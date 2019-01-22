Осторожно, гостинг! Почему сотрудники исчезают без предупреждения?

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Кто-то распространяет ложь о собственной смерти, а кто-то нанимает другого человека, чтобы сообщить шефу, что он больше не появится на работе. Почему гостинг - увольнение без предупреждения - приобретает популярность?

Юикиро Окадзаки и Тошиюки Ниино - мастера увольнения. За последние полтора года они увольнялись не менее 1500 раз.

Но не со своей работы. Окадзаки и Ниино являются соучредителями стартапа, помогающего людям уйти из ненавистной компании, которую они по каким-то причинам не решаются покинуть сами.

"Многие боятся своего босса, - объясняет Окадзаки. - Они знают, что он может сказать: "Нет, ты никуда не пойдешь". Но прежде всего это связано с японской культурой, в которой увольнение считается чем-то плохим. Когда работник хочет уволиться, он чувствует себя предателем".

В такой ситуации на помощь приходит компания Senshi S с услугой Exit "выход". За 50 тысяч иен (457 долл.) компания свяжется с руководителем клиента и от его лица подаст заявление об увольнении.

Иногда приходится звонить несколько раз, а некоторые компании вообще отказываются общаться с Exit, настаивая, чтобы сотрудник пришел лично.

Впрочем, когда дело удается организовать, клиенты, как правило, испытывают огромное облегчение. "Один заказчик сказал нам "вы - Мессии", - рассказывает Окадзаки.

Он мечтал уволится целых 10 лет и "действительно страдал на работе".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Японии увольнение считают плохим поступком, чуть ли не изменой, поэтому услуга заочного увольнения уверенно приобретает популярность

Он предполагает, что в настоящее время в Японии существует около 30 компаний, которые предлагают такие услуги.

По традиции, японцы всю жизнь работают у одного работодателя, но в последние годы все больше людей начали менять работу. Этому способствует и спрос на квалифицированных работников в Японии, возникший в результате сокращения рабочей силы.

"Люди меняются, а корпоративная культура и компании - нет. Вот почему нужны наши услуги", - говорит Окадзаки.

А если вместо неприятного разговора просто исчезнуть?

Проблема увольнения знакома многим японцам.

И хоть большинство из них соглашаются на откровенный разговор с руководителем, обстоятельства бывают разные: увольнение необходимо срочно либо босс не хочет вас отпускать.

Что делать? А может, вместо неприятного разговора просто исчезнуть?

Это и есть "гостинг" - от английского слова ghost (призрак). Гостингом сначала называли ситуацию, когда девушка или парень безо всяких объяснений вдруг прекращают общение.

Один человек пожаловался BBC, что не получил от потенциального работодателя никакого ответа, после того как написал несколько стратегических планов, прошел тесты и три раунда собеседований.

Крис Грей, управляющий директор компании по подбору персонала Manpower UK, объясняет, что такое поведение сотрудников частично является признаком бурного развития рынка труда в развитых странах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гостинг, ситуация, когда сотрудник просто исчезает безо всякого объяснения или формального освобождения, становится все более распространенным

Он не отвечал на электронные письма и телефонные сообщения, и проект впоследствии пришлось передать другому человеку.

Через некоторое время на почту компании пришло письмо от человека, который назвался другом пропавшего дизайнера. Он рассказал, что его друг погиб в автомобильной аварии, и попросил некоторые налоговые документы, которые якобы были нужны семье погибшего.

Впрочем, руководитель компании Крис Йоко заподозрил неладное, он проверил аккаунт дизайнера в Twitter и выяснил, что мужчина был жив и здоров.

"Более того, он буквально только что запостил свое фото со стаканом виски в руке, - рассказывает Йоко. - Я сделал скриншот этого фото и переслал его автору письмо со словами: "Эй, хорошая новость, похоже, он жив и у него все в порядке!"

Ложь о смерти, конечно, - экстремальный пример. Но случаи, но когда сотрудники прекращают отвечать на звонки и сообщения работодателя, все более учащаются.

Кто-то находит новую работу и должен незамедлительно приступить к ней, другие недовольны отношениями в коллективе или самодурством шефа, и тогда возникает мысль: "И я должен завтра опять туда идти?"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Идея взять и уйти с работы может показаться привлекательной, но ни одному боссу такое не понравится

В этом, возможно, есть смысл. Ведь без предупреждения исчезают не только сотрудники.

Немногие получают ответ от потенциального работодателя, если резюме не прошло отбор. Большинство даже и после собеседования не услышат от компании ни слова.

Один человек пожаловался BBC, что не получил от потенциального работодателя никакого ответа, после того как написал несколько стратегических планов, прошел тесты и три раунда собеседований.

Крис Грей, управляющий директор компании по подбору персонала Manpower UK, объясняет, что такое поведение сотрудников частично является признаком бурного развития рынка труда в развитых странах.

Низкий уровень безработицы в США и Великобритании означает, что квалифицированные сотрудники достаточно легко могут найти работу.

Грей признает, что бороться со случаями исчезновения без предупреждения практически невозможно.

"Работодатель или агент по найму и так потратили уйму времени на поиски сотрудника, поэтому тратить еще больше времени на выяснение, куда он исчез, никто не хочет", - объясняет Грей.

"Думаю, что противостоять этому можно, активнее создавая кадровый потенциал, выстраивая отношения с сотрудниками как можно раньше".

А работники должны осознать, что хоть в первый момент гостинг кажется безопасным выходом из ситуации, в долгосрочной перспективе такие действия могут очень испортить профессиональную репутацию. Ведь мало кому нравятся люди, которые уходят, не попрощавшись.

"Это очень непрофессионально", - отмечает Доун Фей, президент регионального отделения американской консалтинговой компании Robert Half.

"Я не советую так поступать никому, ни работникам, ни работодателям", - добавляет она.

Хотя причины такого поведения можно понять. Кто-то пытается избежать конфликта, других пугает бюрократическая волокита официального увольнения.

Компании, по мнению специалиста, также должны четко формулировать свои правила и упрощать процесс увольнения.

Впрочем, за гостинг неизбежно наступает расплата, добавляет Фей.

"Вы никогда не знаете, где можете оказаться, и с кем вам придется работать, поэтому ведите себя профессионально", - заключает Фей.

Прочитать оригиналэтой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Capital.

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