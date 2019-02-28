Как учить поколение, которое не может сосредоточиться

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Клиповое мышление, неспособность сосредоточиться и постоянное отвлечение, - так описывают современных школьников учителя, психологи и специалисты в сфере образования. Как завладеть вниманием поколения, рожденного с гаджетом в руке?

Сегодняшним школьникам трудно справиться с одной задачей, но это не задача, записанная на доске. Они так привыкли к постоянным стимулам от смартфонов и интернета, что на обычных школьных занятиях не могут сосредоточиться.

Поколение Z (10-24 лет) и Альфа (0-9 лет) родились в мире, в котором алгоритмы постоянно заставляют их нажимать, скролить и свайпать с бешеной скоростью.

Теперь с непростой задачей столкнулись и преподаватели.

Как адаптировать традиционную учебную программу к ученикам, воспитанным на технологиях, и какова цена компромисса с традиционным образованием?

Внимание, пожалуйста

Раннее развитие мозга - тема сложная, но в последние несколько лет исследователи во всем мире обеспокоены влиянием смартфонов и мультимедийных средств на способность к сосредоточению.

"Появляется все больше подтверждений того, что технологии, социальные медиа и непосредственный доступ к интернету и смартфонам плохо влияет на способность детей концентрировать внимание", - отмечает д-р Джим Тейлор, автор книги "Воспитание технологического поколения".

"Мышление детей и развитие их мозга меняются фундаментально", - добавляет ученый.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Способность сосредоточиваться на уроке ценно не само по себе, оно является шагом к более сложным формам обучения

И учителя это заметили. "Это проблема! Среднестатистический подросток способен удерживать внимание около 28 секунд", - говорит Лаура Шад, которая преподает в седьмом и восьмом классах (12-14 лет) в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Факт того, что смартфоны влияют на развитие мозга учащихся, широко признан, однако методов обучения нового поколения не хватает.

Когда в 2015 году она получила диплом, педагогическое образование не затрагивало тему обучения детей, выросших на цифровых технологиях.

Влияние технологий наиболее очевидно в таких традиционных школьных заданиях, как чтение. Прежде всего - когда дети переходят из текстовых цифровых медиа на приложения, основанные преимущественно на изображениях, например Instagram и Snapchat.

"Чтение сложных и длинных текстов превратилось в очень утомительное задание для нынешних учеников. Им трудно это делать без постоянных перерывов. Раньше дети могли сосредоточиться на тексте на протяжении длительного времени", - говорит Эрика Свифт, учительница шестого класса средней школы Германа Леймбаха в Сакраменто, в Калифорнии, вблизи Кремниевой долины.

"Они просят сделать перерыв, начинают разговаривать с соседями или просто бросают задание, которое кажется им слишком тяжелым".

Без навыка концентрации внимания дети не смогут анализировать информацию

Перенос текста на устройство также не помогает, ведь проблема не в разнице между экраном и печатной страницей.

Тейлор объясняет, что способность сосредотачиваться ценна не сама по себе, она является шагом к более сложным формам обучения, прежде всего к запоминанию, что в свою очередь позволяет глубже понять материал.

"Без навыка концентрации внимания дети не смогут анализировать информацию. Хранить ее в памяти, а значит, не смогут интерпретировать, анализировать, синтезировать, критиковать и формировать мнение о ней", - отмечает д-р Тейлор.

Уроки будущего

Теперь, когда большинство учеников не могут долго удерживать внимание, учителя начали делить материал лекции на отрывки.

Гейл Деслер, специалист по технической интеграции школьного округа Элк-Гроув, где расположена школа Эрики Свифт, говорит: "Учителя соглашаются: что чем короче, тем лучше".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поколение Z и Альфа не представляют своей жизни без интернета

Деслер также рассказывает об учителях, которые начинают урок с упражнений на внимательность и применяют медитацию, когда ученикам нужно сосредоточиться.

Один учитель средней школы в Салинасе, Калифорния, использует для медитации на уроках приложение Calm.

Впрочем, исследование 2013 года, показало, что любой способ отвлечься от гаджета помогает преодолеть навязчивое желание проверять несколько приложений одновременно.

Некоторые учителя также решили перенести обучение в "места, где сегодня живут дети", создавая уроки в YouTube и Instagram.

Аша Чокси, вице-президент по международным исследованиям в образовательном издательстве Pearson, приводит примеры случаев прямого применения современных медиа в обучении. Учителя снимают видео научных экспериментов, размещают ролики в YouTube, а затем используют их в классе для иллюстрации материала, который в учебнике подан неинтересно.

Шад напоминает своим ученикам о выполнении домашней работы, а также о предстоящих экскурсиях посредством Instagram.

Когда задачи соответствуют интересам студентов, они способны заметно дольше удерживать их внимание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Применение игр в учебном процессе помогает детям, которые отстают в учебе

Деслер одобрительно отзывается о таких способах актуализации материала, как, например, иллюстрация нацистской пропаганды через онлайн-травлю.

"В стандартную школьную программу нужно вносить вещи, которые понятны и важны для современных учеников. Если вы сможете им объяснить, как урок касается их жизни здесь и сейчас, вы получите их внимание", - объясняет специалист.

