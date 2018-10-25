Почему выигрыш джекпота - сомнительная удача

На днях американец выиграл рекордный джекпот в размере 1,6 миллиарда долларов. Но что произойдет со всеми этими деньгами и их "удачливым" владельцем? Как показывают исследования, судьба лотерейных выигрышей часто не так счастлива, как кажется.

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По крайней мере один человек приобрел билет с победной комбинацией цифр и выиграл рекордный джекпот в американской лотерее Mega Millions в размере 1,537 млрд долларов.

Впрочем, победителю, возможно, повезло не так сильно, как кажется на первый взгляд.

Джекпот раздулся до этой огромной суммы после того, как с конца июля 25 розыгрышей подряд не принесли ни одной победы.

Это - второй крупнейший лотерейный приз в истории. Рекорд был поставлен в 2016 году, когда джекпот в лотерее-конкуренте Powerball достиг 1,6 млрд долларов.

Mega Millions также сначала назвала сумму в 1,6 млрд долларов, но после подсчета проданных билетов, она немного снизилась.

Шансы получить джекпот были мизерными - около 1 на 303 миллиона. К примеру, шанс, что в вас попадет молния, в 400 раз выше.

Даже если каждый взрослый американец купит один билет, каждый с разной комбинацией цифр, все равно останется 7% вероятности, что победителя среди них не будет, а джекпот возрастет еще больше.

Впрочем, после того как победитель будет определен и получит приз, возникает другой, более интересный, вопрос.

Что произойдет со всеми этими деньгами и какой будет судьба "счастливчика"? Как показывают исследования, часто происходит совсем не то, чего можно было бы ожидать.

Приз меньше, чем кажется

Во-первых, сумма денег, которую победитель получит на руки, будет заметно меньше потрясающего размера джекпота.

Даже если владельцем выигрышного билета будет только один человек, он не получит 1,537 млрд долларов одним огромным чеком на следующий день.

Победитель сможет выбрать единовременную выплату, которая составляет примерно 878 млн долларов, или разделить сумму в 1,537 млрд на 30 лет и получать ежегодные выплаты, которые будут постепенно расти.

Большой куш, конечно, отойдет налоговой инспекции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выигрыш лотерейного джекпота может оказаться скорее проклятием, чем благословением

Если победитель живет в штате, в котором нет лотерейного налога, например Флориде или Техасе, и выберет единовременную выплату, на руки он получит 667 млн, а остальные 211 млн отойдут федеральному правительству.

Как сообщалось, выигрышный билет купили в Южной Каролине, следовательно, лотерейный налог составит 7%, оставляя владельцу около 606 млн долл.

Итак, джекпот ощутимо уменьшится, хотя, что и говорить, сумма все равно остается внушительной.

Бремя победы

Мы уверены, что выигрыш лотереи безвозвратно меняет жизнь. Хотя это действительно так, как показывают исследования, изменения не всегда бывают к лучшему.

Экономисты Гвидо Имбенс и Брюс Сакердоут и специалист по статистике Дональд Рубин в опросе 2001 года выяснили, что люди, которые выигрывали крупные суммы денег, обращались с ними крайне опрометчиво.

Ученые обнаружили, что уже через десять лет у многих победителей лотерей оставалось не более 16 центов от каждого выигранного доллара.

Из моих собственных наблюдений, каждый, кто в 20, 30 или 40 лет получал большую сумму денег, то ли по наследству, то ли в подарок, быстро терял половину денег из-за расточительства или неудачных инвестиций.

Другие исследования также обнаружили, что выигрыш в лотерее в конечном итоге совершенно не помогал людям выйти из затруднительного финансового положения, а лишь немного откладывал неизбежное банкротство.

Так, одно исследование показало, что треть лотерейных победителей становились банкротами.

Как потратить такую ​​сумму?

Но как можно потратить сотни миллионов долларов так быстро? Это, конечно, непросто.

Демографические исследования игроков в лотерею свидетельствуют, что больше всего покупают билеты люди в возрасте 30-39 лет, а потом количество желающих получить легкие деньги постепенно уменьшается.

Средняя продолжительность жизни в США составляет 79 лет.

Итак, если предположить, что человек сорвет джекпот где-то в 35 лет, у него есть около 45 лет, чтобы потратить сумму, которая останется после уплаты налогов, скажем, 900 млн долларов.

Это означает, что ему придется тратить чуть меньше 20 млн долл. ежегодно или примерно 55 тыс. долл. ежедневно. Или даже больше - с учетом банковских процентов, если деньги будут храниться на депозите.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На выигранный джекпот, конечно, можно скупать дорогие авто, но, как и треть победителей в лотерею, вы вполне можете остаться банкротом

К тому же, действительно растратить деньги означает, что у вас не должно остаться каких-либо активов.

То есть покупка роскошных домов, картин Бэнкси или Ferrari и Aston Martin не считается, поскольку капитал в таком случае не изменится, конечно при условии, что стоимость этих вещей останется примерно такой же.

Настоящее расточительство, которое приведет к банкротству или нищете, означает, что у победителя лотереи вообще не останется ничего от прежнего состояния, кроме, пожалуй, воспоминаний о весело проведенном времени.

Из князей в грязь

Именно это и сделал человек по имени Хантингтон Хартфорд.

Хартфорд, который родился в 1911-м и умер в 2008 году, унаследовал самую старую в мире американскую сеть супермаркетов The Great Atlantic and Pacific Tea Company.

Сеть продовольственных магазинов, более известная под названием A&P, была основана перед гражданской войной.

Она стала первой в США сетью супермаркетов, чьи магазины протянулись от западного побережья до восточного, а с Первой мировой войны до 1960-х годов она была тем, чем для современных американских покупателей является Walmart.

Хартфорд унаследовал примерно 90 млн долларов, когда ему было 12. Сегодня эта сумма равнялась бы более чем 1,3 млрд долларов "чистыми".

Впрочем, в 1992 году, примерно через 70 лет после того как он получил одно из крупнейших состояний в мире, Хартфорд объявил о банкротстве.

Если легендарный царь Мидас умел превращать в золото все, чего он касался, с Хартфордом все оказалось с точностью до наоборот.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поучительная история Хантингтона Хартфорда, который унаследовал потрясающие 1,3 миллиарда долл. в нынешнем эквиваленте, но за 70 лет потратил все и стал банкротом

Он потерял миллионы, покупая недвижимость, создавая музеи и финансируя театры и шоу.

В нем удивительным образом соединились плохие деловые навыки с исключительным расточительством. После того, как он объявил о банкротстве бывшей империи, он уединился на Багамах, где провел остаток жизни со своей дочерью.

Вам понадобится удача

История Хартфорда вместе со многими научными исследованиями подтверждает, что огромные деньги, которые неожиданно сваливаются на человека, не всегда приносят удачу.

Полученное таким образом состояние потерять гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.

Если вы играете в лотерею и пока не выиграли, я желаю вам успеха. Но если вы сыграли и сорвали джекпот, я желаю вам еще большего успеха.

И главное - помните: неожиданно став счастливым обладателем крупной суммы денег, планируйте заранее и изо всех сил сопротивляйтесь такому естественному соблазну потратить все.

Статья впервые опубликована на сайте The Conversation и перепубликована в рамках лицензии Creative Commons.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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