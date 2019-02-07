Волшебный CBD - как каннабис вошел в жизнь американцев

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Продукция с каннабидиолом, непсихотропным веществом каннабиса, в последнее время приобрела огромную популярность в США, превратившись в миллиардную индустрию. BBC Capital исследует законодательные, научные и коммерческие аспекты феномена.

Масло для электронных сигарет и вейпа, обезболивающие кремы, пластыри и конфеты на любой вкус (жевательные мишки и змейки, разноцветная пастила), а также капсулы и смеси.

Каннабидиол, более известный под названием CBD (КБД) - это природный экстракт каннабиса или обычной конопли. В последнее время СBD приобрел такую популярность в Соединенных Штатах, трудно представить место, где его не продают, или заболевания, которые им не лечат.

Как рассказывают пользователи, они принимают его от боли в мышцах, артрита и тревожности. CBD помогает при эпилепсии и посттравматическом стрессовом расстройстве.

CBD добавляют и в продукты для домашних любимцев. Существует, например, масло каннабидиол для собак - со вкусом бекона, конечно.

По оценкам маркетинговой фирмы Brightfield Group, занимающейся исследованием рынка CBD, стоимость производства составит 5,7 миллиарда долл. уже в следующем году и 22 млрд долл. до 2022 года.

Руководитель исследований группы Бетани Гомез отмечает, что состояние крупнейшей компании в области Charlotte's Web Holdings выросли на 172% в 2016-2017 годах, а в 2018-м достигли 89 млн долл.

Неудивительно, что этот противоречивый сектор активно привлекает внимание инвесторов, в том числе из довольно неожиданных отраслей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Все чаше мировые бренды используют каннабидиол (КБД) в качестве пищевой добавки, в том числе для домашних питомцев

Так, компания Coca Cola недавно заявила, что "внимательно следит за тем, как во всем мире непсихотропний каннабидиол становится ингредиентом напитков-энергетиков".

Хотя прокомментировать это заявление подробнее в Coca Cola отказались.

Когда в конце прошлого года Brightfield Group объявила свои прогнозы, многие удивились. Однако после заявления корпорации Coca Cola, что она изучает отрасль CBD, только три дня спустя, все вопросы отпали.

"Если посмотреть на общий объем продаж всей продукции CBD сегодня, а затем добавить сетевую розничную торговлю и фармацевтические компании, которые мечтают войти в отрасль, мы можем ожидать колоссальных перемен".

В авангарде моды

Жолт Ченка - один из фанатов новой отрасли. Он является основателем Adriaen Block, первого в Нью-Йорке ресторана и бара CBD.

Ченка говорит, что создает коктейли с низким содержанием алкоголя в ягодах и травах по рецептам XVI-XVII века. Но он также добавляет в них масло CBD, соединяя таким образом традиции и современность.

Копірайт зображення Alamy Image caption Продукция с содержанием CBD продается в различных видах: конфеты, печенье для собак и даже шприцы, наполненные чистым каннабидиолом

"Один-два коктейля с CBD снижают стресс и позволяют достичь приятного расслабленного состояния, это, безусловно, лучше, чем четыре или пять стаканов виски, после которых наступает алкогольное опьянение", - объясняет Ченка.

В его ресторане CBD также добавляют к соусам, например, в перечного соуса с которым подают нью-йоркский стейк, или французских соусов демигляс, бербан и Беарнез.

Но чем говорит наука? Кроме довольно неясной концепции "оздоровления", как сама влияет CBD на организм людей, пока не известно.

Научных доказательств того, как CBD влияет на организм человека, пока не существует

"Я не мог расслабиться ночью и уснуть, возникало чувство тревоги", - рассказывает Жолт Ченка.

"Но после двух напитков с CBD или капель, которые я добавляю к кофе, я чувствую замечательное расслабление во всем теле и голове. Я не продавал бы то, во что не верю сам".

"Впрочем, - добавляет Ченка, - мы только предлагаем опыт, а не чудодейственное лечение или советы. Мы позволяем людям попробовать таким образом снизить тревогу и стресс".

Кто покупатель?

Кто именно покупает продукцию с каннабидиол? Согласно опросу 5000 пользователей CBD, которое Brightfield Group провела прошлым летом, первыми, кто начал покупать CBD после его легализации в разных штатах, были милениалы.

Следующий пик наблюдается среди покупателей в возрасте чуть за 30, он постепенно снижается в возрастной группе 40+, но опять растет в возрастной группе бэби-бумеров (50-60 лет).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Конопляное масло, содержащее каннабидиол, добавляют в соусы и другие блюда

Последнюю категорию покупателей в первую очередь интересуют настойки, кремы и капсулы, которые используют при заболеваниях, связанных со старением, например артрит или хроническая боль.

