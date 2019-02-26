Сила книги: как приучить себя к чтению

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Большинство успешных людей в мире, от Барака Обамы до Илона Маска, не представляют своей жизни без книг. Может ли 1 час в день чтения стать путем к успеху?

Год назад, в феврале 2018-го, Маск запустил в космос ракету Falcon Heavy с необычным грузом. Вместо космического оборудования или астронавтов основатель Space X поместил на борт сверхтяжелого ракетоносителя свою машину.

За рулем вишнево-красной Tesla Roadster сидел манекен Starman в скафандре. Впрочем, наиболее неожиданная вещь была в автомобильном бардачке - лазерный диск с циклом романов Айзека Азимова "Фонд".

Научно-фантастическая сага, действие которой происходит в далекой галактической империи где-то через 50 тысяч лет в будущем, пробудила у Маска интерес к космическим путешествиям, когда он еще был подростком.

Теперь произведение Азимова будет летать вокруг нашей Солнечной системы следующие 10 миллионов лет.

Такова сила книги.

Могла ли программа "Земля" из романа "Лавина" Нила Стивенсона в жанре киберпанк вдохновить на создание Google Earth, а умные телефоны Артура С. Кларка стать предвестниками интернета?

Что ни говори, чтение всегда сеяло самые смелые идеи в головах будущих изобретателей.

Бывший президент США Барак Обама сказал, что чтение сделало его тем, кем он является, и научило тому, во что он верит.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывший президент США Барак Обама, как и многие другие известные личности, неоднократно выражал свою любовь к чтению

Даже если таких грандиозных амбиций у вас нет, чтение книг, безусловно, будет способствовать вашей карьере, а также, как показывают многочисленные исследования, снизит стресс, улучшит умственные способности и даже способность к эмпатии.

Не говоря уже об очевидных бонусах от получения всех знаний, скрытых на страницах книг.

Поговорим о доказанных исследователями преимуществах чтения, а также о том, как присоединиться к эксклюзивному клубу людей, которые уделяют чтению по крайней мере час в день.

Через книги к эмпатии

Начнем с эмпатии, или способности к состраданию.

Хоть в деловом мире эмоции традиционно отодвигали на второй план, вынося на первый план уверенность в себе и способность принимать важные решения, в последние годы ситуация изменилась.

Согласно исследованию 2016 года, проведенному консалтинговой компанией Development Dimensions International, лидеры, владеющие навыками эмоционального интеллекта, на 40% превосходят остальных.

Еще в 2013 году социальный психолог Дэвид Кидд задумался над тем, может ли чтение научить лучше понимать других людей, и прежде всего осознать, что они могут иметь мысли и желания, отличные от наших.

Такую способность ученые назвали "теорией сознания", это не то же самое, что эмпатия, но эти два навыка тесно связаны.

Кидд и группа ученых из нью-йоркской Новой школы социальных исследований провели эксперимент, в ходе которого попросили участников прочитать отрывки из признанных литературных шедевров, как "Большие надежды" Чарльза Диккенса, или из популярной литературы, например детектива или романа о любви.

Остальные участники читали документальную прозу или вообще ничего. После этого ученые попытались проверить, улучшился ли у испытуемых навык понимания других людей.

Идея заключалась в том, что "качественная" проза, отмеченная литературными премиями, изображает людей и их мнения более реалистично, а значит учит лучше понимать человеческую душу.

С другой стороны, персонажи популярной беллетристики более одномерны, примитивны, то есть предсказуемы.

Результаты исследования оказались впечатляющими. Участники, которые читали качественную художественную литературу, показали гораздо более высокие результаты в тестах, чем те, кто читал бульварщину, документальную прозу или вообще ничего.

Ученые не проверяли результаты исследований в реальной жизни. Однако Кидд отмечает, что можно с уверенностью утверждать, что люди, которые регулярно читают качественную художественную литературу, обладают более высокими способностями к эмпатии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Опра Уинфри - еще один пример активного читателя, часть своих ток-шоу она посвятила обсуждению книг с гостями передачи

"Те, кто понимает чувства других, как правило, используют эти знания в общении с людьми", - подытожил исследователь. А значит, они умеют лучше убеждать, успешно общаться с коллегами и работодателями, продуктивнее работать.

