Сладкое безделье: почему нам следует работать меньше

Научиться "активно отдыхать" - гораздо сложнее, чем кажется, но существуют веские причины развить этот навык.

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Когда я переехала из Вашингтона в Рим, больше всего меня поразили не древние колонны и базилики, а неторопливая жизнь итальянцев.

Я видела пожилых женщин, которые выглядывали из окон, часами наблюдая за прохожими, или семьи, прогуливающиеся по вечернему городу. Люди останавливались на каждом шагу, чтобы поздравить знакомых.

Совершенно другой была и офисная жизнь. Здесь было не принято перехватывать сэндвичем за компьютером - в обеденный перерыв все выходили в ресторан, где заказывали полноценный обед.

Умение итальянцев ничего не делать - dolce far niente ( "сладкое безделье») - известное миру еще с XVII века, когда молодые европейские аристократы отправлялись в путешествия по Италии с целью образования.

Хотя после неторопливого обеденного перерыва, в ресторане или дома, итальянцы обычно возвращаются в офис, где могут работать до позднего вечера, это умение сочетать работу с отдыхом всегда поражало меня.

Сладкое безделье выглядит полной противоположностью современной догмы производительности: творческой, интеллектуальной или производственной.

Но пытаясь успеть все больше, мы вдруг замечаем, что непрерывная деятельность не повышает эффективность нашей работы. Скорее, наоборот.

Исследователи обнаруживают, что в конце 14-часового рабочего дня мы не только работаем гораздо хуже, но и вообще такой режим работы убивает творчество и познание.

Копірайт зображення Mira / Alamy Stock Photo Image caption По закону, граждане каждой страны ЕС должны иметь как минимум четыре недели оплачиваемого отпуска, в Италии к этому добавляют еще 10 праздничных дней

Со временем это приводит к физическим болезням - и, как ни парадоксально, к ощущению бесполезности всех наших усилий.

Представьте себе, что вам надо отжаться 10 000 раз. Быстрее было бы сделать это за один подход, но это невозможно.

Но если мы растянем отжимания на несколько недель и будем делать их между другими делами, достичь цели станет намного реальнее, говорит Джош Дэвис, автор "Двух замечательных часов" (Two Awesome Hours).

"Наш мозг в этом смысле очень похож на мышцу, - объясняет Дэвис. - Задайте ему неправильные условия, и он сделает очень мало. Но при правильных условиях мы можем справиться почти со всем".

Сделай или умри

Однако многие из нас считают, что мозг - это компьютер, способный к постоянной работе. Такой подход не только неэффективен, но и вреден.

"Когда организм умоляет об отдыхе, а вы нагружаете его до предела, он реагирует хроническим вялотекущим стрессом, который со временем может стать очень опасным".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Смерть от переутомления - распространенное явление в Японии, семьи пострадавших даже получают ежегодную государственную компенсацию в размере 20 тыс. долл. США

Продолжительный рабочий день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 40%, а также повышает риск инсульта и депрессии.

В Японии это даже привело к тревожной тенденции, которая получила название "кароши", или "смерть от переутомления".

Совет Франклина

Впрочем, некоторые из наиболее творческих и трудолюбивых людей в мире понимали важность отдыха.

"Работайте над чем-то одним, пока не завершите, - советовал художник и писатель Генри Миллер в своих 11 заповедях писателя. - Останавливайтесь в назначенное время! И не отказывайтесь от житейских радостей! Встречайтесь с друзьями, путешествуйте, выпейте, если вам это нужно".

Даже один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин, бесспорный образец трудолюбия, регулярно проводил некоторое время в праздности.

Он всегда имел двухчасовой перерыв на обед, а также свободный вечер и полноценный ночной сон.

И он много времени уделял любимым делам и общению с людьми.

Даже на мировом уровне нет четкой зависимости между производительностью и средней продолжительностью рабочего времени в стране.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Философ Бертран Рассел писал: "Американцам нужен отдых, но они не понимают этого».

