетку (хотя такая цена вызывает всеобщее возмущение).

Фармацевтические компании, производящие такие дорогие лекарственные средства, утверждают, что их цена покрывает огромные инвестиции, которые они вкладывают в исследования, разработку и тестирование препаратов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В начале 2018 года компания Pfizer объявила о повышении цены на маленькие голубые таблетки в США

Мазь от герпеса

Хотя высокие цены обычно устанавливают на препараты, которые отпускают по рецепту, некоторые лекарства в свободной продаже также могут стоить немало.

Проблему заоблачных цен на медицинские препараты, которые пользуются спросом, осветили дерматологи из Техасского университета в Остине, опубликовавшие статью на эту тему в журнале дерматологии.

Исследователи сравнили цены на лекарства с товарами класса люкс, например, айфонами и золотом, и получили неожиданные результаты.

Возьмите, к примеру, "Зовиракс", мазь от герпеса, двухграммовый тюбик которой в Великобритании стоит 6,75 долл. То есть, цена за 1 кг лекарственного средства составляет 3375 долларов.

А вот в США, из-за особенностей американской системы медицинского страхования, цена на мазь по рецепту составляет впечатляющие 168 тысяч долларов за кг - что в четыре раза дороже золота.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мазь для лечения герпеса может стоить в 400 раз дороже серебра

Крем для лица

Еще один огромный бизнес - индустрия красоты. Ежегодный объем мирового рынка косметики составляет более 532 млрд долларов.

Пытаясь остановить время, потребители не жалеют денег на баночки и тюбики с кремами, декоративную косметику и средства для ухода за волосами.

Хотя любая косметика оставляет заметный след на вашем бюджете, некоторые средства превышают все самые смелые предположения.

Например, один из самых дорогих кремов в мире - Creme de la Mer, 30 мл которого стоят 162 доллара, а пол-литра - 2057 долларов.

Сначала крем изготавливали из отвара ферментированных морских водорослей, теперь окончательный состав косметического средства хранят в строгом секрете.

Однако даже этот знаменитый крем выглядит дешевкой по сравнению с другим средством для увлажнения кожи - RéVive Intensity Crème Luster, цена которого составляет 7988 долларов за кг.

"Передовые технологии и масштабные научные исследования, стоящие за нашей продукцией, объясняют высокие цены на нее", - оправдываются в компании RéVive.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хотя многие женщины бесконечно верят в чудодейственную силу увлажняющего крема, носить серебряную маску было бы точно дешевле, чем пользоваться некоторыми из них

Чернила для принтера

Замена картриджа для принтера, в зависимости от типа, может стоить от 8 до 27 долларов.

Черный картридж для струйного принтера одного из крупнейших производителей стоит 23 доллара за всего за 4 мл чернил, которых хватит на печать около 200 листов.

Как утверждают сами производители, таким образом они пытаются компенсировать убытки, которые неизбежно несут от продаж принтеров, а также покрыть расходы на разработку новых технологий.

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Но откройте картридж и вы увидите, что большую часть пространства внутри занимает губка для хранения и распределения чернил.

Поэтому, заплатив 1733 доллара за кг чернил, вы могли бы с таким же успехом печатать тексты чистым серебром.

Противоядие

Если вас укусила змея или скорпион, вас наверняка будет беспокоить не стоимость противоядия, а возможность получить его как можно быстрее.

Впрочем, сыворотка с антидотом является одной из самых дорогих жидкостей в мире. Одна ампула этого вещества в США может стоить от 7900 до 39000 долларов.

До недавнего времени ампула с антидотом от укуса гремучей змеи стоила до 57 тысяч долларов.

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В одном флаконе содержится около 10 мл сыворотки. Процесс ее производства является одновременно и сложным, и опасным. Яд, полученный от живой змеи или скорпиона, вводят животным, овцам или лошадям, а затем извлекают из их крови антитела.

Спрос на антидоты также относительно невысок. От укусов змей ежегодно в США страдают около 7-8 тысяч человек, хотя в других частях мира, например, в Африке и Южной Америке, эта цифра намного выше.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Доение" гадюки вида Куфия Поупа

Однако ни один из этих факторов не объясняет столь высокую цену на антидот, считает Лесли Боер, основательница и директор Института VIPER при Университете Аризоны, который занимается разработками новых сывороток-антидотов.

Исследовательница выяснила, что производство одной ампулы с противоядием, цена которой составляет 14 тысяч долларов США, на самом деле стоит всего 14 долларов, что составляет 0,1% от конечной стоимости.

Клинические испытания, судебные расходы, лицензирование и различные сборы, конечно, повышают цену на препарат, но большая часть его стоимости связана с "особенностями финансирования системы здравоохранения в США".

Килограмм антидота во флаконе стоимостью 14 тысяч долларов будет стоить примерно 1,4 млн долларов.

Учитывая то, что в некоторых серьезных случаях пациенту придется ввести две ампулы противоядия, стоит быть очень внимательным в местах, населенных ядовитыми животными.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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