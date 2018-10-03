Шоколадный апокалипсис - уже не за горами?

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Производители какао переживают трудные времена. Все чаще возникают опасения, что в ближайшие десятилетия шоколад исчезнет. Что происходит на шоколадных рынках и действительно ли нам стоит волноваться, объясняет экономист из бизнес-школы Гренобля.

В 2050 году шоколада не станет? В последнее время все чаще раздаются прогнозы глобального шоколадного кризиса.

Стоимость шоколада на мировом рынке продолжает бить рекорды. По предположениям, к 2025 году она увеличится вдвое по сравнению с уровнем 2015 года.

Потребление шоколада обусловлено не только его вкусовыми качествами, но и доказанной пользой для здоровья. Он замедляет старение, имеет антиоксидантный эффект, облегчает стресс и регулирует артериальное давление.

Наибольшее количество шокоголиков живет в Западной Европе и Северной Америке - здесь съедают более половины всего производимого в мире шоколада.

Главные сладкоежки - швейцарцы: в 2017 году потребление шоколада в стране равнялось более 8 кг на душу населения в год.

Новые шоколадные рынки

Хотя лидируют в области развитые западные рынки, в будущем они могут возникать в любом месте в мире.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спрос на шоколад в Индии стремительно растет - в 2016 году индусы потребили 230 тыс. тонн шоколада, что на 50% больше, чем в 2011 году

Например, в Китае и Индии - странах с населением более миллиарда человек. Быстрая урбанизация, рост среднего класса и изменение потребительских вкусов способствуют усилению спроса на шоколад.

Потребление шоколада в Индии в 2016 году достигло 228 тыс. тонн - это на 50% больше, чем в 2011-м. Шоколад стал одной из самых любимых сладостей в стране, поскольку индусы считают его полезным для здоровья.

В Китае во времена экономических реформ начала 1980-х шоколад считался редким деликатесом. В потреблении шоколада, которое составляет менее 1 кг на человека в год, Китай до сих пор заметно отстает от других стран.

Ситуация, однако, быстро меняется, чему способствует среди прочего появление "кофейной культуры", которая влияет на способ использования и потребления шоколада.

Теперь миллионы обеспеченных китайцев покупают высококачественные деликатесы иностранного производства онлайн, заставляя розничных продавцов, например Alibaba, переосмысливать свои бизнес-модели.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хотя китайцы потребляют гораздо меньше шоколада, чем другие страны, ситуация меняется

Под угрозой исчезновения

Впрочем, производители шоколада переживают не лучшие времена. Какао, из которого производят шоколад - прихотливое растение. Ему необходим влажный тропический климат и тенистые тропические леса, а потому территория, где можно его выращивать, - ограничена.

Основные плантации какао расположены в Западной Африке, а более половины всего мирового производства приходится на Кот-д'Ивуар и Гану.

Однако глобальное потепление сильно усложнило выращивание растения в этом регионе, к тому же на многих землях культивирование какао пока запрещено.

Другие угрозы

Однако деревьям какао грозят не только климатические изменения, но и два главных врага - это болезни и вредители. Из-за них производители какао ежегодно теряют от 30% до 40% продукции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В начале этого года правительство Кот-д'Ивуара сообщил о необходимости уничтожить плантацию какао площадью 100 тыс. га из-за вируса

В июне этого года правительство Кот-д'Ивуара объявило о необходимости уничтожить плантацию какао площадью 100 тыс. га, чтобы прекратить распространение вируса.

Прежде чем территорию снова можно будет засадить деревьями, должно пройти не менее пяти лет.

Из-за "естественных" рисков и колебания цен производители какао нередко переходят на выращивание других, потенциально выгодных и менее капризных растений, например кукурузы, каучука или пальмового масла.

Третий по величине в мире производитель какао, Индонезия, столкнулась с сокращением производства какао с 2010 года. Основные причины - ухудшение климата и старение какао-деревьев.

В поисках новых рынков сбыта

Гана, второй крупнейший в мире поставщик какао, возлагает большие надежды на Азию и Китай.

Чтобы увеличить ежегодное производство какао, Гана пытается получить кредит в размере 1,5 млрд долларов США от Эксим-банка Китая.

Сотрудничество поддерживают правительства обеих стран, поскольку взаимная выгода очевидна - шоколадный рынок Китая быстро развивается.

Другие "горячие" направления - это Ближний Восток и Африка. Лидеры потребления шоколада в регионе - Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Для потребителей этих рынков шоколад является предметом роскоши, что стимулирует спрос на премиум-марки.

Потребление шоколадных изделий также растет в Алжире, но причины несколько иные.

По данным маркетинговых исследований компании Euromonitor, алжирцы считают шоколад источником энергии. Шоколад становится все более популярным среди молодежи, но скорее для индивидуального потребления, а не в подарок.

Экологически устойчивое производство

Крупнейшие производители шоколада активно участвуют в инициативах экологического производства, например Rainforest Alliance, UTZ и Fairtrade.

Американский кондитерский завод Mars Wrigley, ведущий производитель конфет в мире по объему продаж в 2017 году, выделил 1 млрд долл на разработку какао-дерева, более устойчивого к жаре.

Кроме того, в 2009 году Mars стала первой шоколадной компанией, которая пообещала, что к 2020 году будет производить всю свою продукцию только из какао, выращенного экологическим способом.

Позже так же поступили и ее конкуренты Hershey's, Ferrero и Lindt.

Полностью перейти на экологическое какао планирует и компания Mondelez International. Milka - последний из ее брендов, который присоединился к программе Cocoa Life, запущенной в 2012 году с целью поддержать фермеров.

Хотя эти инициативы стали большим шагом вперед, производители отмечают, что их недостаточно, чтобы преодолеть проблему бедности фермеров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Местные африканские производители хотят иметь большее влияние на цены на какао в мире, что, по их мнению, поможет защитить местных фермеров

Например, в Кот-д'Ивуаре фермеры, которые имеют сертификат устойчивого сельского хозяйства UTZ, получают в год только на 84-134 евро больше, чем не сертифицированные.

Препятствия возникают и в процессе получения сертификата, для чего фермеры должны быть членами кооперативов.

Сейчас в Кот-д'Ивуаре таких фермеров только 30%.

Другая проблема - обеспечить, чтобы на всей цепочке производства не использовался детский труд, что в принципе невозможно контролировать.

Местные производители какао в Африке имеют свои собственные интересы, которые недавно поддержала инициатива ОПЕК.

Они хотят влиять на мировые цены на какао, координируя производство и политику сбыта между странами. Это могло бы защитить мелких фермеров, уязвимых к ценовым колебаниям на мировом рынке.

Хотя разговоры о "шоколадном апокалипсисе", возможно, несколько преувеличены, риски вполне реальны, и мы должны о них помнить.

Обнадеживает тот факт, что все участники производственного процесса вносят свой вклад в решение этих проблем.

Но смогут ли они обеспечить будущее шоколадной индустрии - пока вопрос открытый.

Статья опубликована с сайта The Conversation в рамках лицензии Creative Commons.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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