Теперь, когда в преимуществах чтения вы уже не сомневаетесь, подумайте вот о чем. Согласно опросу 1875 человек, проведенному в 2017 году, взрослый британец ежедневно проводит в своем смартфоне около двух часов и 49 минут.

Для того чтобы найти один час на чтение в течение дня, большинству людей нужно сократить время, которое они тратят на соцсети, всего на треть.

И вот несколько советов, как это сделать, от настоящих книголюбов.

1. Читайте, потому что вам хочется

Кристина Чипуричи научилась читать, когда ей было четыре года. Совершенствуя свою новую страсть, она глотала книгу за книгой в доме своих родителей. Но потом кое-что произошло.

"Когда я пошла в школу и чтение стало обязательным, я начала его ненавидеть, желание совершенно отбила учительница словесности", - рассказывает женщина.

Ненависть к чтению длилалась до 20 лет. Тогда Чипуричи медленно начала осознавать, что она что-то теряет. Девушка увидела, как далеко впереди оказались люди, которые читали, и поняла, что книги содержат много важной информации, которая могла помочь ей в профессиональной жизни.

Она снова научилась получать удовольствие от чтения и, наконец, создала The CEO Library, сайт о книгах, которые сформировали успешных людей мира, от писателей до политиков и инвестиционных магнатов.

2. Найдите свой формат чтения

Классический книголюб разгуливает повсюду с бумажной книгой под мышкой и охотится на оригинальные издания? Не обязательно. "Мне до работы 2 часа езды в одну сторону, - говорит Кидд. - Это, конечно, не подарок, но у меня достаточно времени для чтения".

Во время таких поездок, не за рулем, конечно, Кидду удобнее читать с экрана смартфона, чем возить с собой книгу. Но когда он берется за документальную прозу, которую многим читать сложнее, он (о ужас!) слушает аудиокниги.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На "Тесле" Илона Маска в космос полетела серия научно-фантастических романов Айзека Азимова

3. Избегайте нереалистичных целей

Пытаться подражать успешным людям - дело неблагодарное. На сайте The CEO Library есть два ведущих предпринимателя, одна из них заработала 300 млн долларов в области технологий, второй, основатель компании Moon Express планирует добывать полезные ископаемые на Луне.

Первая читает около сотни книг в год, второй день просыпается в четыре утра, чтобы выделить чтению 3 часа.

Но это не обязательно должно быть именно так. Андра Захария - внештатный менеджер, ведущая подкастов и книголюб. Ее совет - избегать нереалистичных ожиданий и заоблачных целей.

"Чтобы выработать привычку к чтению, начните с малого", - говорит она.

Попросите друзей порекомендовать вам книгу и прочитайте для начала несколько страниц.

"Не надо регистрироваться на Goodreads и ставить цели на уровне 60 книг в год. Возможно, у Kindle читать проще, ведь вы не видите, сколько страниц еще осталось", - говорит Захария.

4. Попробуйте "Правило 50"

Это правило поможет вам решить, когда от книги действительно можно отказаться.

Если вы бросаете книгу на четвертой странице или наоборот просто "ломитесь" через огромные тома, от которых вас уже давно тошнит, попробуйте установить границу на первых 50 страницах. После них вы решите, приносит ли чтение вам радость.

Если ответ нет, смело отказывайтесь.

Правило 50 изобрела автор, библиотекарь и литературовед Нэнси Перл, которая объясняет его в своей книге "Жажда чтения" (Book Lust).

Она предлагает эту стратегию прежде всего людям старше 50 лет. Им она советует отнять свой возраст от 100. Полученное число и есть количеством страниц, которые нужно прочитать, чтобы определиться с книгой.

Ведь с возрастом у нас остается все меньше времени на плохие книги.

И вот что мы имеем. Отбросьте свой смартфон только на один час в день, а в пальцы, стремящихся набирать сообщения, возьмите книгу.

Чтение повысит вашу способность к эмпатии и сделает вас более продуктивными. Если наиболее занятые люди на планете находят для него время в своем напряженном графике, то и вы справитесь.

И кто знает, что вы сделаете со всеми этими знаниями и вдохновением. Возможно, учредите свою собственную космическую компанию?

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Capital.

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