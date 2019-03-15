Белый день в Японии - почему этот праздник так раздражает мужчин

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Месяц назад мир отметил День Святого Валентина и вздохнул с облегчением. Но для японцев праздник коммерческой романтики еще не завершился. 14 марта они отмечают его другую, обязательную часть. Что такое Белый день и почему все больше японцев начинают его ненавидеть?

В этот день мужчины должны отблагодарить женщин за шоколадки, которыми они их поздравили месяцем ранее, и подарить в ответ что-то белое.

Это может быть зефир, сладости, платок, канцелярия или что-то ценное, например, украшение с жемчужиной.

Эта традиция существует около 40 лет, но уже стала настоящим бумом по всей Восточной Азии, прежде всего в Японии, Китае и Южной Корее.

Впрочем, праздник, который первоначально был только для влюбленных, теперь приобрел глобальный масштаб.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зефир и другие белые конфеты - самый распространенный подарок к Белому дню

Поздравляют всех - коллег, руководителей, родственников и друзей, что превращается в большой удар по кошельку.

Добровольно-принудительно

Придуманные праздники существуют, конечно, во всем мире, например, День сладостей, День босса или День секретарши в США.

Однако в Японии, где отношение к подаркам и благодарности чрезвычайно почтительное, Белый день стал прекрасной возможностью для корпораций вытянуть из людей побольше денег.

Подарки, которые покупают в благодарность за предыдущее поздравление, японцы называют "океши". Это глубокая традиция в культуре, которая придает большое значение гармоничным отношениям в группе.

"Подарок в Японии - это обязанность, если вас поздравили, вы должны поздравить в ответ", - говорит Сэцу Сигемацу, доцент кафедры медиа и культуры из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Копірайт зображення Alamy Image caption Мужчины в очереди за подарками для женщин, которые поздравили их конфетами в День Святого Валентина

"Но такой принудительный обмен, наверное, вызывает недоумение. Люди устают от этой возни с подарками, и на романтику это уже совсем не похоже", - добавляет исследовательница.

Это подтверждает и статистика. Расходы на Белый день в прошлом году упали примерно на 10% и в этом году снизятся, очевидно, еще больше.

Причина проста, объясняют в Японской ассоциации праздников, - количество подарков в День Святого Валентина тоже заметно уменьшилось в последние годы.

Возможно, это следствие изменений, происходящих в современной японской культуре?

Гендерные роли и социальные ожидания

Многим японцам традиция обязательного "возвращения" подарков надоела.

"От мужчин ожидают более дорогих сувениров, чем полученный ими на День Святого Валентина шоколад, поэтому им приходится еще и заморачиваться над тем, что подарить", - отмечает японский ресторатор Моу Судзима.

"К тому же этот праздник навязывает определенные гендерные роли и сексуальной ориентации", - говорит Томоми Ямагучи, профессор социологии и антропологии из Университета Монтаны.

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"Ведь гетеросексуальные отношения, очевидно, являются предпосылкой этих праздников", - добавляет исследовательница.

Конечно, многие однополые пары также поздравляют друг друга с Днем влюбленных, как и просто друзья или родственники.

Но у японцев этот день изначально был исключительно для женщин. В японском обществе не принято, чтобы женщины признавались в любви, и следовательно, День Святого Валентина был единственным случаем сделать это.

Впрочем, сегодня гендерные роли и гендерная идентичность в японском обществе, как и во многих других странах мира, меняются. И экзотическая привлекательность западного праздника также стирается, считает Ямагучи.

Как День Святого Валентина, так и Белый день все меньше связывают с романтикой, и для любителей шоколада, например, это просто повод побаловать себя дорогими сладостями.

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Но сохранится ли традиция Белого дня в японском обществе, если День Святого Валентина постепенно утрачивает свою актуальность?

Возможно, молодое поколение изменит свое отношение к обоим праздникам. И эти дни станут возможностью поехать в отпуск или просто отдохнуть вместо замкнутого круга ценных подарков и благодарности за них.

"В культуре с таким строгим отношением к подаркам это имеет смысл, - говорит Сигемацу. - Переосмысление традиции уже началось".

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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