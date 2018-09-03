Как экономический кризис повлиял на сексуальную жизнь венесуэльцев

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Венесуэла страдает от дефицита многих товаров первой необходимости, в частности презервативов и других средств контрацепции. Как это сказалось на жизни людей?

Журналистка из Каракаса Марианна Суньига решила выяснить, как гиперинфляция повлияла на ситуацию со средствами контрацепции в стране.

Суньига обнаружила, что в аптеках города презервативов практически нет, когда же ей удалось найти несколько штук, цена на них была 1 млн венесуэльских боливаров.

Презервативы стали недостижимой роскошью для многих венесуэльцев.

В начале августа президент Николас Мадуро принял отчаянное решение о повышении минимальной заработной платы на 3500%. Но до этого момента она составляла лишь 3 млн боливаров.

"В стране - серьезный экономический кризис, - объясняет Суньига, - у нас дефицит многих вещей, в частности презервативов и других средств контрацепции".

Цены на разные товары растут вдвое каждые 26 дней

С 2003 года экономика Венесуэлы сократилась на треть.

Гиперинфляция и девальвация ударили по гражданам страны.

Цены на разные товары растут вдвое каждые 26 дней, и национальная валюта практически обесценена.

В поисках еды и работы миллионы людей покинули страну, пересекая границу с соседней Колумбией. Те, кто остался, страдают от дефицита основных продуктов и перебоев с электроэнергией.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полки с презервативами в венесуэльских аптеках - почти пустые, цены на другие средства контрацепции, например, таблетки - заоблачные

Одна из причин гиперинфляции - стремительный рост спроса: люди нуждаются в гораздо большем количестве товаров, чем могут предложить магазины.

По словам г-жи Суньиги, экономический коллапс повлиял и на сексуальную жизнь венесуэльцев.

"Людям приходится возвращаться к старомодным средствам предупреждения беременности, например, к таким, как прерванный половой акт или календарный метод отслеживания овуляции".

Это привело к росту незапланированных беременностей, распространению инфекций, передаваемых половым путем, в частности ВИЧ, добавляет журналистка.

Поскольку цены на противозачаточные таблетки стали просто заоблачными, все больше женщин выбирают стерилизацию - гарантию того, что детей у них больше не будет.

Одна из клиник в Каракасе, с представителями которой пообщалась журналистка, провела 400 операций по перевязке маточных труб в 2017 году и столько же до мая этого года.

В так называемые "дни стерилизации", которые устраивают местные программы охраны здоровья, клиника проводит до 40 бесплатных операций, в списке ожидания - еще 500 женщин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Венесуэла страдает от экономического коллапса, в результате которого национальная валюта почти обесценилась

"Раньше стерилизацию проходили женщины, которым было за 30 лет и которые имели более трех детей", - отмечает Суньига.

"Теперь на процедуру приходят женщины в возрасте 19, 20, 24 лет. Они не могут себе позволить родить еще одного ребенка и не имеют возможности предупредить беременность с помощью контрацептивов. Они просто в отчаянии", - добавляет журналистка.

В дефиците необходимых товаров обвиняют правительство Венесуэлы.

По мнению критиков, причина жесткого кризиса - небрежность в управление финансовыми ресурсами и чрезмерная зависимость экономики от нефти.

Когда цена на нефть упала, в бюджете страны не осталось ресурсов для импорта товаров, и дефицит вызвал инфляцию.

С целью стимулировать экономику и поощрить людей тратить деньги, правительство заполонило рынок национальной валютой.

"Если страна неограниченно печатает деньги, цены начинают неконтролируемо расти, а инфляция превращается в замкнутый круг", - комментирует Раджив Прабхар, экономист из Открытого университета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие венесуэльские женщины не имеют возможности предупредить беременность с помощью контрацептивов, поэтому они выбирают стерилизацию

Национальная валюта настолько обесценилась, что владельцы магазинов вообще прекратили принимать боливары и продают товары только за американские доллары или на бартер.

Чтобы импортировать продукцию, в частности презервативы, магазинам нужна иностранная валюта.

Конечно, Венесуэла не первая страна, которая претерпела гиперинфляцию. Некоторые из худших примеров в истории - это Германия в 1923 году после Первой мировой войны и Зимбабве в конце 2000-х.

Однако по прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в Венесуэле может достичь 1 млн процентов.

Президент Мадуро в августе объявил о введении новой валюты - суверенного боливара, который заменит обесцененный венесуэльский боливар по курсу 100 000 к 1.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По прогнозам МВФ, уровень инфляции в Венесуэле может достичь миллиона процентов

Деноминация является частью ряда финансовых мер, направленных вернуть контроль над экономикой страны.

Впрочем, для многих венесуэльцев это слишком мало и слишком поздно.

Многие не могут позволить себе товаров первой необходимости, и тысячи молодых женщин навсегда лишили себя возможности забеременеть.

Для них, как сказала одна женщина Марианне Суньиге, "фабрика детей" закрылась навсегда.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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