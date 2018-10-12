Как #foodporn изменил ресторанный бизнес

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От интерьера до меню - все картинки должны быть "инстаграмного" качества. Несколько влиятельных фуд-блогеров и рестораторов рассказали, как пристрастие к фотографированию еды повлияло на ресторанную индустрию.

Красная дорожка, вспышки фотокамер. Однако взгляды тысяч людей прикованы не к известной певице или звезде реалити-шоу. В центре внимания - пицца.

Пицца - самый популярный хэштег среди разных фото еды в Instagram, просмотренный более 35 млн раз. Он - даже популярнее Бейонсе и Ким Кардашьян.

Теперь эта ненасытная жажда фотографирования еды кардинальным образом меняет ресторанную индустрию. От декора меню - все картинки должны быть "инстаграмного" качества.

Копірайт зображення Dirty Bones Image caption Как говорят популярные фуд-блогеры, лучше всего на фото выглядят многослойные блюда, снятые с близкого расстояния

Фрэнсис Коттрелл-Даффилд, владелица рекламного и маркетингового агентства Tonic, помогает лучше представить любое мероприятие в соцсетях.

Недавно она участвовала в запуске нового меню британской сети элитных ресторанов Polpo.

Пицца - самый популярный хэштег еды в Instagram, просмотренный более 35 млн раз

"Хотя Polpo готовит очень вкусную еду, фотографии их блюд - не всегда удачные. Вместе с известным брендом джина, мы решили добавить на фото коктейли - они всегда придают изображениям большую яркость", - объясняет специалист.

У барной стойки установлена зеленая стена из растений. Ее дизайн, как и дизайн всей презентации, разработан с мыслью об Instagram.

"Мы знаем, что люди будут поднимать бокалы с коктейлями на фоне стены с зелеными листьями и сразу отправлять фото в соцсети", - добавляет она.

Копірайт зображення Elizabeth Hotson Image caption Пекарь Джорджия Грин украшает свои торты розовой глазурью, пирожными макарон, безе, попкорном в белом шоколаде и леденцами

Среди гостей презентации - полсотни инфлюэнсеров Instagram, в частности Алекс Флэтчер, сэндвич-блогер с 20 тысячами подписчиков. Самые популярные среди его фотографий собирают по 2000 "лайков".

Как же сделать лучшие коммерческие фото хлеба насущного?

"Сэндвичи - идеальный объект для композиции, - объясняет Флэтчер. - Например, японский сэндвич Кацу-Сандо с сочной маринованной капустой, филе между слоями белого молочного хлеба, выглядит очень фотогенично".

Его коллега Ребекка Милфорд, редактор сайта Bar Chick, соглашается, что удачный снимок непосредственно увеличивает продажи в ресторанах.

"Некоторые из моих друзей перед походом в ресторан заходят на его страницу в Instagram и по фото выбирают, что они закажут, - рассказывает она. - Они даже не смотрят в меню. Но качество фото должно соответствовать хэштегу #foodporn. Фотографии также могут обозначаться хэштегами #cheeseporn, #yolkporn и другими".

Стилист и автор фуд-блогов Натали Сэлдон объясняет, что композиция фото имеет большое значение.

"Чем ближе, тем лучше, людям нравится видеть еду на экране вблизи. Хорошо смотрятся и многослойные блюда, например, гамбургеры".

Копірайт зображення Dirty Bones Image caption Разноцветные коктейли добавят яркости любому фото

Чтобы сделать красивые фотографии для соцсетей и привлечь внимание аудитории, британская сеть ресторанов Dirty Bones выдает своим клиентам бесплатные наборы для фотографий в Instagram.

Они содержат осветительную мини-установку, источник питания, линзу "рыбий глаз" и селфи-палку.

И хотя на таких фото главная "звезда" - еда, без поддержки знаменитостей-людей не обходится. Джорджия Грин, пекарь, декоратор тортов и владелица пекарни на севере Лондона, рассказывает, как однажды получила заказ от Кары Делевинь.

"У Кары было около 5 млн подписчиков, а у меня на то время - 100. Когда она отметила меня в Instagram, количество моих фолловеров за один день выросло до 6000", - рассказывает Грин.

Она признает, что в определенной степени вынуждена изготавливать торты, которые соответствуют трендам Instagram, но не обязательно нравятся ей самой.

Сосредоточение на картинке может показаться искусственным, но профессор Чарльз Спенс, экспериментальный психолог из Оксфордского Университета, говорит, что картинка играет важное значение.

"То, как пища выглядит и как она размещена на тарелке, очень важно, поскольку создает у нас определенные ожидания. Наш мозг представляет себе, какова она на вкус, и таким образом закрепляет вкусовой опыт", - объясняет ученый.

Профессор Спенс проводит эксперименты с едой в колледжах Оксфорда.

Копірайт зображення Natalie Seldon Image caption Экспериментальные психологи из Оксфордского университета говорят, что наш мозг "представляет", какой будет еда на вкус, что закрепляет вкусовой опыт

"Мы предлагаем всем одинаковую пищу, но одной группе участников просто бросаем ее на тарелку, тогда как другой подаем ее в художественном оформлении, например, в стиле картин Кандинского. В результате именно вторая группа оценивает блюдо, как вкусное, и согласна больше заплатить за него".

Впрочем, хоть хорошая презентация и важна, владелица бруклинского кафе Carthage Must Be Destroyed Аманда Бечара не одобряет чрезмерный фотоэнтузиазм.

"Мы просим гостей делать не более нескольких снимков со своего места, но они начинают ходить по залу и непрерывно фотографировать. Мы просим их не снимать видео, поскольку другие посетители ведут личные разговоры", - говорит она.

Парадоксальным образом интерьер ее кафе особенно фотогеничный - вы будто попадаете в сказку: высокие потолки, стены, украшенные кафелем и посуда - все розового цвета.

"Не понимаю, почему единственная реакция людей на красоту, - это желание сразу ее фотографировать. Почему бы просто не расслабиться, вкусно поесть, выпить кофе, поболтать с друзьями, разве это не доставляет удовольствие само по себе?!", - удивляется она.

Г-жа Бечара может держать с сетями дистанцию. Но заглянув в Instagram, легко заметить, что она - в явном меньшинстве.

И это, наверное, хорошая новость для кусочков пиццы, жаждущих всемирной славы.

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