Что такое состояние потока и как в него войти

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Состояние потока (флоу) - это полная концентрация на том, чем вы занимаетесь, сопровождаемая легкостью и ощущением удовлетворенности. Что это? Внезапное озарение или осознанность?

Американский психолог венгерского происхождения Михай Чиксентмихайи в детстве наблюдал, как взрослые пытались восстановить свою жизнь в разрушенной Второй мировой войной Европе. У многих тогда опускались руки.

Еще ребенком он начал задумываться о том, что же наполняет жизнь смыслом и делает ее достойной усилий.

Чиксентмихайи впоследствии переехал из Венгрии в США, где стал изучать психологию и вопрос, который не давал ему покоя с детства, - какую роль в формуле счастья играет богатство.

Как показала статистика, деньги не имели особого значения. Преодолев базовый порог, необходимый для выживания, рост материального достатка мало влиял на общий уровень удовольствия, получаемого от жизни.

В результате, как он позже вспоминал в своем выступлении на TED, он начал исследовать, "когда и как в повседневной жизни, мы чувствуем себя действительно счастливыми?"

Ученому казалось, что ответ на этот вопрос нужно искать у людей, которые занимаются творчеством: художников, музыкантов, литераторов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Состояние потока, то есть полное сосредоточение на самом деле, когда теряешь ощущение времени и самого себя, чаще всего ассоциируют с людьми творческих профессий

Прежде всего его интересовал вопрос, почему многие творческие люди могут с упорством заниматься проектами, которые вряд принесут им славу или богатство.

Возможно, сам процесс приносит удовольствие? Ради чего они готовы идти на жертвы? Один композитор рассказал Чиксентмихайи, что когда работа удавалась, он переживал нечто вроде экстаза.

В такой момент, казалось, он терял ощущение времени, и музыка просто "лилась". Позже подобное состояние описывали Чиксентмихайи спортсмены, поэты или шахматисты.

Действительно, в такие моменты происходило что-то особенное. Ученый назвал это, трансовым измененным состоянием полного погружения, концентрацией без усилий, состоянием потока (flow).

Это было 40 лет назад. Чиксентмихайи, как и многие другие психологи из разных стран, изучали опыт гималайских альпинистов, монахов доминиканцев, пастухов племени навахо и тысяч других людей.

К счастью для всех нас, исследователи выяснили, что "поток" не является прерогативой исскуства. Достичь этого состояния может каждый из нас, выполняя свою работу, занимаясь любимым делом или общаясь с близкими людьми.

Что это?

Состояние потока имеет несколько составляющих.

"Это - интенсивная концентрация, приводящая к ощущению экстаза и абсолютной ясности того, что нужно делать в каждый последующий момент", - отметил Чиксентмихайи в своем выступлении на TED в феврале 2004 года.

"Вы понимаете, что то, что вы хотите сделать, хоть и трудно, но возможно. Время для вас как будто исчезает, и вы становитесь частью чего-то большего. Достигнув этого состояния, все, что бы вы ни делали, становится достойным любых усилий".

Некоторые называют это состоянием высшей сосредоточенности "пребыванием в зоне". Впрочем, как бы это состояние не называли, важно, что оно отражается не только на сознании, но и на физиологии.

Шведское исследование 2010 года выяснило, что у пианистов, вошедших в состояние потока, возникало углубленное дыхание и замедленное сердцебиение. Активировались даже мышцы лица, к примеру, отвечающие за улыбку.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Впрочем, для завершения крупного проекта творческого экстаза недостаточно

Впрочем, преимущества этого состояния выходят за рамки мгновенного экстаза. Этот опыт приносит удовольствие и дарит ощущение жизни и счастья.

В профессиональной деятельности он связан с производительностью, мотивацией и преданностью делу.

Некоторые люди более склонны к этому состоянию. Это касается прежде всего личностей с высоким уровнем добросовестности, открытости опыту и низким невротизмом.

Однако можно ли сознательно переходить в это состояние, если оно не "посещает" вас просто так?

Как достичь?

Для этого, во-первых, нужно создать оптимальные условия.

