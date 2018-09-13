Киев - город революции, ставший центром технологического развития

Четыре года назад Киев был известен в мире только как город, где прошли кровопролитные протесты. Но сегодня в украинской столице бурно развивается IT-сектор, а его работники зарабатывают в десятки раз больше средней заработной платы, отмечают журналистыBBC Capital.

Копірайт зображення Getty Images

Избавиться от советского наследия

Вряд ли есть лучшее место, чтобы сполна насладиться красотой украинской столицы на восходе солнца, чем Пешеходный мост над Днепром. Крупнейшая река в Украине течет через Киев на юг к Черному морю и делит на правый и левый берега целую страну с населением в 45 млн.

В шесть утра на пешеходном мосту можно встретить небольшие группки молодых людей, которые возвращаются домой после ночных гуляний. Это самое тихое время в городе, который скоро разбудят автомобильные гудки, пробки, шум и скорость столичной жизни.

Впрочем, город не всегда был мирным, в 2014 году Киев охватили бурные события уже второй в новом тысячелетии революции в стране.

На центральную площадь столицы, Майдан Независимости, съехались украинцы со всех регионов страны, чтобы выступить с протестом против пророссийского правительства президента Виктора Януковича, которого они в конце концов свергли.

Копірайт зображення Getty Images

Борьба привела к кровопролитию и имела далеко идущие, неожиданные последствия. В ответ на события Майдана Россия весной 2014 года аннексировала Крым (официально остается частью Украины). А в апреле того же года боевики захватили власть на большой части востока Украины.

Несмотря на то, что сотни людей до сих пор приезжают в город, чтобы почтить память погибших на Майдане, для многих украинцев это уже события далекого прошлого.

Недавняя история города и его архитектура советской эпохи производят впечатление капсулы времени. Однако многие молодые украинцы стремятся избавиться от советского наследия и построить новую, блестящую западноевропейскую нацию.

И драматические изменения уже начались.

Строительство Европы в Украине?

Сегодня Киев постепенно приходит в себя после катастрофического удара, сокрушившего в 2014 году стабильность украинской столицы.

"Поколение моих бабушек и дедушек вдохновляла идея строительства коммунизма", - рассказывает Александра Азархина, соучредитель Fixer Agency, киевской консалтинговой компании по коммуникациям.

"Но мое поколение стремится построить в Украине Европу. Мы хотим иметь такое качество окружающей среды, такие права, дороги и социальные услуги, как в европейских странах. Простые вещи, которые являются нормальными для западных людей, играют большое значение и для нас".

В Киеве быстрыми темпами ведется строительство, и это стремительное развитие способствует проведению в украинской столице важных международных мероприятий.

За последние два года Киев дважды встречал гостей со всех континентов: во время "Евровидения" и финала Лиги чемпионов.

Копірайт зображення Getty Images

Однако столичный аэропорт "Борисполь" до сих пор производит довольно неприятное впечатление, прежде всего на тех туристов, которые в этой части мира оказываются впервые.

Хотя с персоналом аэропорта проблем уже не возникает - абсолютно все говорят по-английски, выход за пределы терминала может быть довольно пугающим. Здесь на приезжих агрессивно охотятся водители такси.

Лучше воспользоваться приложением для вызова авто. Поездка до центра города обойдется примерно в 300-400 грн и займет 30-45 минут (конечно, если не попадешь в автомобильную пробку, которыми печально славится Киев).

Молодежное движение

После революции 2014 года экономика Украины все еще переживает кризис, и уровень безработицы остается высоким. В 2017 году он составил около 9,5%, хотя это - только официальные цифры. В стране много незарегистрированных безработных и работников с неполной занятостью.

Многие энергичные молодые украинцы ищут способы поставить на ноги свой бизнес.

"Сегодня уже никого не удивляет предприниматель в возрасте до 35 лет", - говорит Ярема Дух, руководитель отдела коммуникаций в Украинской академии лидерства.

"Наша молодежь открыто движется на встречу внешнему миру. Сегодня в Киеве можно встретить подростков, которые свободно разговаривают на трех языках".

Для многих возможности открывает интернет. Они изучают английский язык, поскольку он является основным языком делового общения в Европе.

По данным IT-сообщества DOU, 80% украинских айтишников владеют английским на среднем уровне или выше.

Копірайт зображення Getty Images

"Молодые украинцы поняли, что если они хотят получать зарплаты на западном уровне, им придется изучать язык", - отмечает Дмитрий Белаш, соучредитель киевской компании Captain Growth, которая разрабатывает программное обеспечение искусственного интеллекта в области маркетинга.