Специализированные учебные платформы, например Flipgrid, позволяющие школьникам делиться видео своих презентаций, помогают привлечь учащихся к обучению в привычной для них среде.

Исследование издательства Pearson 2018 года показало, что поколение Z бумажным учебникам предпочитает учебные видео. В качестве источника знаний видео занимает второе место после учителя.

Работая с детьми там, где они активно проводят время и создают что-то свое, помогает лучше привлечь их внимание.

Некоторые школы стандартизировали переход на цифровые платформы, например Google Classroom. Это позволяет ученикам и их родителям контролировать оценки и домашние задания, а также вовремя разглядеть проблемы в обучении.

Технологии даже помогают компенсировать отказ от традиционной формы чтения. Как рассказывает Шад, его школа в Филадельфии использует платформу для чтения Lexia, которая мотивирует учащихся к обучению с помощью игр.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые учителя снимают видео своих уроков и размещают их в YouTube

Платформа также применяет индивидуальный подход, предоставляя успешным ученикам более продвинутые задачи, тогда как те, кто еще не усвоил материал, могут практиковаться дольше.

США сейчас является мировым лидером в области образовательных технологий. Компании, работающие в этом секторе, заработали около 1,45 млрд долларов за минувший год.

Но все чаще они сталкиваются с конкуренцией из-за рубежа. Образовательные технологии бурно развиваются в Восточной Азии.

Немалую роль в этом играют такие американские платформы, как Knewton, которые позволяют адаптировать классы с потребностям местных онлайн-студентов.

Смешанное обучение

Несмотря на то, что некоторые педагоги начали активно использовать в классе новейшие технологии, многочисленные исследования показывают, что традиционное обучение является более эффективным.

Исследование, проведенное Лондонской школой экономики в 2015 году, показало, что когда в школах Бирмингема, Лондона, Лестера и Манчестера запретили смартфоны, результаты экзаменов GCSE (выпускных школьных экзаменов) заметно улучшились.

Нейробиолог Уильям Клемм, автор "Цикла учебных навыков", отмечает, что конспект, сделанный ручкой на бумаге, помогает студентам лучше запомнить информацию, чем ноутбук.

Клемм также считает, что разделение лекций на короткие блоки может мешать понять основную суть материала.

Даже те учителя, которые отстаивает использование технологий в классе, не уменьшают важности традиционных форм обучения. Многие предлагают "смешанный подход".

"В последнее время идет оживленная дискуссия о том, не устарел ли формат лекции", - отмечает Кэти Дэвис, доцент кафедры информатики Университета Вашингтона.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Основной целью образования остается, как и прежде, научить учащихся мыслить

"Думаю, это вопрос о том, являются полезными навыки, необходимые для восприятия сложного материала, который представлен линейно в реальном времени".

Дэвис признает, что новейшие технологии могут дать ценные навыки, лекцию как форму обучения она со счетов не списывает.

Педагоги в целом соглашаются, что авторитет учителя остается неприкосновенным. Элизабет Гувер, главный технический директор государственных школ в Александрии, в штате Вирджиния, активно работает над использованием современных технологий в образовательном процессе.

Впрочем, она убеждена, что "живое преподавание" ничто и никогда не заменит.

Личное взаимодействие с учителем остается важнейшим компонентом обучения

"Взаимодействие учителя и ученика остается важнейшим компонентом обучения", - говорит она, а технологии играют важную роль в самостоятельном обучении дома.

Учительница социологии из Филадельфии София Дейт критикует финансирование технологий в школе.

"Сейчас все говорят об использовании технологий в школе, но мне кажется, что нужны более существенные реформы. Грантовые фонды с радостью дают деньги на набор планшетов или ноутбуков, но они не готовы повысить учителю зарплату", - говорит она.

Научить думать

Хотя технологии, возможно, и разрушают некоторые аспекты традиционного образования, они вдохновляют учеников некоторыми непредвиденными способами.

"Существует мнение, что гаджеты делают молодых людей апатичными, ленивыми, отвлекают их", - отмечает Аша Чокси из издательства Pearson.

"Мы на самом деле действительно недооцениваем роль технологий в образовании современных детей и возможности, которые они им предоставляют в обучении".

Например, они могут искать ответ самостоятельно, прежде чем учитель успеет объяснить материал. "Они могут посмотреть на YouTube, как решить задачу по алгебре, или прочитать в учебнике, прежде чем спрашивать у учителя", - говорит Чокси.

"Но это и есть цель образования, - добавляет Свифт. - Мы хотим от учеников, чтобы они задавали новые вопросы и искали новые ответы".

Поскольку теперь почти каждый имеет доступ к любой информации, успех больше не связан напрямую со знаниями.

Зато, огромное значение приобретает способность критически и творчески мыслить, но, как ни парадоксально, развитию именно этих умений и мешают технологии.

"Если вам приходит в голову пример Цукерберга, Гейтса, Сэндберга и всех остальных, кто преуспел в области технологий, - говорит Свифт, - то им это удалось не благодаря тому, что они умеют писать коды, а потому что они умеют думать".

Рожденные в цифровую эпоху будут жадно осваивать новые средства массовой информации. И учителям ничего не остается, как принять этот факт.

Им придется изобретать новые методы обучения, которые не только будут применять технологии, но и смогут дать образование детям, которых постоянно отвлекает окружающий мир.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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