"Основным препятствием является громкая среда и соблазн отвлечься", - говорит Джованни Монета, ученый-психолог из Лондонского университета Метрополитен и автор работы "Положительная психология: критичное вступление".

То, чем вы занимаетесь, также имеет значение. "Это дело должно быть важным для вас, значимым и сложным, но мы должны понимать, что оно нам по силам", - добавляет ученый.

Состояния потока легче достичь в деле, в котором мы имеем достаточно практики. Вспомните уверенность опытного фигуриста на льду или певца у микрофона.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Это дело должно быть важным для вас. И еще сложным, но при этом посильным

Соответствующим должен быть и уровень сложности: не слишком легким, чтобы вам не стало скучно, но и не тяжелым, чтобы дело не превратилось в стресс.

Конечно, это состояние далеко не всегда поддается контролю.

Американский автор Стивен Котлер, написавший книгу о пике производительности человека, признает, что, сколько бы мы не изучали физиологические и психологические условия потока, в большинстве случаев, это состояние приходит внезапно.

Однако мы можем увеличить вероятность его наступления.

Как предупреждает Монета, работа, связанная с завершением большого проекта, предполагает гораздо больше, чем экстатические периоды потока. Чтобы добраться до финиша, нам приходиться одолевать трудности в виде скучных или чрезвычайно сложных участков работы.

Первый шаг - осознанность

Если потока вам достичь никак не удается, поставьте себе цель добиться состояния осознанности, который по своей сути очень ему близок.

"Единственная разница заключается в том, что осознанность доступна любому практически всегда", - говорит Эллен Лангер, профессор психологии из Гарварда и автор нескольких книг об осознанности, творчестве и вере.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Осознанность не ограничивается рамками йоги и медитации, ее можно достичь в любом деле

Состояние осознанности имеет почти те же преимущества, что и поток:

"Когда человек находится в этом состоянии, у него снижается давление, и другие физиологические проявления также свидетельствуют о лучшем самочувствии. Человек в осознанном состоянии кажется другим харизматичным. Она здоров, счастлив, у него улучшаются отношения с окружающими. И ему лучше удается то, чем он занимается", - отмечает Лангер.

"Мы проводили эксперименты с участием музыкантов симфонического оркестра, которые один раз исполнили произведение осознанно, а в другой раз сугубо технически. 90% слушателей, которые ничего не знали об исследовании, выбирали вариант осознанного исполнения", - рассказывает ученый.

Осознанность не ограничивается йогой и медитацией, ее можно достичь в любом деле.

"Попробуйте, к примеру, назвать пять новых фактов о человеке, с которым вы живете, или о ежедневной дороге домой. Поиски нового в том, что нам хорошо известно, заставляет нас воспринимать мир осознанно", - говорит Лангер.

"Когда вы разговариваете с кем-то и вам кажется, что вы знаете, что этот человек скажет, вы почти не слушаете его. Но как только вы признаете, что вы не знаете, ваше отношение станет совсем другим. Вам станет интересно, а любопытство - это совсем другой вид восприятия мира".

Узнав, что я профессионально пишу тексты, меня однажды спросили, часто ли мне удается пережить состояние потока. Существует стереотип, что писатели и художники могут войти в эту зону по желанию.

В течение многих лет я практиковала некоторые элементы, на которые указывает Монета, но достичь состояния, похожего на поток, мне удавалось лишь несколько раз.

Писательство в моем случае скорее тяжелый и порой монотонный труд, а не транс. Каждый проект имеет массу переменных, которые я не могу предугадать.

Будут ли у меня необходимые источники? Существует ли вообще информация, которую я ищу? Не буду ли я отвлекаться? Кроме того, мысль о том, что сложность задачи должна превышать мои навыки лишь на 4% (как указано в формуле Котлера), кажется мне абсурдной.

Вместе с тем осознанность более управляема. Я могу сосредоточиться, положив телефон в ящик, когда задача становится слишком сложной, я могу остановиться и перевести дыхание.

Не уверена, что в такие моменты я вхожу в транс, но безусловно становлюсь спокойнее.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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