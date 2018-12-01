Нанодетство: технологии на страже родительского покоя

Копірайт зображення Owlet Baby Care

Бутылочки и подгузники с мониторами, носки, подключенные к смартфону, - большинство современных родителей просто не могут представить свою жизнь без технологий. Но не вредят ли гаджеты ребенку и действительно ли они необходимы - BBC Capital поинтересовалась у специалистов.

29-летняя учительница Линдсей Эллиотт, которая недавно стала мамой, излишне беспокоилась каждый раз, когда ей нужно было оставить на некоторое время свою маленькую дочь Хейзел.

Выходом из ситуации неожиданно стали "умные носки". Они измеряют уровень кислорода в организме ребенка, а также пульс и температуру тела, а затем передают эти данные на смартфон родителей.

Технология стоимостью 300 долларов была создана по замыслу врачей и разработана на базе устройств Apple Watch и Fitbit.

"Я всегда боялась, что она просто перестанет дышать. Справиться с тревогой мне помогает измеритель уровня кислорода", - рассказывает Эллиотт, которая живет в городе Винтер-Парк, штат Флорида.

Теперь, когда в жизни женщины появилось это устройство, к ней вернулся спокойный сон, и она может выйти на обед, оставив дочь с няней.

Она чувствует себя более уверенно, поскольку может отслеживать важнейшие жизненные показатели ребенка просто через смартфон.

Эллиотт - типичная представительница нового поколения родителей, которые активно привлекают технологии к уходу за малышом. В конце концов, миллениалы больше, чем любое другое поколение, привыкли отслеживать свою ежедневную активность с помощью портативных устройств.

Физическое состояние организма, циклы сна, диета и профессиональные привычки - за всем этим сегодня можно наблюдать через приложения для смартфонов.

Каждую неделю в мире рождается более 2,5 млн представителей так называемого поколения "альфа"

И следовательно, наблюдение за здоровьем детей с помощью этих же технологий является для многих вполне естественным следующим шагом.

Не так давно производители обнаружили новую рыночную нишу - портативные устройства и другие "умные" гаджеты для младенцев и детей.

По данным австралийской социологической компании McCrindle, еженедельно в мире рождается более 2,5 млн детей так называемого поколения "альфа".

Его самые старшие представители появились на свет в 2010 году, то есть они являются сверстниками iPad и Instagram. В 2025 году, когда состоится следующая официальная смена поколений, "альф" в мире будет примерно два миллиарда.

"Умные" бутылочки, пустышки, детские коляски и одежда - все это снижает градус напряжения у новоиспеченных родителей, а также позволяет частично автоматизировать процесс ухода за ребенком.

Копірайт зображення Alamy Image caption В 2016 году на всемирной выставке электроники Consumer Electronics Show впервые появилось отдельное навравление - "Технологии для младенцев"

Например, "интеллектуальный монитор кормления", который присоединяется ко дну стандартной бутылки и передает данные на смартфон через Bluetooth.

Особенности кормления, которые ранее определялись интуитивно, - сколько ребенок выпивает, температура молока и даже угол наклона бутылки - теперь можно отследить с помощью специального приложения.

Эллиотт признает, что эти гаджеты не являются предметом первой необходимости, но отмечает, что ее поколение радушно встречает прогресс в области ухода за ребенком.

"Родители старшего поколения говорят: "В наше время мы только проверяли, дышит ли ребенок". На что я отвечаю: "Да, но технологии ведь не стоят на месте", - рассказывает Эллиотт.

Рождение нового рынка

В 2016 году крупнейшая международная выставка бытовых технологий Consumer Electronics Show, которая ежегодно проходит в США, создала отдельное направление BabyTech Summit.

Продюсер саммита Джилл Гилберт объясняет, что сначала этим заинтересовались стартапы, которые предложили отдельные товары для ухода за малышами.

Первая линейка такой продукции включала сиденья с сенсорами, показывающие, насколько безопасно пристегнут ребенок, а также подгузники, отслеживающие рост малыша и сигнализирующие, когда нужно переходить на больший размер.

В течение нескольких лет изделия усовершенствовали.

Теперь они оборудованы большим количеством датчиков, которые фиксируют самую разнообразную информацию и передают ее на цифровые платформы.

Бурное развитие этого рынка заинтересовало и всемирно признанные бренды, например Motorola и Philips.

Последний разработал прикладную платформу, на которой данные из детского монитора в сочетании с записями родителей позволят проводить онлайн-консультации с врачами.

Несмотря на то, что детский сектор интеллектуальных технологий является относительно новым, рынок растет быстрыми темпами. Как прогнозирует маркетинговый исследователь Hexa, только объем рынка детских мониторов увеличится с 929 млн долл. (2016 год) до 1,63 млрд в 2025 году.

Значительная доля этого рынка будет принадлежать азиатско-тихоокеанскому региону.

