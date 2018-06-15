Кто сыграет в финале ЧМ-2018? Версия бизнес-аналитиков

Поход в букмекерскую контору в определенной степени напоминает игру на фондовой бирже. Как с математической точностью вычислить результаты мундиаля-2018, поделились несколько финансовых аналитиков.

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С тихим мяуканьем белый кот по имени Ахилл лениво смотрит на две миски с кормом, украшенные национальными флагами России и Саудовской Аравии.

В последние недели пищевые предпочтения этого ничем непримечательного котика, живущего в подвале Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, привлекли значительное внимание в мире.

Дело в том, что Ахилл - официальный оракул Чемпионата мира по футболу 2018 года, он будет предсказывать победителя в каждом матче, выбирая между двумя мисками с едой.

Как рассказывают кураторы музея, Ахилл имеет хороший опыт в прогнозировании футбольных результатов. В прошлом году он довольно успешно называл победителей матчей в Кубке Конфедерации.

Животные-оракулы

Ахилл - последний в ряду животных-оракулов, которые пытались прогнозировать результаты последних чемпионатов мира.

Во время ЧМ-2010 в Южной Африке эту почетную роль исполнял осьминог Пауль, еоторый правильно угадал победителей 11 из 13 матчей с участием сборной Германии. Пауля показывали в прямом эфире на национальном немецком телевидении.

Результаты матчей мундиаля в Бразилии предсказывали сразу несколько животных с мистическими способностями: кенгуру, морские свинки и верблюды.

Впрочем, далеко не все полагаются на интуицию животных-оракулов. Вычисляя вероятность выигрыша той или иной сборной, букмекеры применяют математический подход.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глухой кот Ахилл раньше ловил мышей в подвале Эрмитажа, теперь же он - официальный предсказатель результатов ЧМ-2018

Они принимают во внимание не только прежний уровень игры команды, но и такие показатели, как физическая форма игроков и травмы.

По данным букмекерской конторы Paddy Power, сейчас фаворитами мундиаля-2018 являются Бразилия 4/1 и Германия 5/1.

Другие обращаются к сложным статистическим моделям, с помощью которых банки прогнозируют рост цен на нефть или колебания на фондовом рынке.

И, как отмечают многие специалисты, предсказать результаты фантастического мастерства Роналдо, Месси или Руни гораздо легче, чем отслеживать рост и падение акций на бирже.

"Мы имеем достаточно информации о Чемпионате мира, поскольку ФИФА заранее выкладывает расписание матчей, правила турнира и рейтинги команд", - говорит Майкл Боллинджер, глава департамента инвестиционного банка UBS, отвечающий за размещение активов на развивающихся рынках.

С помощью финансовых алгоритмов, которые он применяет ежедневно, Боллинджер решил предусмотреть победителей нынешнего турнира.

"Итак, у нас гораздо больше исходных данных для прогнозирования, чем когда мы оцениваем инвестиционные рынки", - добавляет он.

Боллинджер изучил сотни переменных, которые могут повлиять на результат футбольного матча. Проверяя эффективность своей модели на результатах пяти последних чемпионатов мира по футболу, он обнаружил, что существенными являются только четыре фактора.

Во-первых, это место сборной в рейтинге Эло, который учитывает относительное мастерство каждой команды, а также результаты игр последних 12-18 месяцев на этапе квалификационных турниров.

Хотя финансовым инвесторам обычно рекомендуют не полагаться на прошлые показатели акции, в футболе все иначе. Участие и победы в предыдущих Кубках мира играют большую роль в предвидении будущих фаворитов.

"Бразилия, Германия, Италия и Уругвай сыграли в большинстве турниров и выиграли", - говорит Боллинджер.

"Они умеют выигрывать на чемпионатах такого уровня, к тому же веру в свои силы у нынешних игроков подпитывают прошлые победы бывших футболистов их сборных".

Копірайт зображення Getty Images Image caption На Чемпионате мира 2018 года 32 команды сыграют в 63 матчах

В своей модели Боллинджер учитывает некоторые другие факторы, например, игру на своем поле. Команды, которые играют на родном стадионе, как правило, показывают лучший результат, не в последнюю очередь благодаря поддержке своих фанатов.

Боллинджер закладывает в алгоритм и элемент непредсказуемости, ведь в спорте, как и в жизни, может случиться что угодно. Фавориты не всегда выигрывают, а слабая команда может вдруг выбиться в лидеры.

Таким образом, для прогнозирования результатов 10 тысяч турниров модель Боллинджера учитывает рейтинг команды, результативность в прошлом, недавние матчи и психологические преимущества игры на родном поле.

Он также добавляет элемент случайности, чтобы учесть вероятность неожиданных результатов.

И подсчитывает, сколько раз каждая из 32 сборных выигрывала кубок, выходила в полуфинал или покидала чемпионат на этапе групповых матчей.

Фаворитами нынешнего чемпионата, которые, вероятно, встретятся в финале, его модель показала Германию и Бразилию.

