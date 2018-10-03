Шоколадный апокалипсис - уже не за горами?
Производители какао переживают трудные времена. Все чаще возникают опасения, что в ближайшие десятилетия шоколад исчезнет. Что происходит на шоколадных рынках и действительно ли нам стоит волноваться, объясняет экономист из бизнес-школы Гренобля.
В 2050 году шоколада не станет? В последнее время все чаще раздаются прогнозы глобального шоколадного кризиса.
Стоимость шоколада на мировом рынке продолжает бить рекорды. По предположениям, к 2025 году она увеличится вдвое по сравнению с уровнем 2015 года.
Потребление шоколада обусловлено не только его вкусовыми качествами, но и доказанной пользой для здоровья. Он замедляет старение, имеет антиоксидантный эффект, облегчает стресс и регулирует артериальное давление.
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Наибольшее количество шокоголиков живет в Западной Европе и Северной Америке - здесь съедают более половины всего производимого в мире шоколада.
Главные сладкоежки - швейцарцы: в 2017 году потребление шоколада в стране равнялось более 8 кг на душу населения в год.
Новые шоколадные рынки
Хотя лидируют в области развитые западные рынки, в будущем они могут возникать в любом месте в мире.
Например, в Китае и Индии - странах с населением более миллиарда человек. Быстрая урбанизация, рост среднего класса и изменение потребительских вкусов способствуют усилению спроса на шоколад.
Потребление шоколада в Индии в 2016 году достигло 228 тыс. тонн - это на 50% больше, чем в 2011-м. Шоколад стал одной из самых любимых сладостей в стране, поскольку индусы считают его полезным для здоровья.
В Китае во времена экономических реформ начала 1980-х шоколад считался редким деликатесом. В потреблении шоколада, которое составляет менее 1 кг на человека в год, Китай до сих пор заметно отстает от других стран.
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Ситуация, однако, быстро меняется, чему способствует среди прочего появление "кофейной культуры", которая влияет на способ использования и потребления шоколада.
Теперь миллионы обеспеченных китайцев покупают высококачественные деликатесы иностранного производства онлайн, заставляя розничных продавцов, например Alibaba, переосмысливать свои бизнес-модели.
Под угрозой исчезновения
Впрочем, производители шоколада переживают не лучшие времена. Какао, из которого производят шоколад - прихотливое растение. Ему необходим влажный тропический климат и тенистые тропические леса, а потому территория, где можно его выращивать, - ограничена.
Основные плантации какао расположены в Западной Африке, а более половины всего мирового производства приходится на Кот-д'Ивуар и Гану.
Однако глобальное потепление сильно усложнило выращивание растения в этом регионе, к тому же на многих землях культивирование какао пока запрещено.
Другие угрозы
Однако деревьям какао грозят не только климатические изменения, но и два главных врага - это болезни и вредители. Из-за них производители какао ежегодно теряют от 30% до 40% продукции.
В июне этого года правительство Кот-д'Ивуара объявило о необходимости уничтожить плантацию какао площадью 100 тыс. га, чтобы прекратить распространение вируса.
Прежде чем территорию снова можно будет засадить деревьями, должно пройти не менее пяти лет.
Из-за "естественных" рисков и колебания цен производители какао нередко переходят на выращивание других, потенциально выгодных и менее капризных растений, например кукурузы, каучука или пальмового масла.
Третий по величине в мире производитель какао, Индонезия, столкнулась с сокращением производства какао с 2010 года. Основные причины - ухудшение климата и старение какао-деревьев.
В поисках новых рынков сбыта
Гана, второй крупнейший в мире поставщик какао, возлагает большие надежды на Азию и Китай.
Чтобы увеличить ежегодное производство какао, Гана пытается получить кредит в размере 1,5 млрд долларов США от Эксим-банка Китая.
Сотрудничество поддерживают правительства обеих стран, поскольку взаимная выгода очевидна - шоколадный рынок Китая быстро развивается.
Другие "горячие" направления - это Ближний Восток и Африка. Лидеры потребления шоколада в регионе - Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Для потребителей этих рынков шоколад является предметом роскоши, что стимулирует спрос на премиум-марки.
Потребление шоколадных изделий также растет в Алжире, но причины несколько иные.
По данным маркетинговых исследований компании Euromonitor, алжирцы считают шоколад источником энергии. Шоколад становится все более популярным среди молодежи, но скорее для индивидуального потребления, а не в подарок.
Экологически устойчивое производство
Крупнейшие производители шоколада активно участвуют в инициативах экологического производства, например Rainforest Alliance, UTZ и Fairtrade.
Американский кондитерский завод Mars Wrigley, ведущий производитель конфет в мире по объему продаж в 2017 году, выделил 1 млрд долл на разработку какао-дерева, более устойчивого к жаре.
Кроме того, в 2009 году Mars стала первой шоколадной компанией, которая пообещала, что к 2020 году будет производить всю свою продукцию только из какао, выращенного экологическим способом.
Позже так же поступили и ее конкуренты Hershey's, Ferrero и Lindt.
Полностью перейти на экологическое какао планирует и компания Mondelez International. Milka - последний из ее брендов, который присоединился к программе Cocoa Life, запущенной в 2012 году с целью поддержать фермеров.
Хотя эти инициативы стали большим шагом вперед, производители отмечают, что их недостаточно, чтобы преодолеть проблему бедности фермеров.
Например, в Кот-д'Ивуаре фермеры, которые имеют сертификат устойчивого сельского хозяйства UTZ, получают в год только на 84-134 евро больше, чем не сертифицированные.
Препятствия возникают и в процессе получения сертификата, для чего фермеры должны быть членами кооперативов.
Сейчас в Кот-д'Ивуаре таких фермеров только 30%.
Другая проблема - обеспечить, чтобы на всей цепочке производства не использовался детский труд, что в принципе невозможно контролировать.
Местные производители какао в Африке имеют свои собственные интересы, которые недавно поддержала инициатива ОПЕК.
Они хотят влиять на мировые цены на какао, координируя производство и политику сбыта между странами. Это могло бы защитить мелких фермеров, уязвимых к ценовым колебаниям на мировом рынке.
Хотя разговоры о "шоколадном апокалипсисе", возможно, несколько преувеличены, риски вполне реальны, и мы должны о них помнить.
Обнадеживает тот факт, что все участники производственного процесса вносят свой вклад в решение этих проблем.
Но смогут ли они обеспечить будущее шоколадной индустрии - пока вопрос открытый.
Статья опубликована с сайта The Conversation в рамках лицензии Creative Commons.
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