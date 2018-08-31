Три неожиданных преимущества общественного транспорта

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Вы ежедневно добираетесь на работу и обратно на автобусе или метро? Не спешите сетовать на свою сложную жизнь. Общественный транспорт имеет несколько серьезных преимуществ.

Когда задумываешься над тем, сколько времени проводишь в транспорте, становится грустно. Например, среднестатистический житель Лондона тратит на дорогу до работы в среднем 40 минут и столько же обратно.

Это дольше, чем в других европейских городах, но в целом по миру ситуация похожая. Киевляне, к примеру, проводят ежедневно в среднем 30-50 минут в общественном транспорте.

Итак, мы тратим на дорогу примерно столько же времени, сколько на общение с друзьями или хобби.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Киевляне ежедневно проводят в общественном транспорте 30-50 минут

Кому не хотелось бы провести это время в другом месте - в тренажерном зале или хотя бы просто перед телевизором?

Впрочем, несколько исследований, опубликованных в последние годы, свидетельствуют, что от поездок в общественном транспорте есть и определенная польза.

Осознание этих преимуществ, несомненно, сделает ваш ежедневный путь менее утомительным.

Обучение

Вам не нужно долго вспоминать свои ощущения в утренний час пик. Кажется, пока вы доберетесь до работы, вы уже устали.

Но интересное исследование Джона Джакимовича из Колумбийской школы бизнеса показало совсем другую картину.

Люди, которые во время поездки на работу обдумывают рабочие вопросы или планируют день, гораздо легче переносят стресс от дороги в транспорте, чем те, чей ум бесцельно блуждает.

В результате в течение всего дня они испытывают большее удовлетворение от работы.

По мнению Джакимовича, такие мысли помогают психологически переключиться с роли, которую мы играем дома (отца, жены, партнера), на рабочее поведение.

Некоторым людям это дается непросто, что и создает ощущение конфликта, и накапливаясь, приводит к истощению и выгоранию.

С другой стороны, дорога домой может стать прекрасной возможностью вспомнить, что нового вы узнали в течение дня и чему научились.

Франческа Джино из Гарвардской школы бизнеса предложила IT-специалистам, которые проходили стажировку, каждый вечер в течение 15 минут думать о том, что они узнали в течение дня.

К концу курса их результаты на 20% превосходили показатели коллег, тративших это время на дополнительное практикование.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среднее время в пути на работу в разных странах мира составляет 38 минут в одну сторону

Участники этого исследования рассуждали о работе в комфортных условиях офиса, но вам ничего не мешает сделать это на пути домой.

Впрочем, многие предпочитают отвлечься в транспорте иным образом.

Как недавно подсчитал корреспондент BBC Capital, если вы тратите на дорогу до офиса и обратно примерно 6 часов еженедельно, за год вы можете прочитать или прослушать книгу объемом около 400 страниц.

Вы также можете заняться изучением языка.

С точки зрения нейробиологии эффективно мы запоминаем информацию, когда повторяем ее в течение небольших отрезков времени. В этом смысле поездка на работу выглядит просто идеальной для обучения.

Или если вы просто начнете обдумывать какую-то проблему, вы заметите, что неожиданно решили ее. Довольно часто бред наяву провоцирует вспышку креативности.

Не надо делать это постоянно. Но если вы уделите хотя бы немного времени размышлениям (между пролистыванием ленты в Twitter или Facebook), вы обязательно заметите, что ваша производительность и удовольствие от собственных успехов выросли.

Физическая активность

Ваше ежедневное испытание также может иметь неожиданные преимущества и для физического здоровья.

Одно исследование, проведенное в Тайване, выявило, что среди пассажиров общественного транспорта было на 15% меньше людей с лишним весом, чем среди тех, кто ездит на работу на авто.

Интересно, что эта разница сохранялась даже с учетом социально-экономического статуса, важного фактора, который влияет на спортивную форму человека.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, выполняют рекомендуемый объем физической активности

Ну хорошо, проехаться в автобусе или в метро - это, конечно, не зумбу танцевать. Но до остановки общественного транспорта вам, наверное, придется пройтись пешком. И как показывают исследования, даже такая физическая активность благотворно скажется на вашем здоровье и физической форме.

Ричард Паттерсон из Имперского колледжа Лондона тщательно проанализировал данные исследования English National Travel Survey.

Он подсчитал, что примерно треть людей, регулярно пользующихся общественным транспортом, выполняют государственные рекомендации по физической активности продолжительностью 30 минут в день.

Преодоление стресса

Паттерсон также отмечает, что правительству следует обратить внимание на положительные стороны пользования общественным транспортом при принятии решения о предоставлении финансирования транспортным сетям.

Ведь если убедить людей отказаться от своих автомобилей, это может положительно сказаться на здоровье нации в целом.

Например, в Великобритании увеличение частоты пользования общественным транспортом на 10% приведет к тому, что 1,2 млн человек смогут достичь рекомендуемого уровня физической активности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Будет ситуация стрессовой или нет, зависит от нашего к ней отношения

Это, конечно, не означает, что поездка в общественном транспорте заменит регулярные занятия спортом.

Впрочем, когда мы осознаем, что какие-то вещи имеют и положительный эффект, они уже не кажутся нам такими тяжелыми или неприятными.

Психологи давно отмечают, что то, как мы переживаем стрессовые ситуации, зависит от нашего отношения к ним.

Две похожие ситуации могут по-разному влиять на нас, в зависимости от того, как мы их интерпретируем.

И эти изменения - объективны, они сказываются на физиологическом состоянии организма, например, на колебании уровня кортизола (гормона стресса) в крови.

Возможно, если мы прекратим считать дорогу на работу изнурительной пустой тратой времени и сил, то сможем получать определенную пользу от нее.

Или хотя бы не портить себе настроение в начале дня.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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