Воздух в офисе загрязнен не меньше, чем на улице. Что делать?

Вы постоянно уставшие, у вас болит голова, вам трудно сконцентрироваться? Проблема, возможно, в офисном воздухе. Почему этому вопросу до сих пор уделяют недостаточно внимания и что нужно сделать, чтобы на рабочем месте легче дышалось?

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Крис Берч, директор по устойчивому развитию консалтинговой фирмы Hilson Moran, всегда с ужасом ждал послеобеденного совещания в старом офисе компании в Стрэтфорде.

"После трех часов совещания чувствуешь себя совершенно измотанным, у тебя болит голова, не хватает воздуха", - говорит Берч.

Окна в конференц-залах и остальном офисе закрыты весь год. Зимой - потому что холодно, летом - от пыли и автомобильных выхлопов с напряженной трассы под окнами.

Однако плотно закрытое помещение означает, что каждый вздох каждого сотрудника в течение длительных совещаний повышает уровень углекислого газа в комнате, вызывая сонливость и головную боль.

"В течение 20 лет мы страдали от того, что когда в офисе была жара и духота, и мы открывали окна, нас накрывало стеной шума и загрязненного воздуха", - говорит Берч.

Такая ситуация - далеко не исключение, а от пульсирующей головной боли и затрудненного дыхания страдают многие офисные работники.

Кондиционирование воздуха не помогает, если в системе нет соответствующих фильтров. Ведь загрязненный воздух с улицы попадает внутрь помещения и циркулирует в нем.

Впрочем, несмотря на распространенность проблемы, ей почти не уделяют внимания. Мы чрезвычайно обеспокоены качеством воздуха в окружающей среде, но почти не задумываемся о помещения, в которых проводим много часов ежедневно.

Кэт Ноакс, профессор школы гражданского строительства в Университете Лидса, исследует качество воздуха в общественных помещениях. По мнению исследовательницы, проблеме не уделяют должного внимания, потому что она не столь очевидна.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По данным Euromonitor, продажи очистителей воздуха в Китае выросли с 3,1 млн единиц в 2013 году до почти 7,5 млн в 2018-м

"В отличие от улицы, загрязненный воздух в помещении невозможно увидеть или почувствовать на вкус и запах. А когда мы чего-то не видим, мы на это не обращаем внимания", - говорит профессор Ноакс.

Но это неправильно. Влияние загрязненного воздуха на здоровье хорошо известно. Он вызывает инфекции дыхательных путей, его также считают одной из причин рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Двухлетнее исследование, проведенное медицинским журналом Lancet, показало, что плохое качество воздуха является причиной преждевременной смерти 6,5 млн человек ежегодно.

Оно также снижает производительность труда.

Исследование 2014 года установило, что на каждые 10 микрограммов вредных PM2,5 частиц в воздухе эффективность труда сборщиков груш снижалась на 0,41 доллара в час.

Мы стараемся спрятаться от загрязненного воздуха в помещении, но это - ошибка.

По данным Американского агентства по охране окружающей среды (EPA), загрязнение воздуха в помещениях обычно вдвое, а то и в пять раз выше, чем под открытым небом. В экстремальных случаях воздух в замкнутом пространстве может быть в 100 раз грязнее, чем на улице.

"К загрязненному уличному воздуху в помещении добавляются свои вредные вещества, которые возникают во время приготовления пищи, от испарения чистящих и строительных материалов", - объясняет Мэтью С. Джонсон, научный сотрудник компании Airlabs, которая устанавливает фильтры, удаляющие 95% загрязнителей воздуха и вредных газов.

По данным журнала Lancet, из-за низкого качества воздуха на рабочем месте каждый год умирает 800 тыс. человек.

"Вызывает головные боли и потерю производительности и так называемый "синдром больных зданий", - объясняет Джонсон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По данным медицинского журнала Lancet, из-за низкого качества воздуха на рабочем месте каждый год умирает 800 тыс. человек

Разработками в области очистки воздуха в помещениях в основном занимаются в странах Азии.

Из-за зависимости экономики от ископаемого топлива и слабой законодательной базы уровень загрязнения в некоторых азиатских городах является самым высоким в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обнародованным ранее в этом году, 14 из 20 самых грязных городов мира расположены в Индии. Среди лидеров списке есть и много китайских городов.

"В области контроля качества воздуха уверенно лидирует Китай. Это частично объясняется высоким уровнем загрязнения окружающей среды в стране", - объясняет Мэтью Клиффорд, директор отдела энергетики и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского подразделения корпорации JLL.