Гаджет лучше знает

Постоянное волнение за здоровье и безопасность ребенка - не лучший способ стать хорошим родителем, считает Дохийон Парк:

"Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастливым, счастливыми должны быть прежде всего вы сами. Это позволит лучше ухаживать за малышом".

Парк - генеральный директор компании Monit из Южной Кореи, чья продукция именно в этом и помогает родителям.

Мониторы Monit предупреждают родителей о сокращениях кишечника малыша, помогая им быстрее менять подгузник и таким образом предотвращать раздражение кожи или инфекции мочевыводящих путей.

Парк надеется, что его изделия позволят родителям спокойно оставлять ребенка на некоторое время одного, а также лучше понимать причины его плача.

Копірайт зображення Monit Corp Image caption "Умные" технологии должны облегчить уход за малышом и избавить родителей от лишних волнений

Вместо того, чтобы интуитивно находить путь решения проблем, родители смогут теперь положиться на конкретные данные о своем ребенке.

Так, нежелание малыша спать ночью превращается из источника бесконечной родительской усталости в привычку, которую можно отследить и отрегулировать.

Страх оставить ребенка одного теперь можно преодолеть, заглянув в телефонное приложение, а уровень тревоги за здоровье ребенка в целом заметно снижается.

"Ложное ощущение контроля"

Впрочем, медицинские, эмоциональные и психологические последствия применения технологий для ухода за малышом еще предстоит тщательно изучить. И далеко не все из специалистов уверены в их безопасности и необходимости.

Ребекка Парлакян, старший директор некоммерческих программ по исследованию развития ребенка "От нуля до трех", отмечает, что такие устройства "не позволяют родителям научиться понимать потребности своего ребенка".

Младенцы интуитивно учатся управлять своими эмоциями через процесс "общего приспособления", говорит специалист. Они учатся понимать родителей, когда те берут их на руки, убаюкивают и успокаивают.

Но пользуясь, например, автоматизированной колыбелью, родители никогда не поймут, что именно будет лучше для их малыша: укачивания, "белый шум" или какой-то другой способ успокоения".

Парлакян также считает, что сомнительное влияние этих устройств может распространяться и на самих родителей.

"Если мать или отец страдают повышенной тревожностью, то постоянные уведомления на смартфоне могут только повышать градус напряжения", - говорит она.

Курт Робочман, генеральный директор компании Owlet, которая производит "умные" носки, с этим решительно не согласен.

Он приводит результаты исследования, которое его компания провела совместно с журналом Global Pediatric Health. В ходе опроса 96% пользователей носков Owlet (а это почти 50 тыс. человек) рассказали, что изделие помогло им снизить уровень волнения о безопасности ребенка.

"С другой стороны, стресс - неотъемлемая часть пути к компетентному и здоровому отцовству", - говорит Дженни Радеску, доцент медицинского факультета Мичиганского университета, занимающаяся изучением проблем поведенческой педиатрии.

Такие мониторы "дают родителям ложное чувство контроля, тогда как действительно важным шагом в психологическом становлении родителей является способность адаптироваться к тревогам и недостаточному контролю, что является одним из главных элементов заботы о крохе".

Вопрос времени

Как нетрудно догадаться, стоимость этих устройств довольно высока. И хотя миллениалов считают наиболее технологически продвинутым поколением, от финансовой незащищенности они страдают даже больше, чем их предшественники.

Например, Snoo, "умная" детская кровать, которая автоматически укачивает младенца, стоит 1160 долларов.

Мишель Дауди, 29-летняя фотограф и мать троих детей из Нэшвилла, штат Теннесси, приобрела такую ​​колыбельку.

"Если у моего ребенка будут проблемы со сном, такая инвестиция, конечно, стоит потраченных средств", - говорит она. Услуги няни для младенца в США и Великобритании стоят около 200 долларов за ночь, поэтому "умная" кровать окупится быстрее, чем за неделю.

Копірайт зображення Alamy Image caption Порой одержимость гаджетами начинается еще до рождения ребенка

Для тех, кто может позволить себе колыбельку за тысячу долларов, это конечно, не предел.

Но для многих родителей во всем мире даже вещи первой необходимости для малыша - значительная финансовая нагрузка, не говоря уже о таких устройства - они просто недоступная роскошь.

Элизабет Google, доцент экономики из Университета Виктории, обеспокоена этой тенденцией. Пока экономические и медицинские преимущества таких устройств не будут подтверждены, отмечает ученый, родители не смогут отделить правду от вымысла.

А компании, злоупотребляя тревожностью молодых родителей, будут зарабатывать миллионы.

Впрочем, у новых устройств есть много сторонников. "Я рекомендую носки Owlet всем своим беременным знакомым", - говорит Эллиотт, которая оставит устройство для следующего ребенка.

А Дауди советует всем своим друзьям кровать Snoo.

Похоже, мы имеем дело с новым поколением родителей, которые не представляют своей жизни без технологий.

"Это не вопрос выбора. Это вопрос времени", - резюмирует Дохийон Парк.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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