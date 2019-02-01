"Прозаседавшиеся": как сделать современный офис менее невыносимым

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Стресс и выгорание стали одними из самых распространенных проблем современных работников. Впрочем, кое-что мы можем сделать и сами. Как уменьшить стресс и начать получать от работы удовольствие?

Почему современная работа вызывает недовольство? Возможно, мы ошибаемся, спрашивая себя, "почему" мы работаем, тогда как нам нужно сконцентрироваться на том, "как" мы работаем.

Трудно придумать что-то более скучное и надоедливое, чем рабочее место начала XXI века. Бесконечные совещания, где начинаешь забывать собственное имя, цепочки одинаковых электронных писем и постоянный шум опен-спейса.

Последние два года я работал над книгой об улучшении современной офисной культуры, и то, что я увидел, собирая материал, просто взывало о переменах.

Отвлекаемость - далеко не единственная проблема современного рабочего места. Британский Фонд психического здоровья утверждает, что 74% британцев переживали сильный стресс по крайней мере раз в течение года, причем наиболее частой причиной стресса была работа.

И это не удивительно. С тех пор мы стали получать электронные письма на мобильные телефоны, а средняя продолжительность рабочего дня увеличилась на 2 часа.

По некоторым оценкам, сотрудники, которые должны оставаться на связи со своими коллегами, еженедельно реально и виртуально находятся в офисе более 70 часов.

Половина людей, работающих на 2 часа больше ежедневно, имеют высокий уровень стресса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption О недовольстве работой много говорят, но нам нужно лучше понимать его причины

Вот почему вдохновенные мотивационные речи, например, выступление спикера TED и автора чрезвычайно популярной книги "Начни с "почему" Саймона Синека, все чаще не находят отклика у тех, кто полжизни проводит на рабочем месте.

Не "почему", а "как"

Синек получил признание за свою идею о том, что миллениалам прежде всего нужно понять, "почему" они работают.

"Крупные компании не нанимают квалифицированных людей, чтобы мотивировать их, они нанимают уже мотивированных людей и вдохновляют их", - заявил Синек.

Вдохновение - это и есть ответ на вопрос "почему я этим занимаюсь". Но такой акцент на высокой цели на практике создает диссонанс и недовольство.

Работники любого возраста все чаще задумываются: "Почему я работаю в престижной компании с четкими и благородными целями, но не чувствую себя счастливым?"

Работодатели все чаще слышат жалобы работников на существенный разрыв между обещаниями компании и реалиями их работы.

Акция протеста работников Google в 2018 году (из-за отношения к женщинам в компании) - еще один пример серьезного недовольства сотрудников в организации, имеющей вполне вдохновляющие ответы на вопрос "почему".

Копірайт зображення Getty Images Image caption 1 ноября 2018 года сотрудники Google вышли с акцией протеста около штаб-квартиры компании в Лондоне

Сосредоточенность на высокой цели, возможно, и создает привлекательный образ руководителя-воина, но усталым и демотивированным жителям офиса оно вряд ли поможет.

И, возможно, уже пора сменить адреналиновую браваду "почему я работаю" на прозаическое "как", то есть "Как мне получить больше удовольствия от того, чем я занимаюсь, и одновременно снизить стресс?".

Сила маленьких шагов

Но как улучшить культуру труда? Вряд ли стоит ожидать появления новых Стивов Джобсов, которые превратят наш рутинный рабочий день в яркий фейерверк вдохновения и творчества. Но многое мы можем сделать и сами.

Осознание того, что мы сами можем изменить свою жизнь, безусловно придает силы.

Одной из наиболее удручающих вещей повседневной работы для большинства работников являются совещания. Уменьшение числа присутствующих на половину может стать невероятным актом милосердия.

Инвестиционные банкиры в компании Bridgewater Associates поняли, что чем меньше людей участвует в дискуссии, тем она более плодотворна. Правда, вам может показаться, что лучшие совещания - именно те, на которые вы не пришли.

Чтобы избавиться от этого ощущения, компания начала записывать встречи - в результате сотрудники, которых не позвали на встречу, прекратили жаловаться.

Есть и другие вещи. Исследования, например, подтверждают, что три-четыре полноценных перерыва на обед еженедельно улучшают способность к принятию решений и уменьшают усталость в конце недели.

Прекрасно помогает развеяться поход на кофе с коллегой, во время которого можно прогуляться и поговорить. Шведы называют это фикой.

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Совещания - сущее бедствие современных офисных работников

Огромная польза ходьбы может стать аргументом замены сидячих совещаний прогулками, во время которых решение проблем может стать гораздо более продуктивным. Так, исследователь из Стаффордского университета Мэрили Опреццо обнаружила, что ходьба улучшила творческое мышление у 81% участников эксперимента.

Хотя идея еще одного совещания в течение недели может звучать как издевательство, неформальные встречи с коллегами становятся все популярнее, заменяя прежнюю традицию британских фирм завершать рабочий день в местном пабе.

Маргарет Хеффернан, которая пять раз занимала должность генерального директора, говорит, что введение еженедельной неформальной встречи для сотрудников в одной из ее американских фирм кардинально изменило атмосферу в офисе.

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Как заметила Хеффернан, после такого неформального общения сотрудники более охотно и плодотворно сотрудничали в течение оставшейся недели.

Страдают современные работники и от "болезни загнанности", которая является результатом постоянного цейтнота и давления все более жестких требований работодателя. Последствия выгорания могут быть очень серьезными, прежде всего для молодых работников.

Очевидно, что в таких беспощадных условиях труда высокая цель становится менее важной, а на передний план выходит вопрос о том, как сделать рабочий день обычного сотрудника менее невыносимым.

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