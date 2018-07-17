Сису: финское искусство внутренней силы
Концепция "сису" труднопереводима. Это финское слово означает много всего сразу: необыкновенную стойкость перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий, сдержанность, расчет и достоинство в их преодолении и холодную голову в самых стрессовых ситуациях. Можно ли этому научиться?
"С сису ты пройдешь сквозь гранит", - говаривала моя финская свекровь.
Когда смотришь на огромные гранитные валуны, разбросанные там и сям по всей Финляндии, ты отлично понимаешь: пройти через гранит не то что трудно - это невозможно. Но, может быть, обладая сису?...
По-фински это слово означает несгибаемое упорство в достижении такой цели, которая многим вокруг кажется настолько недостижимой, что преследовать ее кажется безумием.
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Моя свекровь пережила бомбежки Зимней войны (советско-финская война 1939-1940 гг.), когда Финляндию атаковали значительно превосходящие силы советской армии.
Тогда страна сумела выстоять и сохранила независимость. Газета New York Times опубликовала в 1940-м статью под заголовком "Сису: слово, которое объясняет Финляндию".
Так в чем же суть этого почти мифического качества, которое, как кажется, присуще именно финнам?
"Это такая особенная штука, которую мы припасаем для наиболее сложных моментов в жизни, когда мы чувствуем, что подошли к самому пределу своих возможностей. Можно сказать, что сису - это сила, решимость, проявляемые в час наиболее суровых испытаний и невзгод", - говорит Эмилия Лахти из Университета Аалто в Хельсинки, исследующая суть и проявления сису.
Увлеченность Лахти концепцией сису стала результатом многих ее собственных переживаний и даже унижений, в том числе физических, через которые она прошла во время сложных отношений с бывшим партнером. Теперь она - общественный активист и пропагандист сису.
"У всех нас случаются моменты, когда необходимо прыгнуть выше головы. Когда ресурсы нашей выдержки иссякают. И тогда к нам вдруг приходит это - сила и способность продолжать, хотя совсем недавно нам казалось, что это конец, мы больше не можем терпеть", - рассказывает Лахти.
Это открывшееся второе дыхание финны и называют сису.
Откуда взялось это слово?
История сису помогает нам понять, почему концепция сохраняется в финской культуре и поныне.
Слово происходит от "сисус", что по-фински означает "внутренности" или "кишки". В 1745 году финский епископ Даниэл Юслениус в своем словаре дал определение слову "сисукунда": место в человеческом теле, где рождаются сильные эмоции.
"В контексте лютеранской философии это слово описывало скорее отрицательное качество. Его обладатель был человеком, не выполняющим приказания, изгоем", - объясняет Лахти.
Но в тот период, когда финны формировались как нация, идея сису была с энтузиазмом принята финскими интеллектуалами.
Финляндия получила независимость от России в 1917 году, и сису можно считать тем "общественным клеем", который помог самоопределению нации.
"В 1920-е надо было найти нечто, что выделяло бы финнов как отдельную, независимую нацию. А сису как раз и было такой очень положительной чертой. Это позволило нам почувствовать, что в нас есть нечто позитивное, объясняло нам, почему мы выжили как нация, пройдя через тяжелые времена. Молодая нация искала в себе положительные черты. Сису укрепляло идею о том, что в финнах есть кое-что особенное", - подчеркивает историк культуры Рауно Лахтинен из Университета Турку.
Вся финская история за последние сто лет лишь усиливает представление о том, что сису - исконно финская черта.
После Зимней войны Финляндия сумела полностью выплатить репарации Советскому Союзу - несмотря на нужду и скудные ресурсы. Независимость страны была защищена. И сису включает в себя чувство выживания и спасения - и не простого, а с достоинством.
Это слово часто употребляют, когда хотят объяснить причины спортивных успехов финнов, а также те достижения, для которых требуется особая физическая выносливость.
Когда в 1993-м альпинист Вейкка Густафссон стал первым финном, покорившим Эверест, его назвали олицетворением духа сису.
К 2009 году он без использования кислорода покорил все 14 восьмитысячников мира, став всего лишь девятым человеком на планете, достигшим такого. Кроме того, он совершил восхождение на несколько пиков в Антарктиде, дав одному из них название Сису.
