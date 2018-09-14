Битва за температуру в офисе. Кто ее выиграет?

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Уже не одно тысячелетие в странах с жарким климатом продолжается борьба за комфортную температуру в помещении. Люди испробовали самые разные способы: от занавешивания окон влажными циновками до выстраивания рабов с опахалами над грудами снега, чтобы те гнали охлажденный воздух в помещение через отверстие в потолке.

Сегодня освежающий прохладный ветерок можно создать одним нажатием кнопки на пульте управления кондиционером.

И все же большинство офисных трудящихся по-прежнему недовольны. Как показали итоги опроса, среди 129 офисных работников в США, 42% считают температуру на своем рабочем месте слишком высокой, а 56% - слишком низкой.

Теперь, когда нам полностью подвластна погода в офисе, мы просто не можем договориться между собой по поводу того, какую именно температуру считать комфортной.

Офисный работник из Лондона Бен Морзе знаком с этой проблемой не понаслышке. "В том помещении, где я сейчас работаю, ежедневно идут споры по поводу температуры. Кондиционер включается и выключается по три-четыре раза на дню".

Руководителю проектов из Сингапура Ай Лин Чан за годы работы довелось видеть весьма экзотические способы достичь комфортной температуры.

"В одном офисе моя подруга обкладывала все свое кресло подушками, чтобы согреться. В другом у меня был коллега, который так страдал от жары, что иногда запирался в кабинке туалета, раздевался догола и стоял так в надежде охладиться".

Копірайт зображення Alamy Image caption Какая жара! Пожалуйста, откройте окно!

Неспособность создать работникам комфортные условия не просто вызывает неприязнь к работодателю, но и имеет серьезные финансовые последствия.

В общей сложности около 2% рабочего времени в Великобритании тратится на споры по поводу комфортной температуры, что ежегодно обходится экономике более чем в 13 миллиардов фунтов стерлингов (1,2 триллиона рублей).

В Австралии непереносимая жара приводит к снижению производительности труда и выливается в потери в размере примерно 6,2 млрд долларов США.

Комфортная температура на рабочем месте может способствовать повышению производительности труда, готовности к сотрудничеству между коллегами и удовлетворения от работы, тогда как при дискомфортной температуре сотрудники работают медленнее, набирают лишний вес и даже болеют.

Основатель социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг поддерживает в комнате для переговоров поистине морозную температуру +15°C и утверждает, что это способствует умственной концентрации.

А президент США Барак Обама, напротив, предпочитает у себя в Овальном кабинете такую жару, что его советник в интервью газете New York Times однажды даже пошутил, что "там можно выращивать орхидеи".

Так кто же прав - тот, кто греется под сушилкой для рук, или тот, кто при первой возможности снимает пиджак?

Миссия невыполнима?

Оказывается, мы просто неправильно ставим вопрос. Работодатели потратили массу времени и денег, чтобы установить то, что и так прекрасно известно многим из нас: определить температуру, которая будет устраивать всех и всегда, по сути, невозможно.

"Отчасти проблема состоит в том, что они пытаются вывести "правильную" температуру. А она зависит от того, что измерять", - считает Дэвид Шипуорт, научный сотрудник Института энергетики Лондонского университетского колледжа (Великобритания).

Возьмем для примера производительность труда - в ее повышении заинтересовано большинство работодателей.

Копірайт зображення iStock Image caption Хорошо, когда все под рукой... Точнее, под ногой

В рамках одного из исследований изучалось влияние температуры окружающей среды на эффективность работы на примере сотрудников страхового агентства.

Хотя в исследовании участвовали всего девять женщин, его результаты оказались поразительными.

При температуре +25°C они печатали без остановок, при этом доля ошибок не превышала 10%.

При понижении температуры на пять градусов производительность труда уменьшилась наполовину, а число ошибок выросло более чем вдвое.

Однако не все так просто.

Когда студентам, часть которых находилась в прохладной (+19°C), а часть - в натопленной (+25°C) комнате, предложили выбор из двух тарифных планов на мобильную связь, в менее теплой комнате оптимальный план выбрали в два раза больше участников.

Это наводит на мысль о том, что в тепле хуже даются сложные решения.

На самом деле, температура окружающей среды может не только повлиять на производительность труда, но и изменить образ мыслей.

В тепле активизируется творческий процесс, а в прохладных помещениях, как принято считать, людям легче сосредоточиться на выполнении повторяющихся или монотонных действий.

При температуре выше +27°C с математикой начинаются проблемы.

Пожалуй, еще удивительнее тот факт, что температура воздуха может непосредственно влиять на способность к сотрудничеству: по итогам небольшого исследования, в котором приняли участие 33 человека, выяснилось, что в теплых помещениях люди питают друг к другу более теплые чувства.

Даже если просто держать в руках чашку горячего кофе, начинаешь считать остальных более щедрыми и заботливыми.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мерзнете? Вы не одни

Но если кофе остыл, то и отношения между людьми становятся более прохладными.

Изучив фактические данные, исследователи установили, что идеальная температура для типичной офисной работы, такой как обзвон клиентов, обработка текстов и так далее, составляет +22°C.

Но прежде чем обвинять в своих низких результатах плохо настроенный термостат, вспомните о том, что масштабные исследования в этой сфере обычно не проводятся - в экспериментах, как правило, участвует менее ста человек.

