Самая возрастная мама на площадке: опыт женщин, родивших после 40

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Количество женщин, родивших своего первого ребенка в 40 лет или позже, во всем мире растет. Обозреватель BBC Capital исследовала, с какими экономическими, психологическими и этическими проблемами сталкиваются мамы старшего возраста.

Дженни Гленс-Поттер родила двойню через месяц после того, как ей исполнилось 40. Их рождение ознаменовало конец тяжелой борьбы за возможность стать мамой и было радостным началом нового жизненного этапа.

Материнство, однако, пришло в жизни женщины гораздо позже, чем она надеялась.

"Я чувствую себя менее энергичной, чем в молодом возрасте, - говорит она. - Но с точки зрения мировоззрения, я думаю, это прекрасное время, чтобы стать мамой. У меня гораздо больше терпения и мудрости, а также жизненного опыта".

Гленс-Поттер знает это наверняка, ведь ее детям уже исполнилось пять лет.

Число женщин, которые создают семью в 40 лет и позже, постепенно растет

45-летняя Гленс-Поттер из Ланкашира в Великобритании - представительница поколения женщин, которые рожают своего первого ребенка в 40 лет и старше.

Число таких женщин растет достаточно быстро, тогда как количество тех, кто становится матерью в 20-30 лет, постепенно уменьшается.

В Великобритании число беременностей уменьшается во всех возрастных группах, кроме женщин старше 40 лет.

В 2016 году количество зачатий среди 40-летних женщин возросло на 2% по сравнению с предыдущим годом, и более чем вдвое за последние 25 лет.

Похожие показатели можно наблюдать и в США, где уровень рождаемости в 2017-м был самым низким за последние 30 лет, но вырос для женщин старше 40.

Эта возрастная группа теперь рожает больше детей, чем когда-либо прежде.

Заботиться о двух поколениях

Создание семьи после 40-ка имеет свои преимущества и трудности.

43-летняя Бхавна Тхакур, дочери которой исполнился год, знает, как это - быть "самой возрастной мамой на детской площадке".

Копірайт зображення Bhavna Thakur Image caption 43-летняя Бхавна Тхакур живет со своим мужем и годовалой дочерью в Мумбаи. Женщина признается, что часто оказывается "самой возрастной мамой на детской площадке"

После рождения ребенка Тхакур вернулась к своей работе в инвестиционной компании в Мумбаи, где он занимает должность управляющего директора.

Женщина отмечает, что рождение первого ребенка после 40 дало ей шанс сделать карьеру.

"Поскольку я занимаю руководящий пост, я могу сама распоряжаться своим временем. Я могу позволить себе более гибкий график, возвращаться пораньше домой или работать дома, когда нужно".

Хоть она пока не может ездить в командировки так часто, как раньше, ее руководитель относится к этому с пониманием.

Я разрываюсь между моей мамой и дочерью, еще очень маленькая и требует много моего внимания

Впрочем, Тхакур столкнулась с другими неожиданными трудностями.

По ее словам, самое сложное - это балансировать между тремя видами обязанностей в ее жизни: беспокоиться о двух поколениях семьи и развивать карьеру.

"Поскольку мы родили ребенка поздно, наши родители уже очень пожилые. Они болеют, и им нужна наша помощь", - объясняет женщина.

"Мои родители живут в Дели, но я не могу посещать их так часто, как мне хотелось бы, из-за маленького ребенка. Я разрываюсь между мамой и дочерью, которая требует много моего внимания".

Ситуация Тхакур характерна для многих женщин, которые создали семью в 40 лет и которым приходится заботиться о двух поколениях одновременно.

Некоторые компании в Новой Зеландии и Великобритании вводят программы помощи таким женщинам, например, четырехдневную рабочую неделю с полной оплатой, что позволяет совмещать работу и семью.

На распутье

Решение вернуться на работу после рождения ребенка всегда дается женщине непросто, прежде всего по финансовым соображениям.

В Великобритании уход за ребенком дошкольного возраста стоит очень дорого, в отличие, например, от Швеции, где государство выделяет на это значительные субсидии.

