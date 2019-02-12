Когда наш мозг работает лучше всего

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Наш мозг работает по-разному в течение дня. На его эффективность влияет многое и в частности температура тела. Итак, как распланировать дела, чтобы справиться с ними как можно лучше?

Мозг - не машина, которая работает бесперебойно. Физиологические реакции нашего организма в течение дня также не одинаковы. Например, всем известно, что после сытного обеда концентрация внимания падает.

Впрочем, колебания активности мозга в течение дня зависят не только от еды.

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Какие изменения происходят в мозгу в течение дня и какие сигналы об этом свидетельствуют?

Планировали бы вы свой день иначе, если бы знали свои пики производительности? И можно ли провести день эффективнее, учитывая особенности работы мозга?

Стресс - утром

Если вы не жаворонок, перевоспитывать себя нет смысла.

Известные бизнес-лидеры и звезды часто рассказывают, что добились успеха благодаря тому, что встают на рассвете. Но, если такой режим не совпадает с вашими природными ритмами, его преимущества - довольно сомнительны.

Впрочем, утро все равно является очень важной частью дня. Как показало исследование с участием японских работников, именно утром мы лучше реагируем на стрессовые события.

Участникам эксперимента предлагалось пройти тест на стресс через 2 часа после пробуждения и потом через 10 часов.

Как показало исследование, уровень кортизола у испытуемых значительно повышался после выполнения задания утром, но не в конце дня.

Копірайт зображення Alamy Image caption Сонливость, внимание, кратковременная память и даже эффективность физических упражнений связаны с колебаниями температуры тела

"Кортизол играет важную роль в защите нашего организма, - объясняет Юдзиро Яманака, профессор Университета Хоккайдо в Японии. - Этот гормон отвечает за реакцию организма на ситуацию "бей или беги", то есть на стрессовую ситуацию".

Без высвобождения кортизола важные моменты этой реакции просто не происходят. Кортизол, например, регулирует артериальное давление, а также повышает уровень сахара в крови.

Благодаря этому в стрессовой ситуации вы не паникуете, а сохраняете ясность ума, вы получаете достаточно энергии, чтобы действовать.

Кортизол отвечает за реакцию организма на ситуацию "бей или беги"

Кортизол также помогает восстановить баланс в организме после стрессового события, а это значит, что после напряженного утра вам будет легче прийти в норму.

Тогда как стрессовые ситуации в вечернее время плохо влияют на ваше психофизическое состояние и впоследствии могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, к ожирению и диабету второго типа, а также к депрессии.

"Если тест на стресс неизбежен, лучше перенести его на утро", - советует д-р Яманака.

Пики производительности

"Хотя уровень кортизола может быть выше утром, не все люди способны быть эффективными в начале дня", - говорит Кристина Эскрибано Баррен, психолог из Мадридского университета Комплутенсе.

Жаворонок вы или сова - это решающие факторы для нашего организма, поскольку от них зависит подготовка организма к нагрузкам дня вскоре после пробуждения.

Однако для решения некоторых задач ему нужно больше времени. Простые задачи, например, счет в уме, совпадают с температурой тела. Чем она выше, тем лучше производительность.

Обычно наше тело имеет самую высокую температуру где-то в шесть-семь вечера, а потому несложные мыслительные задачи лучше отложить на это время.

"У жаворонков этот пик может быть на несколько часов раньше, а у сов - чуть позже, хотя в целом хронотип человека на него не влияет", - объясняет Конрад Янковский, психолог из Варшавского университета в Польше.

Копірайт зображення Dylan Gillis on Unsplash Image caption Напряженную часть работы лучше выполнять в начале дня, когда наш организм способен быстрее оправиться после стресса

Высокая температура тела, вызванная нормальными ежедневными ритмами, увеличивает метаболическую активность в коре головного мозга. Это ускоряет когнитивные процессы.

"Некоторые исследования показали, что высокая температура мозга ускоряет передачу сигналов между нейронами", - говорит д-р Янковский.

"Даже искусственное повышение температуры тела может улучшить производительность, но только до 37 градусов или чуть выше. При лихорадке мозг хорошо работать не будет".

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Сонливость, внимание, кратковременная память и даже эффективность от физических упражнений связаны с колебаниями температуры тела, объясняет ученый. Но это не значит, что температура непосредственно влияет на все эти процессы.

"Изменение температуры отражает суточные ритмы, которые также влияют и на другие функции организма, но именно температура позволяет их отследить", - добавляет польский ученый.

Риск несчастных случаев всегда больше утром, когда температура тела низкая, что вызывает сонливость и снижает внимание.

Хронотип

Однако для более сложных задач пики производительности могут зависеть от того, жаворонок вы или сова. Самое важное - не отвлекаться, но эффективность этого также зависит от хронотипа.

"Если человеку надо сконцентрироваться на действительно сложном задании, он выбирает время, когда его точно никто не побеспокоит. Для жаворонка это - рассвет, когда еще никто не проснулся, а для совы, наоборот, поздний вечер или ночь", - отмечает Янковский.

Копірайт зображення Lacie Slezak on Unsplash Image caption Стоит помнить, что лучший способ настроиться на эффективный день - это хорошо выспаться

Стрессовые рабочие ситуации, например, презентация, сложные переговоры или решение конфликтов, лучше оставить на первую половину дня. Тогда ваш организм успеет восстановиться и вы сможете сосредоточиться на работе, которая требует внимательности.

Гибкость в этом вопросе важна, учитывайте свой хронотип и прислушивайтесь к своим природным ритмам сна.

Получается, что лучший способ настроиться на эффективный день - это хорошо выспаться.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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