Да, девушки, вы не случайно мерзнете на работе

Как только вы решили, для какой работы будет использоваться помещение, необходимо определить, кому вы больше хотите угодить.

Исходя из того, что в любом офисе все равно найдется кто-нибудь, кто будет жаловаться, ученые вывели показатель комфортности температуры, основанный на том, сколько человек сочтут ее неподходящей, и назвали его "ожидаемая доля недовольных".

Для расчета этого показателя большинство проектировщиков используют формулу, выведенную в 1960-х годах, в которой учитываются такие факторы, как одежда и скорость обмена веществ в организме будущих работников (иными словами, скорость выработки тепла).

Очевидно, что для вычисления скорости метаболизма в организме человека приходится делать определенные допущения по поводу его возраста, веса и, что немаловажно, пола.

Скорость обмена веществ в организме, на основе которой рассчитывается комфортная температура, приравнивается сейчас к скорости метаболизма у сорокалетнего мужчины весом 70 кг.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption Собственный вентилятор - лучший друг офисного работника

Борис Кингма из Центра медицины Маастрихтского университета решил изучить этот вопрос более предметно.

Он обнаружил, что у женщин скорость обмена веществ существенно ниже, чем у мужчин, в связи с чем комфортная температура для них должна быть на три градуса выше.

Эта разница во многом обусловлена тем, что у женщин меньше мышечной ткани и больше жировых клеток, которые являются менее активными и вырабатывают меньше тепла.

Многих офисных сотрудников этим не удивишь. "Женщины у нас в офисе вешают пальто на спинку кресла, зная, что в течение рабочего дня им придется утеплять себя. Однажды кто-то даже положил рукавички в микроволновку", - рассказывает Бен Морзе.

Если ваш начальник не разрешает убавить кондиционер, есть и другие способы согреться.

Дело в том, что, как показали недавние психологические эксперименты, наш внутренний термометр далеко не так надежен, как нам кажется.

В рамках небольшого исследования, результаты которого были опубликованы в этом году, каждый из 32 участников проводил час в помещении, освещенном либо "теплым" закатным светом, либо "холодным", и каждые десять минут рассказывал о своих ощущениях.

При этом они не знали о том, что температура воздуха в помещении периодически повышалась или понижалась.

Несмотря на это, при понижении температуры тем, кто находился в помещении с "теплым" освещением, было теплее, чем тем, кто сидел под "холодным" светом.

"В данном случае прослеживается действие исторически сложившихся ассоциаций, возможно, восходящих к временам ярких костров и голубоватого льда", - считает научный сотрудник Лондонского университетского колледжа Шипуорт.

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Возможно, однажды будут разработаны психологические способы, которые позволят удовлетворить пожелания всех сотрудников и в то же время экономить на электроэнергии.

Отказ от использования термостатов может иметь и другие преимущества.

По мнению Бориса Кингма, проводить большую часть своей жизни в помещении с контролируемой температурой означает не просто наплевательски относиться к окружающей среде, но и, возможно, вредить своему здоровью, способствуя развитию тучности и различных нарушений обмена веществ, таких как диабет.

"Воздействие не слишком сильного холода и тепла помогает поддерживать в форме сердечно-сосудистую систему и обменные процессы", - поясняет ученый.

Но если небольшие температурные колебания бывают полезны для здоровья, то работа в условиях сильной жары или холода может оказаться весьма опасной.

На что же имеют право офисные трудящиеся? В большинстве стран законодательно установлено минимально допустимое значение температуры (например, в Великобритании оно составляет +16°C), однако верхний предел во многих случаях отсутствует - вместо этого указывается, что температура должна быть "разумной".

Разумеется, в Великобритании с ее климатом это редко создает проблемы. Но когда солнце начинает греть как следует, многие работодатели оказываются не подготовленными к такой погоде.

"В офисах, больничных палатах и классных комнатах - особенно если они находятся в старинных зданиях - может стать невыносимо жарко", - сетует Дейв Прентис, генеральный секретарь профсоюза UNISON.

"В Великобритании уже много лет действуют законодательные ограничения по минимальной температуре - пора бы ввести нормативы и по максимальной".

Если вам кажется, что вы работаете в парилке, попробуйте объединиться с коллегами: например, в Великобритании работодатели по закону обязаны провести проверку температуры при поступлении жалобы от 10% сотрудников.

В Австралии при температуре выше +34°C сотрудники имеют право на получасовой перерыв раз в час.

Если ничего не помогает, сошлитесь на свое право на бесплатную питьевую воду и регулярные перерывы.

При всем при этом, возможно, война за контроль над пультом от кондиционера подходит к концу.

"Мы приближаемся к персонализированному контролю", - говорит Шипуорт. Рабочие места будут оснащены собственными системами климат-контроля: обогревателями под ногами и вентиляционными клапанами, которые можно будет открывать и закрывать, как в самолете.

Так какова же оптимальная офисная температура?

Точно ее определить невозможно, но, по мнению Шипуорта, скорее всего, она находится в диапазоне от +22°C до +24°C.

Взять хотя бы первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который свято верил в то, что идеальная температура составляет ровно +22°C.

Когда в 1999 году его спросили, чем обусловлен экономический успех этой тропической страны, он неожиданно ответил: "Кондиционерами".

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Capital

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