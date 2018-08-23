Зачем люди лгут в своих резюме. Особенно о языках

Часто мы ненамеренно преувеличиваем свои языковые навыки, попадая в ловушку самообмана. Как правильно указывать уровень владения иностранным языком в резюме и избежать неловкой ситуации на собеседовании?

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Несколько лет назад Facebook разрешил пользователям указывать в профиле языки, которыми они владеют.

Сразу стало ясно одно: меня окружают полиглоты.

Мои друзья и знакомые объявляли о своем многоязычим, хотя от многих из них я за всю жизнь не слышал ни слова на другом языке.

Больше всего меня радовали люди, которые указали среди используемых ими языков сразу и американский, и британский варианты английского.

Ситуация, однако, не ограничивается социальными сетями.

С такой же дерзостью люди начали указывать иностранные языки и в своих профессиональных резюме, смело обозначая галочкой впечатляющее количество языков в профиле LinkedIn или в заявке на вакансию.

Чем это может обернуться?

Солгать легко

Конечно, в резюме все немного привирают с целью приукрасить ситуацию.

В 2015 году более половины из 2000 опрошенных менеджеров по персоналу отметили, что поймали заявителя на лжи.

Кандидаты обычно "повышают" свою прежнюю должность и обязанности на ней, а некоторые даже указывают диплом университета, в котором они никогда не учились.

Около 63% заявителей преувеличивают свои профессиональные навыки.

В ходе другого исследования компания Hloom выяснила, что ложь о владении иностранными языками в резюме занимает второе место. Тогда как на первом - ложное указание университета, а на третьем - профиля образования.

Почему люди неадекватно оценивают свои знания?

Копірайт зображення Getty Images Image caption А сколько иностранных языков на своей странице в Facebook указали вы?

"Дело в том, что языковая компетенция достаточно трудно поддается четкой градации", - объясняет Морис Швейцер, профессор менеджмента в Уортонской школе бизнеса Университета Пенсильвании.

Знание иностранного языка, например, тагальского, проверить сложнее. чем наличие диплома о высшем образовании. Хотя и об университетской степени многие умудряются соврать, рассказывает Швейцер.

Конечно, когда берут на должность переводчика или работу, для которой лингвистические навыки являются ключевыми, знания кандидата проверят тестовым заданием.

Это - желание произвести впечатление

Но если вы устраиваетесь на работу графическим дизайнером и отметили в резюме, что владеете испанским (читай: когда-то изучали его в университете, но с тех пор не произнесли ни слова), в этом, кажется, нет ничего страшного.

О чем еще вы солгали?

Люди дают в резюме ложную информацию по той же причине, что и лгут о знании языков в Facebook. Это - желание произвести впечатление.

Однако преувеличивая свою квалификацию, даже совсем немного, вы только портите свою репутацию в глазах потенциального работодателя.

Швейцер говорит, что многие лгут даже о своих хобби или сферах интересов, если решают добавить в резюме такую ​​графу. Цель - опять же создать образ просвещенной и всесторонне развитой личности.

Пишете, что участвуете в марафоне или увлечены сериалом "Звездный путь"? Вас могут об этом спросить, если менеджер по персоналу решит разрядить атмосферу и поговорить на другие темы.

И если вдруг окажется, что вы ничего в этом не смыслите, это обязательно натолкнет на мысль, а о чем еще вы солгали в своем резюме. Можно ли этому человеку доверять и стоит ли его брать в команду?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые умудряются солгать даже о своих хобби

"Но ситуация с языками действительно довольно неопределенная, - говорит Швейцер. - Если я, например, могу заказать в ресторане еду по-итальянски, я могу быть уверенным, что владею итальянским на разговорном уровне".

Такой самообман сначала кажется безобидным, но ситуация может обернуться иначе, если человек подает резюме на руководящую или публичную должность.

Швейцер вспоминает недавнюю историю с кандидатом в Конгресс США от Флориды, которая солгала о своем университетском дипломе и в результате была вынуждена снять свою кандидатуру.

Администрация университета сказала, что политик училась в их заведении. Она только посетила церемонию вручения дипломов, где и сфотографировалась в мантии и шапочке-конфедератке.

Конечно, такие вещи могут нанести серьезный удар по репутации.

Как избежать самообмана?

Совет очень прост. Когда вы указываете в резюме владение определенным языком, представьте, что интервьюер может заговорить с вами на нем.

Это, конечно, наихудший сценарий, однако хорошая проверка того, что следует включать в список своих профессиональных навыков.

Мэг Монти, старший научный сотрудник Центра прикладной лингвистики в Вашингтоне, округ Колумбия, говорит, что общее описание владения языком, как "на разговорном уровне", так и "свободное", не лучшая идея.

Можно, конечно, сдать международный экзамен по иностранному языку, которых существует немало, прежде всего, по английскому. Но они достаточно дорогие и требуют много времени на подготовку.

Вместо этого, она советует максимально точно описать в резюме свой уровень владения языком.

Копірайт зображення Unspalsh Image caption Если вы можете прочитать надпись на испанском, это еще не значит, что вы владеете языком, даже "на разговорном уровне"

Например, написать так: "могу объяснить, как добраться до определенного места". Если речь идет о должности в системе общественного транспорта, языковая компетенция на таком уровне и будет нужна.

А если кандидат подается на офисную должность в международной компании, важно будет умение вести переписку на иностранном языке.

Звучит слишком сложно? Однако если вам трудно перечислить несколько вещей, которые вы действительно способны выполнить на иностранном языке, упоминать их в резюме не стоит.

"Иногда у человека нет цели солгать, - отмечает Монти. - Мы создаем свой определенный образ и сами начинаем верить в него".

Но важен принцип успешного поиска работы - это быть абсолютно честным в своем резюме.

Если вы сомневаетесь, включать в резюме что-то или нет, ответ однозначный - лучше не надо.

Желание найти работу мечты становится первоочередной целью и скатиться до самообмана - достаточно просто.

"Ведь стремление выглядеть лучше - так естественно. И поэтому небольшое приукрашивание наших способностей кажется вполне оправданным", - добавляет профессор Швейцер.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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