Молодые предприниматели, такие как Дмитрий, вывели свой бизнес за пределы Украины и успешно конкурируют на европейском рынке.

Бывшие основатели киевских стартапов теперь зарабатывают миллионные прибыли всемирно известным компаниям. Самые заметные примеры - Алекс Шевченко и Макс Литвин из Grammarly и Ярослав Ажнюк из Petcube.

Молодые украинские таланты покоряют и мир моды. Дизайнеры Ксения Шнайдер и Руслан Багинский заслужили признание во всем мире.

Впрочем, и многие другие, менее известные специалисты руководят предприятиями с состоянием, о котором их воспитанные Советским Союзом родители и мечтать не могли.

Армия IT-талантов

В течение последнего десятилетия сектор IТ-аутсорсинга вырос с нуля до третьего крупнейшего экспорта Украины.

Зарплаты разработчиков программного обеспечения приближаются к западному уровню и составляют около 2-3 тысяч долларов, а облагаются налогом по ставке всего 5% (хотя это касается только компаний, зарегистрированных как частные предприниматели).

При этом, средняя зарплата в Украине составляет около 250-300 долларов в месяц. Самую высокую среднюю зарплату по стране имеют жители Киева.

По данным Государственной службы статистики, в прошлом году в области информационных технологий и коммуникаций работали 274 100 украинцев, ежегодно украинские вузы выпускают еще 36 тысяч IT-специалистов.

По официальным данным, в 2017 году в Украине было 13 409 IT- и телекоммуникационных компаний, а также более сотни многонациональных центров исследований и разработок, например, Ericsson, Siemens, Oracle и Magento.

Копірайт зображення Getty Images

Как отмечает Outsourcing Journal, Украина стала основным аутсорсинговым рынком в Восточной Европе. По объемам аутсорсинговых услуг она занимает первые места и в Центральной Европе.

Это - пятый по величине экспортер IТ-услуг, по данным консалтинговой компании PwC.

"Объем IT-отрасли увеличился втрое за последние несколько лет", - говорит Андрей Сорохан, руководитель отдела в киевской компании UVentures.

"Наша молодая и высоко квалифицированная команда работает над проектами в области машинного обучения и аналитики данных для таких клиентов, как UBS, Uber, Google, Deutsche Bank и Amazon".

А компании, основанные украинскими предпринимателями, например, Grammarly, Petcube и Preply, быстро развиваются на мировых рынках и становятся лидерами в своих сферах.

Искусство vs еда

Киев привлекает и новое поколение молодых художников. На месте заброшенных советских зданий возникают центры современной культуры, в частности "Арт-завод Платформа" и "Изоляция".

Чем сложнее найти ресторан или кафе в Киеве, тем лучше может оказаться заведение. В городе, который меняется в бешеном темпе, на многих домах остались старые названия улиц или они вообще отсутствуют.

Копірайт зображення Getty Images

Популярность среди молодежи завоевывают новые заведения, открывшиеся в последнее время, как "Podil East India Company", "Пян-Се бар", раменная "Noodles vs Marketing", "Чанг" и "Китайский Привет".

Три блюда аутентичной ближневосточной кухни в ресторане "Любимый дядя" на Паньковской стоят столько, сколько небольшая закуска или салат в Лондоне.

Среди дорогих заведений - модны такие бары, как "Алхимик", "Логгерхед", "Бармен Диктат", "Касатка" и "Паровоз".

Рестораны "Последняя баррикада" и "Купидон", расположенные в самом сердце города, в нескольких шагах от Майдана Независимости, подают блюда традиционной украинской кухни.

Новый Берлин?

В Киеве, как и во многих крупных городах постсоветского пространства, все еще можно увидеть немало показной роскоши, но молодой средний класс уверенно завоевывает позиции в обществе.

Огромное сообщество киевских хипстеров превращает украинскую столицу в восточноевропейский Берлин.

Копірайт зображення Getty Images

Впрочем, посетителей столицы все еще беспокоит вопрос личной безопасности. Многих отпугивает война на востоке Украины, но туристы в Киеве рискуют не больше, чем в любой другой европейской столице.

Восточный регион, где идет военный конфликт, лежит в 700 км от Киева - это почти вдвое большее расстояние, чем от Парижа до Лондона.

Хотя мемориалы в некоторых местах столицы напоминают о недавних трагических событиях, бизнес-путешественнику в Киеве нечего бояться... кроме разве что ужасных киевских пробок.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...