Среди потребителей CBD примерно равное количество женщин и мужчин, однако, как отмечает Гомес, раньше женщин было больше.

А теперь внимание! Продукция с содержанием CBD продается в США практически везде, но покупая ее во всех 50 штатах и в любой форме, вы нарушаете закон.

Как такое может быть, ведь по крайней мере в девяти штатах рекреационное использование марихуаны легализовано?

Проблема заключается в конфликте между федеральным законодательством и законами штата, а также в разнице между двумя видами каннабиса: марихуаной и коноплей.

Потребителей интересуют два вида экстракта конопли: ТГК (тетрагидроканнабинол), который имеет психотропное воздействие, то есть меняет сознание, и КБД (каннабидиол), который такого действия не оказывает.

Промышленная конопля содержат менее 0,3% ТГК, но может иметь высокий уровень КБД.

Марихуану, с другой стороны, обычно культивируют именно из-за содержания ТГК.

Иными словами, конопля полностью отличаются от марихуаны, но оба вида каннабиса в 1970-х годах были классифицированы в федеральном законодательстве США как наркотик категории 1.

То есть такой же, как героин и кокаин. И это обозначение остается до сих пор.

Копірайт зображення Getty Images Image caption КБД и ТГК являются разными видами экстрактов каннабиса, но в федеральном законодательстве США оба классифицируются как наркотик категории 1

В штатах, где продукция с ТГК легализована, право производить и продавать ее должны только предприятия с государственной лицензией. Продукты с CBD, с другой стороны, есть везде: от супермаркетов до заправок.

Однако CBD остается в серой правовой зоне.

Многие розничные торговцы считают, что пока они придерживаются законодательных норм штата и не поставляют свою продукцию через границы штата (что считается торговлей наркотиками), федеральные правоохранительные органы, например Администрация по борьбе с наркотиками (DEA), будет закрывать глаза на их деятельность.

Владелец ресторана Adriaen Block не исключает того, что DEA может однажды осуществить облаву на его заведение, но он хорошо знает законы штата, а также то, что CBD, который он использует в своей продукции, содержит 0% ТГК.

Инвесторы не спешат

Неясный правовой статус вещества в Америке заставляет потенциальных инвесторов, которых бесспорно влечет прибыльность отрасли, быть чрезвычайно осторожными.

С другой стороны, Forbes назвал шумиху вокруг CBD преувеличенной и посоветовал лучше инвестировать в Apple, чем у "траву".

Копірайт зображення Alamy Image caption По оценкам экспертов, доходы от продаж CBD к 2022 году могут достичь невиданных ранее 22 млрд долларов

Впрочем, судьбу CBD в конце концов может решить совершенно неожиданный человек: 76-летний республиканец от штата Кентукки и лидер Сената Митч Макконнелл.

В начале прошлого года МакКоннелл представил на рассмотрение проект закона, согласно которому коноплю должны исключить из перечня веществ, которые контролирует федеральный закон.

Если закон примут, конопли и производные от них вещества, в частности, CBD, будут полностью легализованы.

Слово ученым

Несмотря на популярность каннабидиола и многочисленные свидетельства его пользы, ни одного масштабного контролируемого исследования его эффективности не проводилось.

Однако, как отмечает декан факультета психиатрии и директор центра исследований медицинского каннабиса в Университете Калифорнии Игорь Грант, перспективы для применения вещества в медицине бесспорно есть.

Ученый ссылается на несколько пока небольших исследований, которые свидетельствуют о том, что CBD может иметь успокаивающие, противовоспалительные и антипсихотические свойства, а также приносить положительный результат в лечении шизофрении.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Медицинское применение каннабиса сейчас активно изучают ученые

Хотя выводы еще делать рано, это - чрезвычайно перспективная отрасль научных исследований, уверен Грант.

"Каннабидиол, вероятно, оказывает противовоспалительное действие, может помогать при зажигании кишечника, например болезнь Крона или неврологических заболеваниях", - объясняет ученый.

Что касается применения CBD в напитках "для лучшего самочувствия" или энергетиках, которые так активно рекламируют, их польза научно не подтверждена. Как собственно и много других модных тенденций в области питания.

"Это не означает, что эти заявления - ложные, пока мы просто не можем ни опровергнуть их, ни подтвердить. Валиум, например, тоже помогает при тревожных состояниях. Но мы не добавляем его к кока-колы, чтобы люди могли снять стресс ".

"Первое, что нам нужно решить, это законодательные разногласия. А потом дождаться выводов исследований. Вот тогда мы сможем посоветовать людям что-то конкретное", - подытожил ученый.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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