Этот вопрос является сложным для любой женщины, которая только что родила, независимо от возраста.

Копірайт зображення Jenny Glancy-Potter Image caption Родив близнецов в 40 лет, Дженни Гленс-Поттер не смогла вернуться к работе из-за значительных затрат на уход за детьми в Великобритании

Однако Гленс-Поттер отмечает, что для 40-летних женщин финансовый вопрос является острым, так как многие из них не могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек.

"Моя мама много помогает, но когда у меня появились дети, ей было уже за 70. Если бы я родила в 20, мы с мужем, наверное, меньше зависели бы от платного ухода за детьми", - объясняет женщина.

Государственных программ помощи молодым матерям практически не существует, а потому многие женщины не могут позволить себе оплачивать уход за ребенком. Если бы Гленс-Поттер вернулась на работу, вся ее зарплата ушла бы на оплату няни.

Однако программы помощи таким женщинам, которых становится все больше, были бы полезны для экономики страны, считает Мера Стробери, почетный профессор Высшей школы образования и Высшей школы бизнеса в Стэнфорде.

Но пока ни одна страна не реализовала такие программы на должном уровне.

Как отмечает Стробери, когда женщины с таким опытом жертвуют своей карьерой, это имеет большее влияние на национальный доход, чем когда с работы уходят молодые работницы с более низкой заработной платой.

40-летние женщины, как правило, "более образованы и занимают должности с более высоким уровнем ответственности и зарплатой, чем их молодые коллеги".

"Возможность для таких женщин вернуться на работу и быть продуктивной частью компании будет не только правильной с точки зрения социального прогресса, - отмечает профессор. - Но и экономически оправданной".

"Я по-новому воспринимаю жизнь"

Хотя отношение к работающим матерям постепенно меняется, стереотипы в отношении женщин, родивших поздно, живы до сих пор.

Некоторые 40-летние женщины получают неприятный ярлык "пожилой мамы".

49-летняя Геванда Паркер из Флориды в США - мама двух дочерей: семи месяцев и трех лет.

Когда она выходит с дочерьми на прогулку, ее часто считают их бабушкой или тетей в отличие от молодых женщин, которых всегда называют мамами.

Копірайт зображення Gewanda Parker Image caption 49-летняя Геванда Паркер - мама двух дочерей в возрасте семь месяцев и трех лет. Ее часто считают бабушкой или тетей девочек

Возможно, именно поэтому Паркер очень беспокоится о своей внешности, стараясь всегда хорошо выглядеть, быть стильной с безупречным макияжем и прической.

Хоть мамам младенцев всегда прощают не слишком ухоженную внешность, Паркер волнуется, что неопрятный вид заставит стороннего наблюдателя сделать неутешительные выводы относительно ее возраста.

"Я подсознательно стараюсь выглядеть как можно лучше, ведь мне не хочется попадать в ситуацию, когда моему ребенку будет неприятно", - объясняет женщина.

Хотя на самом деле Паркер совсем не чувствует себя старой мамой. Рождение ребенка после 40 заставило ее вновь почувствовать себя молодой и энергичной.

Когда я играю со своей дочерью, чувствую себя молодой

"Я снова воспринимаю жизнь как нечто увлекательное и веселое. Когда я играю со своей дочерью, чувствую себя молодой", - говорит женщина.

Общественные стереотипы не успевают за реальным положением вещей, но Паркер убеждена, что изменения не за горами.

"Даже если обществу не нравится, потребность в поддержке матерей старшего возраста является насущной".

Поскольку женщины все чаще рожают своего первого ребенка после 40 лет, обществу придется считаться с этим и вносить соответствующие изменения.

"Нам придется изменить стереотипы относительно материнства и даже язык, на котором мы говорим о женщинах с детьми", - говорит она.

"Необходимо избавиться от предубеждений и стереотипов, а также научиться не осуждать женщин. Подходить к теме материнства в старшем возрасте более открыто".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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