Но Густафссон назвал в честь сису не только гору, имя его пятилетнего сына - тоже Сису. Кроме того, он некоторое время рекламировал популярное финское лакомство - пастилу сису.
Кто же, по его мнению, обладает этим качеством? "У проводников-шерпов в Непале - огромный запас сису. Думаю, как и у людей народности балти, которые помогали нам во время восхождений в Пакистане", - отвечает он.
Сладкая пастила сису, конечно, очень вкусна, но у качества сису есть и отрицательные стороны.
Тот же Густафссон признает, что в финском сису присутствует значительный элемент упрямства - "я делаю всё по-своему".
"Когда у тебя есть сису, ты не только преодолеваешь трудности, ты еще и обладаешь безмолвной безжалостностью", - говорит Эмилия Лахти.
Кроме того, для обладателя сису это очень трудно - признаться в слабости.
"Ты боишься потерять лицо. В культуре, которая высоко ценит сису, это очень непросто - попросить кого-то о помощи", - рассказала мне Лахти.
И если ты долго добиваешься чего-то и зацикливаешься на этом, результаты могут быть разрушительными.
"Все может кончиться выгоранием, нервным срывом, если ты слишком сильно напрягаешься. И можно нанести вред другим", - предупреждает она.
"Такое безжалостное отношение к себе очень легко может перенестись и на других людей. Когда это происходит, с таким человеком очень тяжело".
Лахти подчеркивает важность сочетания сису с состраданием - как к себе, так и к окружающим.
Между тем роль сису как клея общества в современной Финляндии, судя по всему, ослабевает. Привлекательность его для молодого поколения все меньше.
23-летняя Айно Ниеми подтверждает, что сису стало чем-то банальным. "Например, когда сборная Финляндии выигрывает чемпионат мира по хоккею, мы гордимся тем, что у нас есть сису, - говорит она. - Но большую часть времени сису не столь важно. Молодежь даже не гордится тем, что они финны и у них есть сису, им часто кажется, что за границей всё лучше".
Скандинавский экспорт
Лахти уточняет, что во многих других культурах мира есть нечто похожее: у японцев - "ганбару", то есть с упорством преодолевать трудности, у англичан - "stiff upper lip", невозмутимость в любых ситуациях, которой британцы гордились на протяжении веков.
Но почему именно финское сису привлекло сейчас внимание жителей других стран? Возможно, отчасти потому, что считается: жители Скандинавии знают секрет самореализации личности.
До сису мир восхищался другим скандинавским экспортом - датским (и норвежским) "хюгге", искусством получать удовлетворение от уюта и комфортного общения, и шведским "лагом" (достаточность, простота, умеренность).
Когда я пишу эти строки, другое финское слово угрожает вытеснить со сцены сису - "калсарикяннит", означающее "выпивать в одиночку дома в нижнем белье". Для него уже придуман свой смайлик.
Многим хочется верить, что эти финские подходы к жизни помогут стать счастливей и независимей - так же, как это удалось некоторым финнам. В действительности же для самореализации личности важнее инвестиции в образование и систему соцобеспечения.
Сису - явно не единственное объяснение финских успехов, но Густафссон настаивает, что его страна не была бы Финляндией без этой идеи.
"Если бы не было сису, то сейчас я бы разговаривал с вами по-русски", - сказал он мне, намекая на события 1939 года.
Где бы вы ни жили, о духе сису, стойкости в тяжелых обстоятельствах, важно помнить и в наше время, говорит Густафссон: "Самые большие препятствия - у нас в голове. Они вырастают из того, что мы говорим сами себе".
Руководство по сису
Когда в 1990-х Вейкка Густафссон стал первым финном, покорившим Эверест, его называли олицетворением духа сису. Вот его советы.
- Возьми в привычку заставлять себя каждый раз делать чуть-чуть больше, чем можешь. Я всегда говорю: если вода не замерзла, в ней всегда можно плыть. Поначалу это не очень приятно. Но постепенно ты привыкаешь. Ты можешь заставить себя войти в ледяную воду - потом ты будешь чувствовать себя прекрасно.
- Когда принял решение, придерживайся его во что бы то ни стало.
- Когда сталкиваешься с трудностями, думай о том, как с ними справлялись твои предки.
- Если попал в неприятную ситуацию, воспринимай это как новый опыт.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.