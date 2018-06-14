Почему у современных женщин меняется тембр голоса?

Исследования показывают, что в последние несколько десятилетий жительницы западных стран в целом начали разговаривать более низким голосом, чем их мамы или бабушки. Свидетельствует ли это об изменениях гендерных ролей в обществе? И действительно ли голос влияет на наш социальный статус?

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Если вы послушаете записи радиопередач 1940-1950 годов, то сразу обратите внимание на то, насколько иначе тогда говорили люди.

Наиболее заметное отличие - произношение, интонация. Язык - это не нечто застывшее, он развивается, пытаясь соответствовать запросам своего времени.

Например, в Британии сейчас очень немногие говорят с так называемым нормативным произношением - "received pronunciation". Даже королева Елизавета II утратила некоторые стеклянные нотки в гласных, свойственные ее голосу в молодости.

Считается, что это результат перемен, которые произошли в британском обществе, в его иерархии, в его классовой структуре - лингвистически все перемешалось, и это достигло даже уровня Ее Величества.

Однако отличия есть не только в произношении. Перемены в обществе отразились и на том, как звучат голоса: у современных женщин они гораздо ниже, чем у их матерей и бабушек - как полагают исследователи, из-за меняющейся динамики влиятельности мужчин и женщин.

Сесилия Пембертон из Университета Южной Австралии изучила голоса двух групп австралийских женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Она и ее коллеги сравнили записи разговаривающих женщин, сделанные в 1945 году, с более поздними записями начала 1990-х.

Исследователи обнаружили, что за пять десятилетий основная частота понизилась на 23 Гц - от средних 229 Гц (примерно ля диез малой октавы) до 206 Гц (примерно соль диез). Такую разницу легко услышать.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывший британский премьер-министр Маргарет Тэтчер специально занималась с педагогом по голосу, чтобы научиться звучать более авторитетно

Исследователи скрупулезно отобрали образцы записанной речи, учтя разные демографические факторы: например, все женщины были студентками университета и никто из них не курил.

Кроме того, было принято во внимание, что женщины из 90-х могли принимать противозачаточные таблетки, что ведет к гормональным сдвигам и способно изменить голос. Таких женщин исключили из исследования, однако и после этого его результаты остались прежними.

По мнению ученых, перемены в высоте женского голоса отражают более заметную роль в обществе, которую сейчас играют женщины. Разговаривать более низким голосом они стремятся, чтобы подчеркнуть свой авторитет и лидерство на работе.

Известно, что бывший британский премьер-министр Маргарет Тэтчер специально занималась с педагогом по голосу, чтобы научиться звучать более авторитетно. Ей удалось понизить частоту своего голоса аж на 60 Гц, что просто удивительно.

И хотя большинство наших современников вряд ли пустится во все тяжкие только для того, чтобы звучать иначе, последние исследования показывают: все мы самопроизвольно меняем высоту голоса, когда хотим подчеркнуть свой статус.

В одном из экспериментов Джой Чен из Университета Иллинойса попросила участников, разбитых на группы из 4-8 человек, выполнить необычное задание, где среди прочего надо было выстроить по важности предметы, необходимые астронавту, потерпевшему аварию на Луне.

А в конце эксперимента она попросила каждого участника (в разговоре один на один) выстроить по влиятельности и лидерским качествам членов своей группы.

Эти разговоры она записала, и на записи очевидно, что большинство изменяло высоту своего голоса в первые же минуты беседы, и по этим переменам можно было спрогнозировать их рейтинг внутри группы.

Это выглядело справедливым и для мужчин, и для женщин: те, кто понижал голос, в итоге пользовались большим уважением внутри своей группы и воспринимались как лидеры.

Те же, кто повышал частоту своего голоса, воспринимались как более послушные, их статус был ниже.

"Уже по первым минутам разговора вы могли спрогнозировать, что происходит внутри группы с точки зрения ее иерархии", - рассказывает Чен.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие животные (например, самцы лягушек) понижают голос, чтобы подчеркнуть свое доминирование

Как подчеркивает Джой Чен, в дикой природе это обычная тактика. Многие приматы - от макак-резусов до шимпанзе - стремятся звучать ниже во время ссор. "Это как сигнал другим: они готовы сражаться, защищать свою территорию и ресурсы и утвердить свой статус".

Примерно то же самое можно сказать и о людях, старающихся говорить низким голосом. "Их рассматривали как лидеров, навязывающих коллективу свою волю, они пользовались большим влиянием и принимали решения от имени группы".

Результаты исследования Чен подкрепляют гипотезу Пембертон о том, что перемены в звучании голоса австралийских женщин связаны с достижениями в борьбе за гендерное равноправие - и эта тенденция также отмечена в Швеции, США и Канаде.

По-видимому, женщины, сознательно или бессознательно, приспосабливают свой голос к тем новым возможностям, которые сегодня открываются перед ними.

В этом смысле интересно сравнить ситуацию в странах с разными культурами. Например, женщины в Нидерландах как правило говорят более низким голосом, чем японки. И это может быть связано с преобладающими гендерными стереотипами в японском обществе (неравенство полов в Японии также отражается на разрыве между мужчинами и женщинами в оплате труда).

Однако, как подчеркивает Чен, такие перемены, хоть и выглядят позитивно, не всегда идут на пользу самим женщинам - даже в тех странах, где их более низкий голос воспринимается как нечто обычное.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Речи Хиллари Клинтон критиковали то за чрезмерную эмоциональность, то, наоборот, за "пресность"

"Хотя более низкие голоса - как и другие признаки напористого поведения - в итоге сигнализируют о власти и авторитете, которыми обладает женщина (как и мужчина), нежелательным побочным эффектом может стать то, что такая женщина станет вызывать меньше симпатии", - говорит она.

Чен ссылается на исследование, показавшее, что обладательниц более низких голосов находят менее сексуально привлекательными и менее склонными договариваться.

В этом смысле это еще один пример двойных стандартов, с которыми женщины сталкиваются на рабочем месте: те же качества, за которые хвалят и уважают мужчин, у женщин часто рассматриваются как нечто негативное.

Достаточно вспомнить, как писали в СМИ о Хиллари Клинтон: то она разговаривает визгливым голосом, то слишком холодна и неэмоциональна…

Да, возможно, более низкие голоса - это слышимый признак прогресса, но нам еще предстоит пройти длинный путь, прежде чем общество окончательно избавится от всех гендерных предрассудков.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.