Предсказать непредсказуемое

Идея, что фактор случайности может сделать прогнозы более точными, на первый взгляд кажется нелогичной. Однако в турнирах постоянно случаются непредсказуемые вещи.

Кто, например, мог предположить, что нападающий Уругвая Луис Суарес укусит игрока итальянской сборной за плечо во время матча группового этапа на чемпионате мира 2014 года?

Суареса дисквалифицировали на девять матчей, что, по мнению многих, сыграло роль в том, что Уругвай вылетел из чемпионата уже в следующем раунде.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Предсказания осьминога Пауля в Чемпионате мира 2010 года были одними из самых точных

Непредвиденные события и поведение темпераментных игроков могут заметно повлиять на результаты. Нервы перед игрой, психологическое давление во время матча, проблемы дома могут превратить в неудачников даже команду суперзвезд.

"Психологический настрой игроков будет играть огромную роль в успехах или неудачах команд на чемпионате этим летом", - отмечает Дженнифер Камминг, спортивный психолог из Бирмингемского университета. Это и становится случайным фактором, который довольно трудно предсказать.

"В среднем около 86% результата матча между двумя командами являются случайными", - говорит Андреас Хойер, профессор кафедры моделирования сложных систем из мюнстерского университета, изучающий прогнозирование в футболе.

"Если бы игроки были роботами с одинаковым уровнем мастерства, то шансы на победу определялись бы совершенно произвольно. Но имея точные данные, результат матча можно предвидеть".

"Впрочем, причины заметно усложняют прогнозы", - добавляет он.

Хойер вспоминает хорошо известный в психологии феномен - страх потери, который впервые определил лауреат Нобелевской премии психолог Даниэль Канеман.

По теории Канемана, люди переживают потерю гораздо труднее, чем получение определенной вещи, и страх потери обычно приносит большие убытки. Этот феномен, очевидно, играет важную роль в матчах, на 80-й минуте которых счет - 0:0.

Копірайт зображення Matthias Hangst Image caption Дисквалификация нападающего уругвайской сборной Луиса Суареса после инцидента с укусом другого игрока, несомненно, сыграла роль в проигрыше Уругвая

"В последние 10 минут матча, как правило, забивают гораздо меньше голов, чем можно было ожидать статистически", - отмечает Хойер.

"Активность команд снижается, так как они занимают оборонительную позицию, не желая рисковать. Ничья кажется лучше опцией, чем риск не получить ни одного очка".

С другой стороны, ничья не может быть желаемым результатом, поскольку за победу команда могла бы получить три очка. Впрочем, как футболисты, так и тренеры, очевидно, предпочитают не рисковать, прежде всего, на первых этапах таких турниров, как Чемпионат мира.

"Такое поведение выглядит нерациональным, - добавляет Хойер, - но люди стараются избегать потерь".

Футболисты нередко допускают и другие психологические ошибки. Например, команда может упорно не менять проигрышную стратегию игры из-за того, что она уже потратила на нее время и силы.

Подобные проблемы постоянно возникают в процессе принятия бизнес-решений. Тот, кто понимает, когда наши инстинкты стоит проигнорировать и рискнуть, обычно и выигрывает, говорит Хойер.

Еще одну модель для прогнозирования результатов мундиаля предлагает профессор Стив Бегг, специалист по принятию решений и анализу рисков из Университета Аделаиды в Австралии.

Он применяет так называемую "симуляцию Монте-Карло", разработанную учеными Манхэттенского проекта (кодовое название американской программы разработки ядерного оружия. - Ред.).

С помощью этого метода, который используют для вычисления случайных процессов, исследователь попытался рассчитать, как физическая форма каждой команды может измениться во время турнира.

Он провел 100 тысяч симуляций возможных результатов 63 матчей чемпионата.

"Неопределенность имеет решающее значение для прогнозирования хода турнира. Вероятность - субъективна и зависит от информации, которой вы владеете. Но очень важно, чтобы эта информация, как и ваше отношение, были объективными".

Боллинджер также отмечает, что эмоциональную составляющую, как бы вам не хотелось, чтобы ваша команда выиграла, надо вывести из математических расчетов.

"А инвесторы могли бы многому поучиться у успешных футболистов, - добавляет Боллинджер, который проводил свои футбольные симуляции, задерживаясь допоздна на работе. - Ловкость, равновесие и спокойствие - я постараюсь использовать эти качества при работе с клиентами".

Так кто же станет победителем Чемпионата мира-2018? По данным влиятельного аналитика в мире финансов, компании UBS, главный трофей турнира получит Германия.

Тогда как Beggs прогнозирует, что чемпионом станет Бразилия.

А тем, кто собирается делать ставки на результаты мундиаля, следует учесть еще одну альтернативу букмекерам.

Как свидетельствует исследование 2007 года, национальные фондовые рынки достаточно чутко реагируют на результаты Чемпионата мира.

Исследователи из Норвежской школы менеджмента обнаружили, что если национальная сборная проигрывает Кубок мира, цены на акции на следующий день могут упасть на целых 49 пунктов.

...А можно и просто взять отгул и насладиться праздником футбола.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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