Например, рабочая неделя американца в среднем на 4,6 часа дольше, чем у норвежца. Но ВВП на один отработанный час в Норвегии составляет 78,70 долл., Тогда как в США - 69,60 долл.

А итальянцы со своим "дольче фар ниенте" производят за час почти на 40% больше, чем Турция, хотя рабочая неделя в Италии длится в среднем 35,5 часа, а в Турции - 47,9 часа.

Италия практически догоняет Соединенное Королевство, где в среднем работают 36,5 часов в неделю.

Оказывается, все эти перерывы - совсем не напрасны.

Гениальная идея

Вообще 8-часовой рабочий день возник, когда работодатели выяснили, что сокращение рабочего времени имеет обратный эффект: вопреки ожиданиям, оно повысило производительность труда.

Во время индустриальной революции рабочий день длился от 10 до 16 часов. Ford стал первой компанией, которая провела эксперимент с 8-часовым рабочим днем, обнаружив, что эффективность труда сотрудников возросла не только в течение часа, но и всего дня.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Почему в Японии секса нет?

Если 9 часов лучше 10, может быть, еще более короткий рабочий день более эффективен? Возможно. Исследования показывают, что для людей старше 40 лет оптимальная длина рабочей недели составляет 25 часов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Изобретатель и ученый Бенджамин Франклин изучал природу молнии и электричества

Кажется, это подтверждается тем, как люди работают в течение рабочего дня.

Одно исследование, в котором приняли участие почти 2 тыс. британских сотрудников, показало, что в течение восьмичасового рабочего дня эффективно они работали только 2 часа 53 минуты.

Остальное время было потрачено на соцсети, чтение новостей, общение с коллегами, еду и даже поиски новой работы.

А когда работа требует большой концентрации внимания, время, в течение которого мы способны удерживать его, становится еще короче.

Во время "сосредоточенной практики", необходимой для освоения любого умения, мы нуждаемся в больших перерывах, чем нам кажется.

Большинство людей без перерыва могут осилить только час такой работы. А много профессиональных музыкантов, писателей и спортсменов, никогда не посвящают своему ремеслу более пяти часов подряд в день.

А что же они делают остальное время? Многие используют его чтобы вздремнуть, что является лучшим способом восстановить силы, отмечает психолог Андерс Эрикссон из Стокгольмского университета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вирджиния Вулф писала: "Она не хотела ни двигаться, ни говорить, только отдыхать, учиться, мечтать, она очень устала"

Другие исследования показывают, что короткие частые перерывы помогают удерживать концентрацию внимания на высоком уровне.

Активный отдых

Впрочем, "отдых" - это не совсем то, что происходит в нашем мозгу, когда мы думаем, что ничего не делаем.

Участок мозга, который активируется, когда мы "ничего" не делаем, известен как сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ). Он играет решающую роль в формировании воспоминаний и предвидении будущего.

Он также активируется, когда мы наблюдаем за другими, размышляем о себе, выносим суждения или пытаемся понять эмоции других людей.

Иными словами, если эту сеть выключить, мы бы не смогли запоминать, предвидеть последствия событий, понимать социальное взаимодействие и себя, мы бы были неспособны к нравственным поступкам и состраданию. Итак, мы бы не смогли функционировать не только на рабочем месте, но и в жизни.

У нас тоже не появлялись бы новые идеи и причинно-следственные связи.

Копірайт зображення Alamy Image caption Даже вязание помогает нашему мозгу восстановиться после непрерывной деятельности

СПРРМ - это место, где рождается творчество. Ведь этот участок активируется, когда у нас возникают ассоциации между не связанными на первый взгляд вещами или когда нам на ум приходят оригинальные идеи.

Именно в этой области мозга и происходит то, что мы называем озарением. Когда гениальная мысль возникает у вас, как у Архимеда, во время приема ванны или на прогулке, благодарить за это вы должны свой организм.