"Чистый воздух в помещениях, кроме предотвращения болезней, имеет много других преимуществ. Он прежде всего способствует производительности труда, а это сразу отражается на экономических показателях бизнеса", - говорит он.

В 2015 году доклад компании JLL и консалтинговой фирмы Pure Living обнаружил, что в 90% офисных помещений уровень внешних загрязнителей заметно не сократился.

Но люди не сидят сложа руки. Продажи очистителей воздуха в Китае быстро растут. Они увеличились почти вдвое в 2012-2013 годах в период сильнейшего смога и выросли с 3,1 млн единиц в 2013 году до почти 7,5 млн в 2018-м, сообщает Euromonitor.

В прошлогоднем отчете сообщалось, что производители постоянно совершенствуют системы очистки воздуха, "используя нанотехнологии, увеличивая энергоэффективность и уменьшая уровень шума".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Загрязненный воздух вызывает инфекции дыхательных путей и является одной из причин рака легких и хронического обструктивного заболевания легких

Инновации и внимание к проблеме качества воздуха в помещениях распространяются и за пределы Азии.

Компания Airlabs начала устанавливать системы фильтрации воздуха в лондонских магазинах, после того как выяснилось, что содержание двуокиси азота в помещениях на Оксфорд-стрит и Бонд-стрит равно уличному.

На данный момент жесткого стандарта качества воздуха в офисных помещениях нет, хотя ВОЗ еще в 2009 году разработала рекомендации по этому поводу.

Похожие указания обнародовало американское Агентство по защите окружающей среды и британский Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи.

Они предусматривают устранение источников загрязнения в замкнутых помещениях, а также обязательную установку систем фильтрации воздуха.

Эксперты не уверены в преимуществах жесткого регулирования. Установление определенного лимита частиц загрязнителей в воздухе может быть произвольным.

В каждом здании свои условия, а конкретная допустимая норма не учитывает посетителей офиса, чье дыхание может превысить безопасный уровень.

"Организации, которые управляют безопасностью зданий, должны нести большую ответственность и за качество воздуха. Но поможет ли жесткое регулирование? Это - сложный вопрос", - говорит профессор Ноакс из Лидса.

К счастью для тех, кто ежедневно работает в офисах, многие компании уже принимают меры.

Компания Криса Берча несколько лет назад переехала в новый офис в центре Манчестера. Это позволило спроектировать рабочие места с нуля и решить проблему на этапе строительства.

Некоторые меры были очевидными, например установка воздушных фильтров, которые очищают от наиболее вредных загрязнителей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В отличие от улицы, в помещении загрязненность воздуха практически не ощущается

В офисе появились мониторы качества воздуха. Они отслеживают содержание углекислого газа, диоксида азота и частиц загрязнителей в воздухе и предупреждают о превышении допустимого уровня.

Офис стал зеленым. "Мы воспользовались советами исследователей NASA, которые обнаружили, что растения эффективно очищают воздух в помещении", - объясняет Берч.

Они собрали несколько видов растений из списка десяти самых эффективных и поставили их в офисе.

Проблемой многих офисов после ремонта является так называемый "запах нового автомобиля", который вызывают летучие органические соединения, которые в течение нескольких лет выделяются из красок, клеев, мебели и ковров.

Чтобы избежать этого, компания Hilson Moran для обустройства офиса использовала только материалы с низким содержанием загрязняющих веществ, заверенные Международным строительным стандартом качества WELL.

Некоторая фурнитура в офисе изготовлена из картофельных отходов, склеенных с помощью картофельного крахмала.

Это было сложной задачей. "Многие производители мебели и ковров тогда еще не уделяли этому вопросу такого внимания", - объясняет Берч. Но за два года их количество и ассортимент заметно выросли.

Компания Hilson Moran, гордясь своим новым офисом, прошла тесты на сертификат качества от Международного строительного института WELL. Ее офис стал третьим в Великобритании и первым за пределами Лондона, имеющим такой сертификат.

Компания также провела опрос среди своих сотрудников относительно их психофизического состояния, применив стандартную анкету BUS (метод оценки удовлетворенности клиентов качеством здания, которое они используют).

Такой же опрос проводился и в старом офисе. Тогда из более чем 650 офисных зданий помещение компании Hilson Moran оказалось в худших 10%.

"В этом году мы вошли в 2% лучших", - отмечает Крис Берч.

"Я не чувствую существенной разницы в качестве воздуха, - говорит специалист. - Впрочем, во время долгих совещаний голова у меня больше не болит".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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