Но самое главное - если мы не находим времени окунуться в самих себя, мы теряем важный ключ к счастью.

"Большую часть времени мы делаем вещи, не задумываясь об их смысле", - отмечает Мэри Хелен Иммордино-Янг, нейробиолог из Института Мозга и творчества при Университете Южной Калифорнии.

"Когда у вас нет возможности увидеть ваши действия в более широкой перспективе, со временем они начинают казаться бесполезными и пустыми, не связанными с вашей личностью. А это ощущение вредит как психическому, так и физическому благополучию".

Пища для ума

Впрочем, если вы когда-либо пробовали медитацию, вы знаете, как трудно ничего не делать. Кто из нас уже через 30 секунд безделья не начинает тянуться за телефоном?

На самом деле, бездействие заставляет нас чувствовать себя так неловко, что мы лучше принесем себе вред, чем будем скучать.

Копірайт зображення Unspalsh Image caption Недавно для эксперимента Швеция ввела шестичасовой рабочий день, в результате люди лучше себя чувствовали и работали более продуктивно

В 11 различных исследованиях вместо того, чтобы сидеть без дела, участники выбирали какую-то деятельность, даже если это означало ударить себя электрошоком. Хотя скучать они должны были всего от 6 до 15 минут.

Хорошая новость заключается в том, что для отдыха совсем необязательно в буквальном смысле ничего не делать. Вы можете активно обсуждать вопрос, который вас беспокоит, или обсуждать его с друзьями или просто увлечься хорошей книгой.

Даже сетями можно пользоваться осознанно.

"Если вы бездумно скользите взглядом по фотографиям ваших друзей, в мозгу ничего не происходит. Но если остановиться и задуматься над тем, что испытывает человек на фото и какая история скрыта за ним, сеть пассивного режима работы мозга начнет работать", - говорит Иммордино- Янг.

На самом деле убрать вредные последствия постоянной деятельности, довольно просто. Один эксперимент показал, что когда взрослые и дети в течение четырех дней находились на свежем воздухе без гаджетов, их производительность и креативность улучшались на 50%.

Даже одна прогулка на свежем воздухе способна улучшить творческий потенциал.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Как показало одно исследование, предприниматели, которые в среднем возрасте брали меньше отпусков, больше болели в старости и раньше умирали

Другой действенный способ восстановить мозг после длительной работы - это медитация. Всего неделя практики для тех, кто никогда не медитировал раньше, и один сеанс для опытных практиков, повышает творческое мышление, настроение, память и внимание.

И любая другая деятельность, не требующая полной концентрации, например вязания или рисования, также прекрасно помогает.

Как писала Вирджиния Вулф в "Своей комнате": "Рисование было простым способом завершить неудачную утреннюю работу. Но именно в таких бесцельных занятиях и в мечтах часто и рождается истина".

Костер не погаснет

Но почему нам там трудно оставить компьютер на 15 минут выйти из почтового ящика на ночь? Частично эти проблемы объясняются страхом потерять контроль. Нам кажется, что стоит лишь на мгновение отпустить хватку, как все сразу рухнет.

Это - ошибочное представление, считает поэт, предприниматель и личный консультант Жанна Робинсон.

"Мне нравится сравнивать работу с очагом. Когда мы начинаем собственный бизнес, нам очень страшно оставить дело хотя бы на неделю или нанять кого-то, кто будет выполнять нашу работу. Нам кажется, только мы отвернемся в минуту, огонь погаснет".

"Но если бы мы просто поверили, что угли достаточно горячие, и если мы отойдем на минуту, кто-то обязательно подбросит дров в костер, и пламя вновь вспыхнет?"

Для тех из нас, кто постоянно испытывает потребность действовать, это непросто.

Но, как оказывается, чтобы достигать большего, нужно научиться делать меньше.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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